Crash Bandicoot : le jeu culte va enfin sortir sur PlayStation 4 !

Activision serait en train de travailler sur un nouveau jeu Crash Bandicoot qui pourrait être annoncé avant Noel ! Une superbe nouvelle pour tous les nostalgiques de ce petit personnage.

7 LARGE SCALE influencers have just received Crash products with little Santa hats on them out of the blue. Strap in and hang on. Things are about to go nuts.#CrashBandicoot #CrashPartner pic.twitter.com/DkxvyUr7to — Canadian Guy Eh (@Canadianguyehh) December 7, 2019

Qui n’a jamais joué à Crash Bandicoot dans son enfance. Si vous avez 30 ans et plus, il est fort possible que ce jeu vous évoque beaucoup de souvenirs. Tant et si bien que l’éditeur du jeu, Activision ait décidé de faire plaisir à tous les fans du jeu en sortant un jeu d’aventures Crash Bandicoot. La rumeur persiste tandis qu’Activision a envoyé des dizaines de goodies à des influenceurs ces derniers jours, qui ont reposté des photos sur les réseaux sociaux.

On parle également de la sortie prochaine d’un jeu Crash Bandicoot World, en test interne depuis plusieurs semaines, après les sorties Crash N’Sane Trilogy en 2017 et Crash Team Racing Nitro Fueled cette année.

