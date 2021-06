Cinq astuces pour réduire vos dépenses santé

Même si nous disposons de l’un des meilleurs systèmes de santé du monde (notamment grâce à la mise en place de la Sécurité Sociale depuis 1945), se soigner revient parfois cher. Trop cher même. C’est pourquoi il est important de faire le point sur vos habitudes pour essayer de réduire vos dépenses. En effet, il existe de multiples façons de faire, comme arrêter de fumer ou changer de mutuelle santé pour une qui sera plus adaptée à vos besoins. Par exemple, la mutuelle Cocoon permet de trouver l’offre santé la plus adaptée. Bref, voyons ensemble les cinq points pour réduire vos dépenses santé.

Arrêter de fumer

Ce premier conseil ne s’appliquera pas à tout le monde. Cependant, arrêter de fumer est certainement la meilleure chose à faire pour votre santé… et votre porte-monnaie. Outre le prix exorbitant du paquet de cigarettes, fumer réduit considérablement votre espérance de vie, mais aussi la qualité de cette dernière. De ce fait, arrivé un certain âge, de nombreux soins sont obligatoires, et la facture pourrait vous retomber dessus à un moment ou un autre…

Changer sa mutuelle santé

Comme nous vous l’indiquions dans l’introduction de cet article, changer de mutuelle santé permet de faire des économies, mais aussi d’avoir une offre plus adaptée à vos besoins. En effet, au cours de la vie, les besoins changent, et si votre mutuelle santé n’est pas adaptée, vous pourriez payer vos soins bien plus cher que vous ne le pensez actuellement. C’est pourquoi, il est important de faire le point de façon régulière (tous les cinq ans par exemple), et d’avoir une mutuelle qui répond pleinement à vos besoins.

Faire du sport

On ne le répétera jamais assez : faire du sport est excellent pour la santé. Il est amplement prouvé que les effets du sport sur la santé physique, mais aussi mentale, sont très bons. Par exemple, saviez-vous qu’une pratique modérée et régulière du sport était plus efficace que les antidépresseurs lors d’une dépression ? Bref, lancez-vous dans un sport, mais ne le faites pas n’importe comment. N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant. Prenez votre temps pour faire le sport qui vous convient, et que votre corps acceptera.

Manger équilibré

On ne le répétera jamais assez : avoir une bonne nutrition est un point essentiel pour votre santé. Comme le dit le célèbre adage : nous sommes ce que nous mangeons, c’est pourquoi manger équilibré vous apporte des bénéfices pour la santé loin d’être négligeables. Évitez de manger trop sucré (le fléau de notre génération), mais aussi trop gras ou trop salé (message que les publicités nous envoient souvent d’ailleurs). Enfin, limitez l’alcool à quelques verres par semaine et votre santé vous en remerciera.

Suivre sa santé régulièrement

Enfin, dernier conseil de notre top 5 pour réduire vos dépenses de santé : suivez-la régulièrement. Une nouvelle fois, nous allons faire appel à un adage : mieux vaut prévenir que guérir. En effet, si vous suivez régulièrement votre santé, cela vous évitera de vous rendre compte trop tard d’un souci… Et d’engendrer des soins parfois très lourds. C’est pourquoi, nous conseillons de suivre vos rendez-vous médicaux avec sérieux, et de ne pas négliger cet aspect. Votre santé ne s’en portera que mieux et votre porte-monnaie également.

