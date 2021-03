Borat 2, Nomadland et The Crown récompensés aux Golden Globes

La 78e édition des Golden Globes s’est tenu malgré la pandémie de Covid-19, ce dimanche 28 février. Chaque année les Golden Globes récompensent les meilleurs séries et films parus l’année précédente.

Cette annéeBorat 2, Nomadland, et la série The Crown ont triomphé. Grande première, l’évènement a eu lieu en visio conférence depuis l’Hotel Hilton de Beverly Hills en Californie, mais aussi en duplex depuis le Rainbow Room de New York, en compagnie de la comédienne Amy Poehler qui a présenté l’évènement en compagnie de Tina Fey , Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones.

Mank, la déception signée Fincher

Les Golden Globes récompensent les séries mais aussi les films produits pour le petit écran. Ainsi, Mank, le dernier Fincher, produit pour la première fois par Netflix, nominé six fois, repart bredouille.

C’est la première fois qu’un film de David Fincher (Seven, The Game, Memento) est produit par le géant du streaming, et n’est pas destiné au grand écran.

Nomadland élu meilleur film

Nomadland le film de l’année avec Frances Mc Dormand

Si Fincher n’a rien gagné, c’est en partie car la réalisatrice chinoisechinoise Chloé Zhao repart avec deux prix prestigieux : le Golden Globe de la meilleure réalisatrice – devenant la première femme asiatique à remporter ce prix – et celui du meilleur film pour Nomadland. Quant à Les Sept de Chicago, drame d’Aaron Sorkin, il repart avec (seulement) le prix du meilleur scénario, après avoir été nominé dans plusieurs catégories. Nomadland avec Frances Mac Dormand avait déjà remporté le Lion d’Or à la Mostra de Venise il y a quelques semaines.

Netflix remercie The Crown et Le Jeu de la Dame

Netflix, qui semble être une plateforme de plus en plus légitime pour le jury, a fait un carton cet année. Notamment grâce à The Crown et Le Jeu de la dame, les deux meilleures séries produites par la plateforme en 2020, selon les jurés.

Alors qu’aucun journaliste de couleur ne faisait parti du jury de la cérémonie des 87è Golden Globes, le prix du meilleur acteur dans un film dramatique a ainsi été décerné au défunt Chadwick Boseman pour son rôle dans Le Blues de Ma Rainey. Un autre acteur afro américain a été récompensé, il s’agit de Daniel Kaluuya dans la catégorie meilleur second rôle masculin. Il incarne le rôle de Fred Hampton, leader des Black Panthers dans le film Judas and the Black Messiah.

Sacha Baron Cohen a reçu le prix du meilleur acteur comique pour son rôle dans Borat 2, L’anglaise Rosamund Pike a, elle, remporté le prix de meilleure actrice dans une comédie pour son rôle dans le film I Care A Lot.

Minari meilleur film en langue étrangère, succède à Parasite

Minari du réalisateur américain Lee Isaac Chung a été élu meilleur film en langue étrangère.

