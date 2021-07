Découvre de nouvelles manières de partir en vacances

Depuis le début de la crise sanitaire, nos vacances ont été fortement impactées.

Entre confinement, pays « rouges », quarantaines et tests obligatoires, il n’est pas si simple de partir en voyage à l’étranger comme on le fait d’habitude. Nos destinations ont donc changé, mais ce n’est pas tout. On opte aussi pour des logements moins habituels et même d’autres moyens de transport.

Les logements insolites

Cela fait déjà plusieurs années que l’on voit fleurir des logements atypiques un peu partout dans le pays. Des roulottes, des cabanes perchées ou même un simple hamac taille XXL en haut des arbres, les français aiment dormir ailleurs qu’à l’hôtel ou au camping. Mais depuis 2020, le nombre de logements insolites a explosé. On peut maintenant dormir dans une maison de luxe qui flotte au milieu d’un lac, dans un vieil avion ou un train complètement aménagé ou dans une sorte de bulle en verre transparent dans la forêt.

Pourquoi ces hébergements insolites attirent-ils de plus en plus de couples et de familles ? Probablement parce qu’ils nous permettent de nous évader bien plus que lorsqu’on dort à l’hôtel. On a un peu l’impression d’être dans un autre monde, sans quitter notre pays ou même notre département.

Les vacances en camping-car ou en van aménagé

En 2020, il y a eu autour de 25.000 immatriculations de camping-car. En plus de cela, de nombreux voyageurs ont opté pour un véhicule d’occasion, donc déjà immatriculé. Il ne faut d’ailleurs pas oublier ceux qui louent un camping-car pour quelques jours ou une semaine. Le nombre de personnes qui voyagent de cette façon depuis 2020 a donc très fortement augmenté.

Quant aux vans aménagés, très populaires parmi les couples de 20 à 30 ans, des milliers de nouveaux exemplaires ont pris la route l’année dernière et cette année. Même si certains achètent leur véhicule neuf complètement aménagé et donc prêt à partir, d’autres bricolent pendant des semaines, voire des mois, pour créer le van de leurs rêves.

Ces deux véhicules sont parfaits pour ceux cherchant un peu plus de liberté, et ceux qui veulent éviter les campings et autres lieux où il y a beaucoup de monde. Ils permettent au voyageur de découvrir toute une région, voire tout le pays, en quelques semaines ou quelques mois.

Pour les couples, le van aménagé est même parfois un logement sur roues. Certains décident de partir à l’aventure pendant un an ou plus. Ils dorment et vivent dans le van et travaillent dans les vignes, les champs ou font des missions d’intérim de quelques semaines avant de reprendre la route. Les vacances deviennent donc presque un nouveau mode de vie.

