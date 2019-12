Déco écolo : bricolez chez vous de manière éco-responsable

Construction, réparation, entretien, décoration, il est devenu tendance de bricoler tout en recyclant. Entrée, salon, cuisine, chambre, salle de bain, chaque pièce de la maison devient un espace propice à la réalisation de nouveaux projets.

Le bricolage éco-responsable photo DR

Vous voulez rénover vous-même votre intérieur ou tout simplement apporter une touche personnelle à votre décoration en fabriquant, par exemple, votre propre lustre ? Depuis plusieurs années, le bricolage semble s’être démocratisé attirant chaque jour de plus en plus de passionnés.

La tendance du bricolage sur le net

En surfant sur le net, on s’aperçoit très vite qu’il existe un nombre inépuisable de blogs, de tutoriaux, et d’articles de presse. Tous regorgent d’idées et de techniques pour concevoir l’intérieur de vos rêves sans dépenser des milles et des cents. A la porter de chacun, trouver de quoi bricoler gratuitement est une affaire de bons plans. Avec la démocratisation de la vidéo sur Youtube, tout le monde ou presque se met à partager ses astuces pour bricoler. Il y en a pour tous les goûts, tous les niveaux et pour répondre à toutes les demandes. On peut trouver des tutoriaux aussi bien pour réparer un jouet que pour construire des meubles de jardins en palettes. Plateformes en ligne, encombrants, communautés d’échanges, bouche à oreille, il y a plusieurs manières de se procurer des matières premières comme du bois, du fer ou de l’aluminium. Vous pensez alors sans-doute à votre planche qui traîne au grenier ? Que pourriez-vous bien en faire ?

Recycler plutôt que jeter

Redécoupée, poncée, teintée, vernis ou brute, l’étagère que vous avez cherché dans tous les magasins, sans succès, se dévoile au fur et à mesure des étapes que vous avez choisi de réaliser. Pour un coût qui défi toute concurrence, cette nouvelle étagère flottante est prête à redonner à votre chambre un esprit moderne et épuré. Mais, la magie du DYI c’est aussi d’être fière de ses créations. Alors pourquoi s’arrêter à une étagère ? Terminés les meubles de cuisine, les bibliothèques et les lits des grandes enseignes que tout le monde possède ! Le fait maison reprend aujourd’hui sa place pour encore plus de charme et de style. La rénovation d’anciennes palettes ajoutera, par exemple, une ambiance bohème chic de la cuisine au salon. Une vieille porte de ferme se transformera facilement en une porte de chambre pour un effet rustique et chaleureux.

Devenez bricoleur éco-responsable

Vous l’aurez compris, bricoler en recyclant est économique, original et bon pour la planète. Le DIY apporte à vos espaces les traces d’une histoire que vos convives auront plaisir à lire. En laissant leur regard se porter sur les olives prêtes à être dégustées, cette table basse réalisée à partir d’une ancienne bobine de chemin de fer ne fera qu’attiser leur curiosité. Comme dit un vieux dicton :

« Rien ne se créé, rien ne se perd, tout se transforme ! »

Alors n’hésitez plus, passez à l’air du futur et devenez un éco-bricoleur sans tarder, vous ferez des économies, vous vous amuserez et vous ferez du bien à la planète.



