Born to Rave : l’année 2020 démarre fort à Lyon pour les fans de Tekno

Adeptes de rythmes super pitchés et de musiques hardcores ? Le concept d’évènements Born To Rave est ravi de revenir une nouvelle fois à Lyon vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Audiogenic et Mediatone présentent Born To Rave. Une tournée nationale qui pose son camtar chaque mois de janvier à Lyon. Le 18 janvier prochain, les fêtes de Noel à peine digérées, Audiogenic vous propose une soirée de haute volée.

Imaginez plutôt sur le même line-up, toutes ces pointures du french core ou du hardcore : The Outside Agency, Radium, Andy The Core, Mad Dog, Ophidian, The DJ Producer (que l’on aura aussi la chance de retrouver à l’Unpolished 2020).

« Lyon is Hardcore » !

Vous l’avez donc compris, cette énième réunion entre amateurs de hard tekno sera un évènement à ne pas rater à Lyon. Les lieux investis sont déjà connus. Il s’agit du même lieu que les années précédentes, le Double Mixte, pas vraiment l’endroit le plus chaleureux ou le plus adapté pour ce genre d’évènements, mais sans doute le seul qui peut accueillir autant de public.

Notons cette année le projet du groupe Lyonnais Reactivate. Pour le Born To Rave, ils préparent un live show special intitulé « Lyon is Hardcore » ! Autant vous dire que ça va galoper toute la night. Côté scénographie, on attend beaucoup des visuels en motion design de l’Octopus & Invisible Vj.

LE DOUBLE MIXTE 19, Avenue Gaston Berger 69100 VILLEURBANNE – FRANCE

Préventes à partir de 26 euros

Programmation complète de la Born to Rave Lyon 2020

BORN TO RAVE [The Game Grid]

2 STAGES / + DE 20 ARTISTES / LASERSHOWS

MAPPING / VISUAL 3D / DECO/ STANDS

STAGE HARDCORE I FRENCHCORE I MAINSTREAM

MAD DOG [IT]

ART OF FIGHTERS [IT]

BRUTALE [IT] :

THE SICKEST SQUAD x

ANDY THE CORE x

THE BRAINDRILLERZ

RADIUM [FR]

PSIKO [FR]

REACTIVATE [FR]

IMPULSIVE NOTORIETY [FR]

NAKO [FR]

STAGE HARDCORE I INDUSTRIAL | RAW

OPHIDIAN [NL]

THE OUTSIDE AGENCY [NL]

THE DJ PRODUCER [UK]

WILDPHASER [FR]

HK [FR]

DEMON SOUL [FR]

MIGHTY SPIRITZ [FR]

BLAK NOIZE [FR]

