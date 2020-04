Confinement : Focus sur les activités du quotidien qui vous permettent d’améliorer votre créativité

Personne ne peut y échapper, il y a toujours des périodes dans notre vie durant laquelle on a l’impression de manquer d’inspiration et de n’avoir que des idées qui manquent grandement d’originalité.

Or, c’est un fait, dans notre vie professionnelle comme dans notre vie privée, la créativité, cette capacité à avoir de nouvelles idées innovantes nous permettant de répondre à nos problèmes quotidiens, est indéniablement la clé du succès. La preuve, une étude menée en 2016 par Adobe a révélé que les personnes créatives sont celles qui réussissent le mieux en entreprise.

Créativité = épanouissement

En pratique, les esprits créatifs, au niveau global, gagneraient 13% de plus que les non-créateurs. Dans la vie, les personnes les plus créatives sont aussi souvent les plus épanouies, car elles savent réinventer en permanence ce qui les entoure au quotidien. Il est donc important de cultiver notre imagination au quotidien, aussi fragile soit-elle.



Il y a quelques années, nous vous avions déjà présenté 5 façons de stimuler votre créativité, qu’il s’agisse de prendre le temps de rêvasser, de se mettre dans les conditions idéales pour réfléchir ou encore de l’importance de noter vos idées.

Aujourd’hui, nous vous dévoilons quelques activités à privilégier au quotidien pour vous donner toutes les chances d’accéder aux idées de génie qui pourraient transformer un peu ou beaucoup votre vie. Si certaines activités, comme la lecture ou la marche, vous sembleront très logiques, d’autres, par exemple la pratique du poker. Qu’il s’agisse de Texas Hold’em, d’Omaha Hi-Lo ou de toute autre variante ou encore le yoga du rire, devraient vous surprendre davantage !

La lecture

Sans aucun doute, la lecture est LE loisir à prioriser pour réveiller la créativité qui sommeille en nous. En lisant, on renforce notre connaissance et notre appréhension du monde. En améliorant du même coup notre orthographe et notre vocabulaire et on développe notre personnalité.

Qu’on lise un roman de fiction, une autobiographie ou encore un livre historique, l’enchaînement des mots nous permet de visualiser des scènes, des décors et des personnages qui n’appartiennent qu’à nous. Des personnages que l’on se crée intégralement dans notre esprit, à l’aide seulement de notre imagination.

La lecture permet de mieux vous connaitre (si si)

Le fait de lire des livres est une clé pour apprendre à mieux se connaître et à mieux connaître le monde qui nous entoure. Et cela, en nous donnant des pistes pour mieux nous connecter avec notre entourage et les émotions de nos proches. En somme, la lecture nous aide à mieux trouver notre place dans le monde. Ce qui nous aide logiquement à faire preuve de flexibilité et d’inventivité dans ce monde !

Par ailleurs, la lecture dispose d’un autre bienfait important pour la créativité : elle nous détend, en influençant directement notre humeur et notre état d’esprit. Or, les moments où nous sommes les plus créatifs sont bien les moments où nous sommes le plus détendus.

Le poker

La créativité peut-elle réellement nous tomber dessus en enchaînant les parties de poker, vous demandez-vous ? La réponse est oui ! Peut-être l’ignoriez-vous, mais le poker est un jeu de cartes qui dispose de nombreux bienfaits pour l’esprit.

Régulièrement mentionné en tant que bonne pratique à adopter en matière de développement personnel, ce jeu de cartes permet à certaines compétences intellectuelles essentielles de se développer. Comme c’est par exemple le cas de la patience, de la concentration et de la discipline.

Les jeux de carte mettent en exergue notre créativité !

Aussi, le poker, quelle que soit la variante à laquelle vous jouez, permet de magnifier le pouvoir d’observation de chacun. Or le fait d’observer attentivement ce qui nous entoure est une première étape nécessaire avant de réinventer et de transformer ce qui nous entoure grâce à la créativité.

De manière générale, aussi, la pratique du poker a l’avantage énorme de vous aider à améliorer votre capacité à résoudre des problèmes dans tous les domaines de votre vie. N’est-ce pas là l’enjeu même de la créativité également ?

Vous l’aurez compris, jouer au poker, c’est se préparer à mieux jouer dans la vie de tous les jours ! Pour vous lancer dans des parties de Texas Hold’em ou d’Omaha Hi-Lo, rien de plus simple, deux options s’offrent à vous. Vous pouvez jouer entre amis ou en famille autour d’une table ou vous pouvez miser sur le poker en ligne, qui a l’avantage d’être à portée de main 24h/24 et 7 jours sur 7.

Quelle que soit la méthode choisie, les résultats promettent d’être au rendez-vous, à condition de jouer au poker régulièrement. Car, on l’a déjà dit, la créativité, ça se travaille au quotidien !



La sophrologie

Parce que faire preuve de créativité c’est avant tout savoir être à sa propre écoute et laisser parler son imaginaire, l’une des activités qui vous permettent d’accéder à ce lâcher-prise nécessaire peut être la sophrologie.

Grâce à des exercices de relaxation qui passent par de la respiration maîtrisée et des techniques de créativité qui permettent de développer son agilité mentale et ses techniques de flexibilité. Cette pratique peut favoriser un retour à la créativité.

En effet, le fait d’atteindre un niveau de détente corporelle et mentale très profond ouvre la porte à de nouveaux espaces de création libres et ludiques souvent insoupçonnés qui peuvent vous permettre d’aboutir à des idées et des projets qui pourraient bien chambouler votre vie.

Le yoga du rire

Dans ce même esprit de lâcher-prise, mais dans une autre ambiance, le yoga du rire est également une tendance forte à explorer pour vous réconcilier avec votre imaginaire et vous (r)ouvrir à la créativité. On le sait, le rire est connu pour libérer les tensions accumulées par le corps. Pour vous permettre de profiter d’un certain bien-être en réduisant le stress et en augmentant la confiance en soi.

Dans ce contexte, après une bonne session de rire, notre esprit est moins pollué par des pensées négatives qui pourraient perturber notre imagination et notre créativité. Problème, il n’est pas toujours facile de trouver des situations qui nous fassent rire de bon cœur au quotidien.

C’est alors qu’intervient le yoga du rire, qui passe par la réalisation d’exercices qui forcent le rire…mais avec des bienfaits qui se vérifient quoi qu’il en soit.

Si le fait de rire en groupe et autour d’exercices parfois étranges vous rebute, sachez que vous pouvez tout simplement vous poser devant votre sitcom ou votre comédie préférée pour vous lancer dans une vraie tranche de rires authentique. L’important est de libérer les émotions négatives pour redonner toute sa place à la créativité !

L’écoute de la musique

Enfin, si on dit souvent que la musique adoucit les mœurs, on devrait aussi parler du fait que la musique permet de stimuler notre imaginaire. Vous l’avez forcément déjà ressenti : quand on écoute une chanson. On s’imagine presque un clip dans notre esprit. En imaginant des scènes diverses qui pourraient aller avec les notes de la musique en question.

C’est bien la preuve que notre créativité est activée. Alors, quand vous êtes en recherche de nouvelles idées, quelles qu’elles soient. N’hésitez pas à mettre de la musique et à enfiler vos écouteurs pour vous plonger dans une bulle musicale.

Pour une efficacité encore plus radicale, combinez si possible écoute de musique et marche dans la nature. Un son apaisant dans vos oreilles associé à une activité physique dans un environnement calme et serein. Voilà le cocktail parfait pour donner un coup de boost à votre créativité. À vous de vous lancer !



