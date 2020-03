Le line up XXL du festival Family Piknik 2020 à Montpellier

La programmation complète du festival Family Piknik, de retour pour une 9ème édition, qui aura lieu les 25 & 26 Juillet 2020. Deux jours d’open air et de fête au parc de Grammont de midi à minuit !

Ambiance de folie au Family Piknik Photo ©Patrick Ortega

Les organisateurs de la prochaine édition du festival Family Piknik ont annoncé ce vendredi le line up et ont dévoilé les dates et le lieu du RDV inconditionnel et annuel des amoureux des musiques électroniques à Montpellier.

Bonne nouvelle, en 2020, vous avez droit à deux fois plus de plaisir : La prochaine édition du Family Piknik se tiendra sur un week-end complet ! La décision a été prise l’année dernière, après l’édition 2019, suite aux excellents retours des festivaliers.

Deux jours, deux moments. De la tech house le samedi, de la techno le dimanche. Des concerts live le samedi, comme Oxia, Popof ou Monolink, de 10 heures à minuit, des mix et des B2B le dimanche avec Adam Beyer ou encore Charlotte de Witte en closing sur la plus grande scène. Au total, trois scènes sont ouvertes pendant deux jours.

Une Line up exceptionnel et XXL plus de 50 d’artistes avec de belles exclusivités

Le teaser vidéo annonçant la programmation complète de la 9ème édition du Family Piknik

Deux jours de folie, avec la crème des DJ venus des quatre coins de la planète.Un seul mot d’ordre : la fête. Alors que l’heure est au confinement, le Family Piknik sera encore plus beau cet été. Ce festival réussit chaque année à attirer les grands noms de la musique techno actuelle, entre anciens et nouveaux. Au programme, cette année, un plateau d’artistes de haut niveau, dans une ambiance familiale et bon enfant.

Et bonne nouvelle, vous avez jusqu’au 26 mars pour réserver vos tickets en phase Early Bird.

Un plateau de haute volée le dimanche

Cet été, pour la première fois la DJ et productrice Charlotte de Witte est invitée par Family Piknik. Une artiste que nous avions la chance d’interviewer en 2017 (interview à lire ici). Depuis, Charlotte de Witte a fait du chemin.



Résidente du Fuse depuis des années à Bruxelles, elle joue désormais dans certains des festivals et des clubs les plus connus en Europe, de Ibiza à Tommorowland. Charlotte de Witte assurera la cloture du Family Piknik le dimanche 26 juillet. Nul doute que sa techno acid et brutale ne va laisser personne indifférent.

Autre tête d’affiche, Dixon fera sa première apparition à la Family Piknik. Reconnu par ses pairs comme le meilleur DJ au monde en 2016, 2017 et 2018, Dixon est avant tout un gros digger et un dénicheur de talents. Il sera d’ailleurs accompagné de Recondite, programmé aussi le dimanche.



L’ancienne signature de Dixon sur le label Innervisions, jouera en B2B le dimanche 26 Juillet en compagnie du duo Mind Against. Une journée qui nous rappellera les plus belles années de Life & Death & Innervisions, deux labels qui sortent des pépites de techno mélodiques depuis les années 2010.

Autre boss d’un gros label et autre tête d’affiche, Adam Beyer est un phénomène mondial. Son label Drumcode est un des plus en verve à l’heure actuelle.



Adam Beyer ne sera pas seul. Il sera accompagné de son épouse, l’allemande Ida Engberg (Disco Volante !), pour ce qui pourrait être le meilleur set du festival. On vous signale au passage que le B2B est totalement inédit en France !

Si vous préférez la house à la techno, vous allez être séduits par Fisher, grosse pointure actuelle de la house mondiale. Le live de Monolink, que certains ont eu la chance d’écouter au Fusion Festival ou au Burning Man, plaira à tous les amateurs de deep house avec des chords.



Le samedi sera décidément intense, puisque les français papes de la techno Popof & Oxia, viendront également jouer à Grammont. Notre coup de coeur 2018, les israéliens de Red Axes, seront également au programme le samedi, ainsi que le live des deux français Popof et Oxia.

La programmation complète en détails du Family Piknik 2020

Voici la programmation complète du festival Family Piknik les 25 &26 Juillet 2020. Sachez que la phase Early Bird 2 reste ouverte jusqu’au 26 mars. Alors, profitez-en. Un jeu concours pour les plus chanceux aura lieu au mois de mai.

Red Axes

Oxia & Popof

Rude Hagelstein

Monolink

Fisher

& Many more

Le dimanche

Adam Beyer b2B Ida Engberg

Dixon

Recondite & Mind Against

Arbat

Toute la programmation est à découvrir ici.

Message de l’équipe du Family Piknik concernant le Covid-19

A ce jour, les restrictions prises par le gouvernement français en lien avec l’épidémie du Covid-19 (Coronavirus) ne concernent pas les événements qui se déroulent après le mois de Mai. Malgré cela, nous sommes en lien étroit avec chaque plateforme de billetterie afin qu’elles appliquent la plus grande flexibilité auprès de nos festivaliers au niveau de leur politique commerciale.

A noter que le festival est toujours gratuit pour les enfants, les personnes à mobilité réduite et les personnes Âgées. Venez en famille ! Les personnes de tous âge sont acceptées. L’âge moyen du festival est d’ailleurs de plus de 30 ans.

Bonnes nouuvelles, vous aurez moins chaud et moins de poussière

On a de bonnes nouvelles du côté des organisateurs. Le lieu a été repensé pour que les festivaliers aient moins chaud, (on augmente l’ombrage) pour éviter la poussière (les années précédentes attention les bronches)

Deux gros chapiteaux seront mis en place : un de 2000 m² et un second de 1500 m². Et une couverture au sol pour éviter la poussière.

Et toujours le concert Boarding to Family. De 16 heures à 2 heures du matin. Avec encore plus de vols , et un changement de lieu sur l’aéroport pour danser au plus près des avions qui décollent.

On a hâte.

