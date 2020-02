Comment migrer de Thunderbird vers Outlook?

Comme dans de nombreuses autres situations, il existe plusieurs façons de résoudre cee problème. Certains sont gratuits, mais plus longs et plus complexes ; certains sont plus rapides, mais vous obligent à obtenir un convertisseur spécialisé. Le choix ici dépend uniquement de la rapidité et de la fiabilité de la résolution de ce problème.

Option 1 – Conversion manuelle

Option 2 – Conversion semi-automatique

Option 3 – Un convertisseur Thunderbird vers Outlook spécialisé

Option 1 – Conversion manuelle

Si tout ce dont vous avez besoin est d’importer mail Outlook vers Thunderbird, de convertir quelques e-mails de Thunderbird, vous pouvez le faire manuellement.

Pour ce faire, démarrez Thunderbird, ouvrez le dossier nécessaire, localisez les messages que vous devez convertir et commencez à les faire glisser et à les déposer sur votre bureau ou un dossier sur votre disque dur. Ils seront automatiquement convertis au format EML pris en charge par mes nombreux outils de conversion et clients de messagerie.

Vous pouvez également sélectionner plusieurs messages en même temps en appuyant sur la touche Maj ou Ctrl et en la maintenant enfoncée, ou utilisez la combinaison Ctrl + A pour sélectionner tous les messages dans le dossier en cours.

Une fois cela fait, utilisez la commande Fichier -> Enregistrer dans le menu principal et sélectionnez le dossier de destination sur votre disque dur. Les e-mails seront enregistrés sous forme de fichiers EML.

Une fois que vous êtes sur cette étape, vous devez en quelque sorte convertir vos messages EML en Outlook. Cela peut être fait en utilisant certains des outils répertoriés dans cet article. Les produits décrits permettent aux utilisateurs d’emballer un nombre arbitraire de fichiers EML au format PST d’Outlook, en s’assurant que le codage des messages est correctement converti et que les messages eux-mêmes restent parfaitement lisibles dans le fichier PST résultant.

Option 2 – Conversion semi-automatique

Les données de boîte aux lettres Thunderbird (e-mails) peuvent également être converties en messages EML à l’aide d’outils spécialisés. Ces outils seront également absolument nécessaires si vous n’avez pas de copie de Thunderbird sur votre système, mais avez accès à ses boîtes aux lettres.

Des programmes comme Free Email Extractor d’Outlook Import ou Free MBOX Converter d’Aid4Mail ont des fonctionnalités presque identiques et vous permettent d’extraire certains ou tous les messages d’un fichier de boîte aux lettres MBOX vers un ensemble d’EML.

Cependant, ils ne résolvent pas le problème clé – la migration, car ils ne peuvent pas convertir les fichiers EML au format PST. Et c’est là que vous aurez certainement besoin d’un outil spécialisé MBOX to PST (MBOX to Outlook).

Option 3 – Un convertisseur Thunderbird vers Outlook spécialisé

C’est de loin le moyen le plus fiable et le plus efficace de passer de Thunderbird à Outlook. Bien que leurs fonctionnalités soient largement similaires, vous devriez rechercher un outil prenant en charge les dernières versions de Thunderbird.

Essentiellement, ces outils combinent la conversion MBOX en EML avec la conversion EML en Outlook – c’est-à-dire qu’ils effectuent une double conversion avec EML servant de format intermédiaire. De plus, ils garantissent une lisibilité totale de tous les e-mails, transfèrent les pièces jointes et économisent beaucoup de votre temps personnel en automatisant entièrement le processus de migration. Certains de ces produits localisent automatiquement vos fichiers MBOX source et certains vous obligent à spécifier manuellement le dossier source (celui que nous avons mentionné ci-dessus).

La spécification manuelle du dossier source peut également être requise en cas de conflits existants entre les profils, d’incohérences de registre et d’erreurs, ainsi que dans les situations où vous devez convertir des fichiers qui ont été copiés depuis un autre système.

Signaler une erreur.

Rejoins-nous sur Facebook !