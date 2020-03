Le Cirque du Bonheur aux Docks Circus

Alors que la nuit lyonnaise peut sembler redondante, ce collectif propose un concept innovant avec des bookings de qualité.

🤡Le Cirque du Bonheur 🤡 prĂ©sente sa rĂ©sidence aux Docks Circus. SituĂ© Ă Confluence, le bâtiment est entièrement revisitĂ© pour l’occasion. Enfilez votre plus belle tenue et venez vous laisser envouter par la musique house et tech house des plus pointues, pour une expĂ©rience sensorielle et visuelle rarement vue Ă Lyon. Des danseuses et des figurants vous feront kiffer les sons perchĂ©s de la deep house et de la tech house. Derrière ce projet, une Ă©quipe sympa composĂ©e de – notamment – la team District / et feu Diskret.

Pour chaque évènement, une équipe de professionnels monte et démonte un décor et installe des lumières pour que votre expérience soit totale.

Fort du succès de ces Ă©vents, l’Ă©quipe remet le couvert tous les deux mois. Après une Ă©dition remarquĂ©e pour Halloween, Le Cirque revient le 13 mars prochain avec un plateau local composĂ© de PEEL, ILy et Wavesonik pour le Warm Up et le closing, prĂ©parant et cloturant le set de Marco Faraone, mĂ©tronome, le temps d’une nuit, du cirque et de ces joyeux drilles.

On vous met l’Ă©vent Facebook ici. FACEBOOK

Cirque du Bonheur / LYON

Le cirque du bonheur crédits photo Fluofreax YB

Signaler une erreur.

Rejoins-nous sur Facebook !