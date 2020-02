Hôtelier, comment faire face à une baisse d’affluence grâce au référencement

Visuel Affluence photo DR

Les acteurs de l’hôtellerie doivent faire face à une rude concurrence. Tantôt votre établissement figure parmi les hôtels les mieux référencés du pays, tantôt il perdra son statut face aux autres prestataires.

Pour asseoir votre notoriété et surtout pérenniser votre réputation, vous devez impérativement revoir vos stratégies d’organisation et de communication marketing. La solution est-elle de revoir vos prix à la baisse ? Pas forcément. Voici des méthodes et des stratégies permettant de rester dans la course des meilleurs hôtels à fréquenter.

Améliorez le référencement de votre hôtel indépendant

Tous les acteurs du marché de l’hôtellerie le savent très bien : aujourd’hui, il est quasi impossible de se passer des sites de réservation en ligne. En effet, la préparation d’un voyage ou de vacances débute nécessairement par cette étape.

Pour accompagner les internautes dans ce processus, vous devez leur fournir toutes les informations nécessaires sur votre hôtel et surtout faciliter les démarches de réservation en ligne.

Le but est donc de fournir une grande visibilité sur les services de l’hôtel pour que les clients aient envie de finaliser leur réservation.

Pour être facilement accessible sur internet, vous devez impérativement être bien référencé. Autrement dit, votre hôtel doit figurer dans la liste des grands sites de voyage et de tourisme de référence, tels que Booking, Tripadvisor, Liligo, Kayak et Airbnb.

Un problème se pose cependant : il est difficile de gérer soi-même toutes les réservations effectuées sur ces plateformes en ligne. Pour simplifier votre tâche et éviter tout désagrément, le mieux est de recourir aux services d’un channel manager.

En effet, utiliser un channel manager vous permet de gérer aisément et efficacement votre planning de réservation d’hôtel sans avoir à le faire manuellement. C’est un outil très efficace qui permet un gain de temps considérable et connaît un grand succès du côté des hôtels indépendants. Vous éviterez ainsi les doublons, le surbooking et les clients mécontents.

Faites parler de vous et soignez votre image

Donnez à votre clientèle la possibilité de vous noter. Ces notes vous seront d’une grande utilité pour soigner votre image. En effet, c’est à travers ces feedbacks interactifs entre votre cœur de cible et vous que vous pouvez évaluer la qualité de vos prestations et services. Les notes données par les internautes seront également vos meilleurs alliés pour la publicité et la promotion de votre hôtel.

Cependant, soyez attentif à la qualité du séjour, car si ces notes se révèlent être négatives, votre réputation n’en sera qu’entachée. Cela a pour effet de favoriser la baisse d’affluence.

Autre moyen de faire parler de soi sur internet : communiquer sur soi de façon naturelle. Pour ce faire, optez pour les articles de blog et d’information. Grâce au netlinking, par exemple, vous pouvez facilement rediriger les internautes vers le site de votre hôtel.

Concrètement, l’idée est de proposer aux lecteurs un article pertinent et attrayant sur un site tiers ou partenaire et d’y insérer un lien vous concernant sur lequel il devra cliquer pour ensuite atterrir sur votre site web. Considérée comme étant efficace et subtile, cette stratégie de marketing digital fait aujourd’hui de plus en plus d’adeptes.

Vantez les services de votre hôtel indépendant

En cas de baisse d’affluence, il est primordial, voire crucial, de revoir minutieusement les facteurs qui en sont à l’origine. S’agit-il de la qualité de votre prestation ? De votre prix par rapport au marché ? De votre visibilité ? Peu importe les raisons, vous devez les identifier afin de trouver une solution adaptée. Ce n’est qu’enfaisant le point sur vos faiblesses que vous pourrez améliorer votre situation. N’oubliez pas que la renommée de votre hôtel, sa notoriété et son chiffre d’affaires dépendent grandement de l’image que vous renvoyez, et que cette image dépend en grande partie de la qualité de vos services.

Si vous estimez que la qualité de vos prestations n’est pas la source de votre baisse d’affluence, et qu’au contraire, il s’agit de votre point fort, n’hésitez pas à la vanter. Effectivement, le monde de l’hôtellerie, du voyage et du tourisme est un secteur très peuplé où la concurrence est extrêmement rude. Les services proposés constituent donc vos principaux atouts. Vous devez savoir mettre en avant ces valeurs qui vous définissent afin de justifier votre coût. Ainsi, vous saurez faire face à la concurrence en montrant à votre cible pourquoi votre hôtel est le meilleur, et quelles expériences uniques les attendent chez vous.

Ne jamais céder pour faire baisser votre prix

Qui dit baisse d’affluence, dit diminution du chiffre d’affaires. Pour remonter la pente et remettre votre hôtel sur les rails, vous pouvez piocher parmi les différentes stratégies et méthodes citées ci-dessus. Vous devez cependant retenir une chose : procéder à une baisse des prix n’est jamais la bonne stratégie. Si vous avez décidé de fixer tel ou tel prix à vos débuts, c’est parce que vous estimez qu’il est à la hauteur de la valeur de votre hôtel et qu’il vous permet de subvenir à vos besoins et à la maintenance de l’établissement.

La concurrence fera tout pour vous détrôner. Il n’est pas question de sacrifier votre qualité de service, vos collaborateurs ainsi que vos valeurs en cédant à un prix moins élevé. Sachez démontrer et mettre en avant les avantages que présente votre hôtel. Ainsi, la clientèle saura identifier les points forts qui vous différencient par rapport aux autres. Par la suite, vous pourrez asseoir votre notoriété sur ces valeurs.

Sachez communiquer avec votre cœur de cible

Il est rare qu’un hôtel présent et bien visible sur internet soit confronté à des problèmes d’affluence. Autre constat : nombreux sont les hôtels référencés sur les plateformes virtuelles et les sites de réservation en ligne qui ne possèdent pas de compte sur les réseaux sociaux ou des sites web.

La première règle est donc de promouvoir votre hôtel via les différents outils de communication. Si vous faites partie de ceux qui sont absents sur les réseaux sociaux, il est temps de créer un compte au nom de votre enseigne. Facebook, Instagram, Twitter… à vous de choisir. Ces canaux de communication jouent un rôle important, car ils vous permettent de toucher directement votre cœur de cible en leur fournissant le maximum d’informations sur votre hôtel. Par maximum d’informations, on entend des photos, des vidéos, des avis, des articles ainsi que des fiches descriptives des services que vous proposez. Ils doivent être présentés astucieusement pour attirer le plus de clients.

