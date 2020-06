Marche des Fiertés : Yubo célèbre les différences malgré la crise sanitaire

Évènement majeur pour les communautés LGBT+ du monde entier, les Marches des Fiertés se tiendront plus tard dans l’année pour répondre aux mesures de l’urgence sanitaire.

En attendant, la plateforme sociale Yubo, qui rassemble plus de 30 millions d’inscrits dans le monde, très majoritairement issus de la Génération Z, a choisi d’organiser une Marche des Fiertés … en ligne le 20 juin. « Nous sommes ainsi enchantés d’aider nos utilisateurs à perpétuer cette merveilleuse tradition de la Pride alors qu’ils ne sont actuellement pas en mesure de le faire en défilant » précise Sacha Lazimi, CEO et co-fondateur de Yubo.

Aux origines de la Pride, une violence policière

L’annulation d’un bon nombre de Pride a été un déchirement pour les habitués d’un évènement qui, s’il reste festif, demeure avant tout une mobilisation politique en faveur de l’égalité des droits, de la lutte contre les discriminations et de la solidarité en faveur de toutes les personnes persécutées pour leur orientation sexuelle ou leur genre dans le monde.

Cet évènement majeur tire son histoire des émeutes de Stonewall de juin 1969, date à laquelle la police new-yorkaise s’est rendue coupable d’un raid musclé dans un haut-lieu de la culture LGBT, alors balbutiante dans le pays, du quartier de Greenwich Village. Un acte de violence policière qui, aujourd’hui, fait écho à la mobilisation en faveur des droits des minorités derrière la bannière du mouvement Black Lives Matter.

Cet acte fondateur a marqué l’avènement de la fierté homosexuelle, s’inscrivant dans la contre-culture des années 1970 et 1980 de lutte contre des systèmes juridiques encore très homophobes. Au fil des années, la Pride s’est agrandie en adoptant une démarche encore plus inclusive.

Chez les adolescents LGBT, 25 % ont déjà fait une tentative de suicide, contre 6% pour les hétérosexuels.

Démarche destinée à rassembler toutes les minorités de genre et les orientations sexuelles dans une seule et même démarche festive, militante et politique. Surtout, les Pride sont aujourd’hui l’occasion de dénoncer l’invisibilisation des LGBTI+ en occupant l’espace public dans lequel, une fois dans l’année, les mécanismes systémiques de domination sont renversés.

Pour Yubo, ne pas renoncer à célébrer les différences

La plateforme sociale Yubo s’est donc engagée à célébrer l’évènement en ligne, sur sa propre plateforme sociale. Yubo a choisi de s’engager dans une démarche, certes festive, mais aussi pédagogique afin de sensibiliser les jeunes à ces problématiques. Car, encore aujourd’hui, les chiffres restent alarmants. Une étude de chercheurs de l’Université de Californie de San Diego, menée auprès de 15 624 lycéens, conclut que les jeunes LGBTI+ sont plus exposés que les autres aux pensées suicidaires. Ils sont, logiquement, plus nombreux à tenter de mettre fin à leurs jours, signe d’une détresse extrême au sein de ces populations.

Par exemple, chez les adolescents LGBT, « 25 % ont déjà fait une tentative de suicide contre 6% pour les hétérosexuels ». De même, l’IFOP, dans son état des lieux 2019 des LGBTphobies, indique que 68 % des LGBT ont été victimes d’une intimidation, d’une menace ou d’un commentaire blessant en milieu scolaire.

Face à ces données dramatiques, la démarche de sensibilisation prend tout son sens. Yubo a ainsi fait le choix d’inviter des créateurs du monde entier pour animer des groupes de discussion autour du genre et de l’identité et tenter de répondre aux interrogations des -jeunes- internautes de sa plateforme. En effet, beaucoup de jeunes LGBTI+ se sont retrouvés sur Yubo, depuis sa création. « Depuis le lancement de Yubo en 2015 et jusqu’à aujourd’hui, nous sommes ravis que Yubo soit très apprécié par nos utilisateurs LGBT+ qui ont trouvé des amis et du soutien grâce à l’application », affirme Sacha Lazimi.

Un jeu « To Be Honest » a même été organisé pour répondre, de la manière la plus ludique possible, aux interrogations. Les membres ont aussi pu compter sur Noah et Byron, deux créateurs américains. Matthew et Ryan, un couple très populaire aux 2,1 millions de followers, ont aussi été présents pour fêter l’évènement avec les internautes. Clou du spectacle, Mena, une youtubeuse aux plus de 150 000 abonnés, a même proposé un petit concert acoustique à la communauté Yubo.

Un partenariat avec Le Refuge

Yubo a aussi profité de l’évènement pour lancer une campagne destinée aux jeunes LGBTI+, menée en partenariat avec la Fondation Le Refuge, qui a pour mission d’accueillir des jeunes LGBTI+, dans une situation d’errance. Les utilisateurs de Yubo pourront, s’ils le souhaitent, contacter directement le Refuge en cas de problème ou pour question relative au genre. Zone contenant les pièces jointes



