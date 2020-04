La Californie et le festival Coachella avec votre ESTA !

Une fois votre ESTA et vos billets d’avion en poche, mettez le cap sur la Californie et le festival de musique de Coachella ! Un programme riche pour un voyage so amazing !

Préparez votre ESTA… direction la Californie et Coachella !

Préparez ses vacances, ça fait du bien. Surtout en ce moment. Du coup, chercher la prochaine destination a un effet motivant et feel good qui met du baume au cœur. Et comme l’idéal est de joindre l’utile à l’agréable, le top du top des programmes est de prévoir farniente, visites et fun avec un bon festival de musique ! Vous voyez où on veut en venir ? On vous met sur la voie : ESTA, festival de musique bobo et le plus branché, plages… On part… en Californie et à Coachella !

Coachella, California Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Les formalités ESTA pour votre séjour en Californie

Pour partir aux Etats-Unis, vous allez devoir réaliser quelques formalités, mais promis, rien de compliqué. Vous devez en premier lieu, et assez logiquement, avoir un passeport en cours de validité. Vous allez également devoir faire une demande en ligne pour obtenir votre ESTA, (Electronic System for Travel Authorization), une autorisation de voyage électronique. Rassurez-vous, c’est simple et rapide, il vous suffit de fournir quelques renseignements sur un formulaire en ligne, comme vos coordonnées, informations personnelles, numéro de passeport, motif du voyage…

Une fois validé, il vous suffit d’imprimer votre document (certaines compagnies aériennes le demandent), et c’est tout !

Votre ESTA en poche, place à votre road-trip !

Votre passeport et votre ESTA sont prêts ? Vous pouvez embarquer et voler direction la Californie ! L’ouest américain fait rêver bon nombre de touristes, il faut dire qu’il y en a pour tous les goûts : amoureux de la nature et de la randonnée, joueur et flambeur, famille… La Californie regroupe tout ce qu’il faut pour satisfaire tout le monde !

Evidemment, vous ne pouvez pas passer à côté des parcs nationaux ! Comment ne pas aller à Bryce Canyon, Arches National Park, sans oublier d’assister au lever de soleil dans Grand Canyon ou dans la Death Valley ? On continue ? Yosemite Park, Yellowstone, Sequoia… Vous allez devoir choisir !

Outre les parcs, la Californie compte également des villes incontournables, qui vont vous faire vibrer : San Francisco avec son célèbre Golden Gate, San Diego, Los Angeles avec les studios de cinéma, le panneau Hollywood, Sunset Boulevard… Vous allez en prendre plein la vue, et passer de la quiétude de Dame Nature aux plages ensoleillées en passant par des villes trépidantes.

Sans oublier que la Californie est un formidable terrain de jeux, tant au niveau sportif qu’avec des parcs d’attraction uniques au monde ! Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, vivez l’expérience Disneyland, Legoland, Pacific Park… Des moments conviviaux et de rigolade vous y attendent !

L’ESTA, votre passeport pour assister au festival de Coachella

Si votre ESTA et vos valises vous portent en Californie durant le mois d’avril, ne manquez pas d’assister à l’un des plus importants festivals de musique au monde ! C’est l’événement incontournable pour les amateurs de musique mais aussi pour les it-girls, les stars, bref tout le gratin !

Pendant 10 jours, le festival rassemble les foules sur un terrain d’un club de polo de 78 hectares dans la vallée de Coachella en plein désert. C’est l’occasion d’assister à de nombreux concerts, mais aussi de repérer les looks les plus tendances ! Niveau programmation, on a de tout : pop, rock, hip-hop, électro… Les grands noms (Beyoncé, Snoop Dogg, Dr. Dre, Daft Punk…) côtoient les plus anonymes, un éclectisme qui caractérise tout particulièrement ce festival.

Mais Coachella mise aussi sur le « waouh » en utilisant les nouvelles technologies afin de rester la référence : chaîne YouTube pour retransmettre les concerts, bracelets électroniques comme billet d’entrée, utilisation d’hologrammes dans les concerts, stands éphémères… Et la recette fonctionne, puisque le festival attire en moyenne plus de 200 000 participants ! C’est incontestablement devenu the place to be, particulièrement pour les influenceurs et autres adeptes des réseaux sociaux.

La Californie… Ce peut être le voyage d’une vie. Donc préparez-le avec la plus grande attention afin de profiter pleinement de tous ses trésors et revenir avec des souvenirs plein la tête ! Pour cela, pensez à votre passeport, votre ESTA, vos billets d’avion, votre parcours… Et laissez-vous porter !

