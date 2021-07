5 terrasses où il fait bon profiter de l’été à Lyon

Après des mois de confinement et de travail, il est temps de se relaxer, de humer un nouvel air et de revivre. Pendant vos soirées d’été, quoi de mieux que de se poser en terrasse, à l’abri de la chaleur ? Nous avons sélectionné cinq terrasses lyonnaises, éphèmères ou non, new-look ou pas. Cinq lieux tous très différents pour passer des moments agréables cet été à Lyon en terrasse.

La Cité des Halles, bien plus qu’une terrasse lyonnaise

Ce projet éphémère est co-géré par l’association DARWIN (The Monkey Club, La Maison M, Soda Bar, Solal, Tonton Boule), SOFFFA et SUPERPOSITION, bien connu des fans de street art lyonnais. La cité des Halles est le un nouveau spot situé dans le 7ème. »

’ La cité des halles « ’, est un lieu de vie insolite articulé autour et dans un ancien bâtiment industriel, capable d’accueillir jusqu’à 700 personnes. Le spot de cet été, à n’en pas douter, tant leur programmation semble aussi éclectique qu’interessante, il se passe toujours quelque chose à la Cité des Halles. Parmi les nombreux événements prévus, Il y a notamment des concerts, un festival de street art, des ateliers créatifs. Et tous les jours, le bar est ouvert, Toutes ces activités se feront sur fond de dégustation culinaire. En effet, des foods trucks éco-responsables choisis avec soin et amour par le Collectif TRESS vous seront proposés.

La Cité des Halles, c’est un espace aménagé pour votre plus grand plaisir. Il est constitué de terrains de pétanque, d’une galerie, de jardins partagés, d’un espace game nomade, d’un espace pépinière des acteurs de l’économie circulaire, collaborative et créative,… Un lieu de vie associatif accessible à tous, à condition de devenir membre. En ce qui concerne la réglementation, la cité des halles est accessible sans test PCR et surtout avec tous les équipements de sécurité tels que le défibrillateur et autres. Il en est de même pour toutes les terrasses que nous vous proposons dans cet article.

La cité des Halles est un projet culturel avec une grande terrasse au coeur de lyon Photo : Lionel RAULT

Cité des halles : Photo : Lionel RAULT

La cité des Halles à Lyon. Photo : Lionel RAULT

Ouverture du 2 JUILLET AU 1ER OCTOBRE 2021

Les Muses de l’opéra

Imaginez une terrasse d’où vous pourrez admirer toute la cité lyonnaise. Un instant, vous vous laissez happer par ce splendide paysage. C’est tout à fait ce que vous offre »’ Les muses de l’opéra »’. Cet espace est l’endroit idéal pour savourer des mets préparés avec des produits locaux. Vous avez essentiellement les légumes de Buyon, le fumet de Dombes, la Brasserie de Pilat… Les œnophiles ne sont pas oubliés. Ils pourront déguster de délicieux vins proposés par les meilleurs vignerons de Lyon.

Faites-y un tour en famille et vous ne serez pas déçu. Vos touts petits auront même l’occasion de s’initier à l’opéra, ce spectacle vivant qui se bonifie au fil du temps. Quoi de mieux pour vivre des soirées d’été agréables en famille ou entre amis. Idéal aussi pour un rendez-vous galant.

Café Gadagne

Le Café Gadagne est une adresse atypique, en plein coeur du Vieux Lyon, au dessus du musée du même nom. Lieu méconnu, car caché des passants, ce qui rajoute un plus à son charme. Le restaurant et café, vous offre un cadre superbe à l’écart du train-train quotidien. Vous pouvez même profiter de cette magnifique vue sur le jardin suspendu accroché à la colline de Fourvière. Quelle aubaine ! Une de nos terrasses préférées à Lyon.

Il est important de se donner après des mois de travail quelques moments de pur bonheur. Mais dans quel cadre ? Le Café Gadagne soucieux de cette question vous propose son décor fait de bois brut et de décorations avec des touches naturelles. Vous serez dans un établissement cosy qui vous garantit un instant de plaisir extrême.

On vous conseille de vous y rendre pour un brunch. Sucré et salé sont au rendez-vous, de quoi faire revivre vos papilles gustatives. Et quel menu ? Des charcuteries, des œufs brouillés, des viennoiseries. Le Café Gadagne, c’est à la fois un havre de paix, un lieu d’exception, un cadre convivial et l’endroit à privilégier pour un été réussi.

Terrasse Café Gadagne Credit photo Lyon Capitale

Les Subsistances, terrasse les Subs

Choisir »’ Les Subs “’pour y passer ses soirées d’été, c’est choisir un cadre vraiment chouette et une super programmation culturelle, tout ceci à prix réduit. Situé aux bords de la Saône, ce haut lieu culturel lyonnais vous permet de profiter d’un verre tout en découvrant des œuvres exposées dans ses espaces extérieurs. Vous aurez également le privilège d’assister à des concerts, des ateliers, des débats… Par ailleurs, le Ninkasi Lab s’installe sur la magnifique terrasse des Subs pour une découverte des artistes prometteurs de la région. Les Subs, c’est pour un été pas comme les autres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les SUBS (@subsistances_lyon)

La Maison Bleue

Vous voulez chiller pendant cet été ? Alors cap sur”’ La Maison Bleue “’. Cette belle terrasse de Lyon, loin de l’agitation de la ville vous réserve des journées de détente inoubliables. Déjà à midi, vous pouvez profiter des plats de saison fait maison. Le soir, vous retrouverez des planches de produits locaux. Et que dire de cette ambiance londonienne qui vous fait voyager vers un ailleurs lointain ? C’est le plaisir assuré.

Si vous avez envie de profiter de vos soirées d’été à Lyon, vous avez le choix. Vous pouvez miser sur les terrasses de la Cité des halles, des Muses de l’opéra, du café Gadagne, des Subs ou encore de La Maison Bleue. On oublie pas non plus le Sucre ou encore le H7 et leur programmation culturelle toujours au top.

