L’e-sport, un marché prometteur : pour quelles raisons ?

Depuis plusieurs années, le secteur économique de l’e-sport n’arrête pas de se développer au fur et à mesure que les joueurs et spectateurs s’y intéressent. Mais pourquoi ?



L’e-sport ?

L’e-sport, qui constitue l’abréviation d’“electronic sport”, est en réalité une sorte de jeu vidéo à plusieurs joueurs, des joueurs professionnels, à l’attention des spectateurs. Si à la base les jeux vidéo à plusieurs joueurs se réduisaient à des parties locales entre copains, ces derniers ont évolué jusqu’à voir apparaître des joueurs et équipes professionnels, bénéficiant d’un sponsor tout comme les sports plus classique. Ainsi, le commerce de l’e-sport s’est créé.



Tous les ans, des centaines de matchs e-sport sont organisés à travers le globe, et encore plus en Asie et aux Etats-Unis. Ceux-ci attirent des spectateurs de plus en plus nombreux. Selon une étude menée par Newzoo, le nombre de spectateurs s’estimait à 200 millions lors de l’année 2017. L’engouement est tel que l’Équipe a conçu une nouvelle émission à ce sujet.



Un marché financé

Les sources de revenus de ce marché passent par la publicité ainsi que le sponsoring. S’il est aisément possible d’imaginer le soutien d’entreprises endémiques du milieu du jeu vidéo et de l’électronique, comme Asus, Intel, Micromania. Tandis qu’en France, des entreprises comme Volvic ou EDF sponsorisent, à présent, les équipes de professionnels. Cet engouement est international et concerne un grand nombre d’entreprises, dont certaines des plus célèbres : Coca Cola ou Adidas.



Différents revenus viennent se rajouter aux sponsors. En dehors des articles dérivés concernant les équipes du marché, les tickets ou droits d’accès pour suivre le match en live ou en streaming équivalent à un salaire de 63 millions de dollars, sans cesse en développement. La plateforme Amazon a acquis, pour un milliard de dollars, le service de streaming Twitch destiné à l’e-sport. Facebook, quant à ce groupe, a annoncé le lancement de son propre service.



Les revenus venant des droits de média sont aussi importants et jouissent d’une évolution très importante, alors que les droits versés aux développeurs représentent un salaire de 115 millions de dollars, à l’année. Enfin, l’e-sport bénéficie d’une dernière source de revenus, que l’on surnomme “blue ocean”: les paris sportifs. Effectivement, il s’agit d’un marché considérable pour les paris.

Un sport de plus en plus populaire

Il y a peu, des plateformes professionnalisées dans le sport ont conçu une rubrique dédiée au e-sport. Par conséquent, des équipes comme le PSG eSports ont été créés. D’autre part, l’entreprise Intel a reçu l’autorisation du Comité Olympique afin de mettre en place un tournoi e-sport avant les jeux olympiques, lors de l’année 2018. Aujourd’hui, l’e-sport étant considérée comme une activité sportive, à part entière.



Même si l’e-sport ne connaît pas la même notoriété que des sports plus classiques comme le football ou le basketball, son système économique est similaire à ces activités, séduisant chaque année un nombre plus conséquent de spectateurs, et connaissant un développement fréquent et important de son marché. Les propriétaires de casinos voient l’expansion de ce marché et choisissent de prendre les mesures nécessaires en organisant des évènements liés à l’e-sport dans les casinos afin de pas perdre le marché.

Ces derniers comme les casinos en ligne représentent une belle part des jeux vidéos.



