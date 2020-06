Family Piknik : l’édition 2020 repoussée au 12 septembre, infos et places à gagner

La DJ et productrice Charlotte de Witte sera bien présente, et assurera même le closing de l’évènement. Voici une interview de Charlotte de Witte réalisée par Samuel Paulet à retrouver sur notre site. Pour en savoir plus sur l’une des figures les plus célèbres de la techno actuelle.

Au total, les organisateurs ont réussi à reprogrammer 5 des headliners du festival initialement prévu les 25-26 juillet.

Nous vous invitons à vous rendre sur notre article descriptif de l’édition 2020 afin de lire la bio de chaque artiste.

Family Piknik a choisi de donner sa chance à la scène locale. Il y a de très bons artistes à Montpellier et sur la région, qui auront cette année la chance de jouer sur un site exceptionnel, l’aéroport de Montpellier, dans un cadre unique, devant une foule en délire venue nombreuse. On annonce 5000 festivaliers !

Des artistes moins connus mais non moins talentueux et créatifs, qui joueront aux côtés des pointures de la techno telles que Recondite ou Oxia. On note également la présence d’autres jeunes pousses françaises, dont le duo Abstraal, que les lyonnais connaissent bien.

« On espère vraiment que cette terrible crise sanitaire sera derrière nous en Septembre car nous misons beaucoup sur ce nouvel événement pour sauver notre année et notre structure tout entière.

On a mis beaucoup d’énergie sur la préparation, alors qu’on doit depuis quatre mois s’accommoder de l’incertitude permanente, de l’angoisse et du risque d’annulation à cause du virus. Le climat est désormais plus favorable et optimiste, mais on reste tout de même dans un contexte mouvant, où tout peut basculer d’un côté comme de l’autre.

On veut être optimiste et on se projète pleinement sur ce nouvel événement car sa tenue est cruciale pour notre avenir. On est donc très excités à l’idée de vous présenter notre nouveau dancefloor, au pied des pistes, et très fiers de la programmation artistique qu’on réussi à concocter malgré toutes les difficultés liées à cette crise du Covid-19. »

(Tom Pooks, directeur du festival Family Piknik)