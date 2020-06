Lyon : le Fort Superposition réouvre avec une expo post confinement

La culture reprend ses droits à Lyon. L’équipe du Fort Superposition vous convie à un solo show street art dans un ancien fort réhabilité de manière éphémère en une galerie artistique et en lieu de vie. Le tout avec une des plus belles vues de Lyon !

Après plusieurs mois sans évènement culturel, la ville de Lyon s’anime un peu plus en ce mois de juin. Grâce à des collectifs comme Superposition, qui défendent la culture pour tous et mettent en avant les oeuvres de leurs artistes résidents du Fort. Un bâtiment, qui pour des raisons administratives, n’avait pas encore proposer d’évènements en intérieur. C’est donc une première.

Lyon : exposition de Spirale au Fort Superposition

Pour cette première expo, Spirale propose des oeuvres en intérieur (dans la galerie) et en extérieur (sur les murs du bâtiment).

Une bonne nouvelle qui en amène d’autres : Chaque mois, c’est entre un et deux artistes résidents du Fort qui s’emparent du lieu chargé d’histoire pour vous présenter une exposition in-situ et ex-situ. Au total 3 solo-shows et 2 duo-shows sont à découvrir jusqu’à mi-octobre !

Lyon : exposition de Spirale au Fort Superposition

C’est l’artiste Spirale qui a le privilège d’inaugurer ces lieux. Nous l’avons rencontré et lui avons posé quelques questions. Les résidents du quartier Croix-Rousse ont certainement du croiser l’une de ses oeuvres.

Horaires d’ouverture de la galerie intérieure jusqu’à 21h.

L’extérieur du Fort ferme ses portes à 22h.

Rencontre : L’ultra connectivité des technologies et leur impact sur la société par Spirale

1/ ASV ? (courte présentation de toi)



SPIRALE, street artiste et peintre. Je souhaite rester anonyme pour la présentation.

Un univers très inspiré par la culture graffiti et les graphismes des boards de skate.

2/ Tu es résident au Fort Superposition ?

Oui, depuis maintenant un an.

3/ C’est ton premier Solo Show ?

Oui! J’ai déjà fait des expositions collectives mais je n’ai jamais eu l’opportunité d’exposer en solo.



4/ Le skate, les Aliens, les monstres colorés, la matière gluante, comment tu définirais ton univers ?

C’est un univers très inspiré par la culture graffiti et les graphismes des boards de skate. C’est un mélange d’imaginaire psychédélique et de retranscription d’expérience personnelle, le tout formant un univers coloré et organique.

Lyon : exposition de Spirale au Fort Superposition



5/ Tu utilises différents supports, pate, papier maché, bidon, canvas, mur béton, pour peindre, quels supports retrouve-t’on dans ton solo show ?

La plupart des mes interventions dans la rue sont fait avec des collages de carton plume. J’aime beaucoup ce support et à ce titre, j’ai voulu l’utiliser dans mon solo show pour présenter des oeuvres avec un effet de profondeur 2D.

La customisation fait aussi partie intégrante de mon processus de création c’est pourquoi on retrouve des skates vintages peints ainsi que des bombes aérosol réutilisées comme support. Je suis intervenu sur le mobilier de la galerie pour étendre mon univers au maximum aussi à l’intérieur.

Je pars du principe fondamental qu’à travers le monde, tout est lié : les gens, les situations, etc.

La toile est aussi présente évidemment pour compléter mon exposition, c’est un support classique dans l’art mais je le trouve essentiel pour une exposition.Pour l’extérieur, je suis intervenu sur un mur de 11 mètres directement à la bombe ainsi que 4 panneaux placés sur le fort. Actuellement je fais un live painting sur une autre partie du fort à l’extérieur.

6/ Penses-tu que Spirale pourrait changer radicalement d’univers ?

Mon univers découle d’une réflexion, d’un travaille d’approfondissement artistique donc il évolue constamment. Je garde mon style évidemment et il n’est pas impossible qu’il change mais l’univers skate et graffiti est ancré en moi donc il sera toujours présent même discrètement. Ça restera du Spirale quoi qu’il arrive…

7/ C’est quoi le thème pilier que l’on retrouve dans ton expo ?

Je pars du principe fondamental qu’à travers le monde, tout est lié : les gens, les situations, etc. Mon regard porte sur les échanges entre les gens. Aujourd’hui l’ultra connectivité est présente partout et elle influence grandement notre société et notre comportement.

J’imagine comment ces changements peuvent opérer sur nous et surtout comment elle nous transforme. Il en résulte une synthèse poussée à l’extrême ou tout se retrouve connecté organiquement et fusionne avec mon imaginaire.

On retrouve des câbles qui symbolise cette ultra connectivité qui peut parfois nous enchaîner dans un monde virtuel. Le tout est nuancé par des éléments réels de mon quotidien que j’incruste dans des petites scènes et toujours sur fond de skate.

8/ Parle-nous du confinement, d’un point de vue artistique, cette période t’a inspiré ?

Lyon : solo show de Spirale au Fort Superposition

Il a fallu accepter dans un premier temps de vivre d’une autre façon et donc de travailler d’une autre façon. J’étais déjà lancé sur mon solo show depuis plusieurs mois donc je ne voulais pas sortir de ma ligne directrice mais je me suis rendu compte finalement qu’il y avait un lien une fois de plus entre mon travail et le confinement : notre manière d’échanger.

On ne pouvait plus se parler physiquement donc on le faisait via les réseaux sociaux et je pense que notre vie durant le confinement a fusionnée avec Internet. Inconsciemment j’ai peins des personnages encore plus organiques et eux même confinés dans un espace restreint (un gros portrait dans une petite toile…). Il est évident que les circonstances à ce moment là ont eu une certaine influence sur moi mais j’ai continué à exprimer mon ressenti à travers mon univers sans pour autant qu’il change radicalement.

