La croisière, les nouvelles vacances branchées des jeunes

Lorsque vous choisissez de partir en vacances à bord d’une croisière, évasion, découvertes et loisirs vous attendent à bord du bateau. Mais pour que le séjour se déroule convenablement, vous devez vous préparer en conséquence. On vous donne les tips pour réussir votre croisière !

Partir en croisière : louer soi-même le bateau ou passer par une compagnie ?

Si vous prévoyez de partir en croisière, deux solutions s’offrent à vous en ce qui concerne l’embarcation sur laquelle vous explorerez la haute-mer. D’une part, vous pouvez opter pour une location privée. Avec la location bateau à Cannes, Marseille ou encore Rouen, le principal avantage dont vous bénéficierez est la totale liberté dans l’organisation du voyage. De la date de départ à la liste des régions à visiter durant la croisière, sans oublier les points d’arrêt sur le continent, tout est défini selon vos goûts.

D’autre part, vous pouvez vous tourner vers une compagnie spécialisée dans l’organisation de croisières. Cette option est idéale si vous comptez partir en croisière seul, mais l’est tout autant si vous envisagez d’y aller en groupe. En vous confiant à une compagnie, vous n’avez rien de spécial à faire. Les distractions, facilités nécessaires et objets du quotidien, on trouve généralement de tout sur un bateau de croisière. Il ne vous restera alors plus qu’à prendre vous-même vos dispositions pour ne manquer de rien sur le plan personnel.

Pour choisir la compagnie de croisière, plusieurs facteurs entreront en ligne de compte. Le premier concerne évidemment la réputation ; avec Internet, vous ne devriez avoir aucun mal à trouver des avis. Tenez ensuite compte des commodités annoncées : installations se trouvant dans les chambres, espaces publics disponibles, aménagements et établissements à bord, etc. Le programme des événements sur la croisière et le planning des escales seront aussi importants. Enfin, votre budget sera évidemment le paramètre critique.

Dispositions pratiques à prendre avant le départ

Vous devez prendre des renseignements sur le programme de la croisière et sur les éléments organisationnels indiqués par la compagnie. Ce sont ces renseignements qui vous aideront à savoir si vous aurez besoin d’un visa par exemple pour certaines escales et s’il vous faut prévoir des habillements spécifiques. Dans tous les cas, vous devrez emporter avec vous votre carte d’identité et votre passeport, ainsi que vos tenues et chaussures du quotidien. Par rapport à ce dernier point, il est d’ailleurs recommandé de commencer à préparer sa valise plusieurs semaines avant le départ.

A côté de tout ce qui peut servir à améliorer votre séjour en croisière, il faut également vous assurer de placer cette dernière sous le signe de la sérénité. Au bureau, assurez-vous d’avoir finalisé tous vos dossiers ou d’avoir confié ceux en attente à des collaborateurs qui pourraient s’en occuper. A la maison, pensez à installer un dispositif d’alarme et à souscrire à une assurance effraction et vol avant de partir. Confiez aussi votre chien à votre tante ou votre beau-frère, et rappelez-vous de demander au voisin d’arroser de temps à autre vos plantes pour vous. Cela dit, vous pourriez tout simplement résoudre le problème lié à l’abandon de la maison en louant celle-ci à des vacanciers qui viennent séjourner dans votre zone de résidence.

Et voilà comment l’on prend toutes les dispositions pour s’assurer de vivre une croisière enrichissante et relaxante. Les plus belles croisières sont celles qui se préparent !

