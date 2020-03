Lyon : La programmation complète des Nuits de Fourvière 2020 avec Liam Gallagher et Thom Yorke

Découvrez la programmation complète du festival de musique et de théatre Les Nuits de Fourvière en 2020, qui aura lieu du 2 juin au 31 juillet 2020 inclus.

Les nuits de Fourvière Photo 2010 par guillaume-perret

La ville de Lyon met une nouvelle fois à disposition le superbe amphithéâtre des Gaules à Saint Just pour la tenue du festival des Nuits de Fourvière. Avec cette année, une programmation variée et des artistes de renom. Comme chaque année, la programmation est éclectique, de la chanson française au rock en passant par la musique électronique.

Le show à ne pas manquer : Thom Yorke (ex Radiohead) & James Holden

Parmi les dates que nous avons retenu, notons cette année la venue de Thom Yorke, célèbre chanteur et guitariste de Radiodhead, dans le cadre de son album Tomorrow’s Modern Boxes uniquement disponible en peer to peer. Sorti en 2014, l’album est teinté de musique électronique. C’est pourquoi il sera accompagné de James Holden, producteur et DJ anglais. Ensemble, ils vont animer le théatre romain dans un show à ne pas manquer.

Le plus teenager : Deftones

Mes années lycées, ce sont des années d’expérience musicale. Sans cesse avide de nouveautés, j’aimais le rock américain. Je me souviens des après-midi à écouter Deftones dans ma chambre. Le groupe de nu métal californien, auteurs des titres « My Own Summer » ou encore « Be Quiet And Drive » sera à Lyon cet été, dans un lieu teinté d’une accoustique incroyable.

Liam Gallagher

Liam Gallagher One of Us photo DR

Le chanteur mancunien Liam Gallagher viendra se produire cette année aux Nuits de Fourvière. Liam, le frère cadet a sorti un deuxième album solo, intitulé « WHY ME? WHY NOT » sorti en septembre dernier. Fan de Manchester City, il a convié pourtant Eric Cantona pour un duo improbable sur sa dernière track « Once ». Réputé pour être sulfureux sur scène, Liam aura le plaisir de venir chanter dans ce lieu unique l’été prochain. On a hate d’entendre la reprise de Morning Glory au soleil couchant à Fourvière.

Musique classique & opéra

Les Nuits s’associent avec l’opéra de Lyon pour proposer un programme culturel autour de la musique classique. Le ténor Roberto Alagna viendra notamment chanter, accompagné de l’Orchestre National de Lyon. Les Noces de Figaro et la Symphonie n*9 de Ludwig Van Beethoven sont également prévues.

Asaf Avidan

La photo d’Asaf Avidan

L’israelien a la pop envoutante et à la voix écorchée viendra chanter aux Nuits de Fourvière. Et bonne nouvelle : le chanteur, qui s’est entouré d’un nouveau groupe, prépare un prochain album !

Le nouveau projet de Rone

Rone / La Horde est un projet live incroyable signé du producteur de techno Rone et de la troupe de ballet La Horde.

La Horde est une troupe de danseurs contemporains issue du ballet de Marseille. Ils ont mis en scène ce projet, une histoire racontée à la fois par les danseurs et par la musique de Rone lors un spectacle vivant, à la fois gênant et génial. Sur scène, les dix-huit danseurs miment l’effondrement de la civilisation. Les danseurs s’inspirent de nos craintes et de nos attitudes, et revisitent les textes de Alain Damasio ou encore de Greta Thunberg. Pour connaitre davantage son univers musical de Rone, lisez notre interview d’Erwan Castex alias Rone sur notre site Internet.

Woodkid

Après deux concerts remarquables aux Nuits de Fourvière en 2013 et en 2014, Woodkid est à nouveau programmé. Le graphiste, chanteur, producteur et réalisateur de talent revient à Lyon, sa terre natale. Sept ans plus tard, il viendra vous présenter son nouvel album.

Le programme est à découvrir en intégralité en cliquant sur le lien du site de l’évènement.

Les places sont en vente dès le 13 mars à 14H.

