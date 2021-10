L’influence du manga dans la culture pop

Sans revenir sur l’historique spécifique des mangas (le YouTubeur Maxime – L’Archipel Otageek l’a très bien fait pour nous), la rédaction de FuransuJapon a pris du plaisir à vous préparer une liste de secteurs influencés par la culture japonaise. Serez-vous d’accord avec nous ?

Quel que soit votre degré de connaissance sur l’univers du manga et votre connaissance d’animes légendaires tels que Dragon Ball Z, vous vous êtes certainement déjà rendu compte à quel point cet art d’origine japonaise influence de nombreux pans de la culture pop actuelle.

Le cinéma : Her et l’influence du manga Chobits

Même si d’autres films comme le récent Les Éternels de Chloé Zhao ou des classiques comme The Matrix (influencé par Ghost in the Shell) et Black Swan (inspiré de Perfect Blue) auraient également pu être analysés, c’est vers le film de Spike Jonze Her que nous nous sommes tournés tant les similitudes avec le manga Chobits sont nombreuses.

Dans cet anime sorti en 2002, un étudiant japonais en échec, Hideki Motosuwa, se retrouve malgré lui dans une relation intense et romantique avec un Persocom, un ordinateur sous la forme d’une belle jeune femme. Même si l’esthétique des deux films est différente, le personnage humain de Her (un écrivain déprimé) et l’ordinateur personnel sous forme humaine (HER) sous le charme duquel il tombe sont ressemblants et l’influence semble indéniable. Et pour ne rien gâcher, sachez que Chobits est disponible en VF et gratuitement sur YouTube !

La musique : Billie Eilish

Avec pas loin de 50 millions d’abonnés sur YouTube et une popularité à peine croyable pour une femme d’à peine 19 ans, il est peu de dire que Billie Eilish est l’une des sensations actuelles du monde de la pop. Et plus que jamais, la Californienne berce dans la culture des « anime », ce qui se voit notamment au travers d’un clip comme « You should see me in a crown », où elle apparaît en tant que personnage manga. Et elle n’est pas seule, des musiciens d’un style bien différent comme IAM, Orelsan et PNL étant également influencés par la culture manga.

Autres industries du divertissement influencées par le manga

L’industrie de la mode est également influencée par les styles et personnages présents dans les mangas les plus reconnus. Est-il possible de trouver un meilleur exemple que la collection Akira de la marque de streetwear américaine Supreme ? Même si vous ne vous y trouverez peut-être pas un style à votre convenance, des tas de marques de vêtements trouvent une source d’inspiration dans le manga, de MSGM à Louis Vuitton en passant par Adidas et sa collection de sneakers inspirés par Dragon Ball Z. Un autre univers du divertissement très influencé par la culture manga est celui des jeux de hasard.

La machine à sous Shogun of Time de JustForTheWin est par exemple un jeu de casino en ligne qui mélange l’ancien et le futur du Japon, avec deux héroïnes aux traits et caractères manga. D’autres exemples marquants sont HighSchool Manga de Wazdan et Moon Princess de Play N’ Go, parmi d’autres.

Et les jeux vidéo nous direz-vous ? Tout aussi populaires au Japon que dans le reste du monde, le secteur du gaming est devenu primordial dans le business. La liste de jeux vidéo influencés par le manga est tellement large que nous nous compterons de quelques exemples marquants : Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Revolution 4 (sur PC et PS4), plusieurs titres de la franchise Dragon Ball Z (notamment Dragon Ball Evolution, sur PSP) ou même le mythique JoJo’s Bizarre Adventure d’Hirohiko Araki.

Et vous, quel est votre avis ? Voyez-vous d’autres exemples de l’influence du manga dans nos vies de tous les jours et ce particulièrement dans l’univers du divertissement ? Allez-vous profiter d’un futur voyage au Japon pour vous en rendre compte de vos propres yeux ? N’hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires !

