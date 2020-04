IT : Assistance informatique, quelles solutions pour les entreprises

Au cours des dernières années, l’importance des services informatiques pour les entreprises est devenue de plus en plus évidente, et cela s’applique à toutes les organisations potentiellement impliquées, publiques et privées, institutionnelles et non institutionnelles.

L’intégration de systèmes technologiques hétérogènes est devenue une condition de fonctionnement et de réussite critique qui concerne désormais toute entreprise.

Mais quelles sont les solutions d’assistance informatiques pouvant être mises en place par les entreprises. Voici quelques pistes à envisager .

Pourquoi faire appel à des sociétés de maintenance informatique ?

Parce que toute organisation a besoin d’une infrastructure informatique à la hauteur de ses objectifs. Les infrastructures informatiques dont nous parlons ne sont que des plates-formes technologiques, y compris des composants logiciels, tels que les systèmes d’exploitation et du matériel, tels que les bases de données, les serveurs, le stockage, les systèmes de réseau et les systèmes de sauvegarde, pour faire fonctionner correctement toutes les applications utiles aux services commerciaux et de gestion.

Cependant, il ne suffit pas d’investir du temps et de l’argent dans une infrastructure informatique pour obtenir des résultats satisfaisants et observer rapidement la valeur des investissements réalisés. Parfois, il peut arriver qu’en raison des délais imposés par le changement de leurs activités et des marchés, les entreprises trouvent que les solutions informatiques nouvellement mises en œuvre ne correspondent plus à leurs besoins réels.

C’est évidemment un risque qui ne peut pas être complètement évité par les organisations. C’est pourquoi nombre d’entreprises adoptent une approche stratégique en décidant de s’appuyer sur des professionnels sérieux, des sociétés comme Techinclic.fr , spécialisées dans la maintenance informatique adressée aux entreprises.

Il n’existe pas de solutions homogènes qui puisse convenir à chaque entreprise en termes d’assistance informatique ce qui serait donc intéressant c’est de se pencher sur les différentes solutions d’assistance informatiques qui sont potentiellement porteuses de valeur pour les entreprises en fonction de leurs activités propres ainsi que les services d’accompagnement pouvant être mises en place dans la cadre de tels partenariats.

Conseil et design des infrastructures IT pour entreprises

Les services de consultance ou de conseil informatique sont devenus indispensables pour la réussite de chaque projet It mais surtout à la construction d’une infrastructure informatique optimale pour les entreprises.

Pour cela des consultants informatiques, vont pouvoir réaliser une analyse précise des besoins spécifiques de chaque entreprise afin de pouvoir mettre en place la meilleure architecture IT possible. Cette solution d’assistance informatique adressée aux entreprises est également nécessaire à la mise en place de solutions IT «sur mesure» et technologiquement mises à jour.

Assistance informatique et helpdesk IT

De la simple panne d’un PC à des problèmes plus périphériques, l’entreprise doit se voir proposer une assistance pour tout ce qui peut potentiellement interrompre ou influencer les opérations de l’utilisateur final. L’assistance système et la maintenance des infrastructures informatiques, doivent pour cela comprendre des interventions téléphoniques et à distance.

Ce type de solution d’assistance informatique doit pouvoir proposer une couverture temporelle ample et personnalisable en fonction des besoins de l’entreprise, de son activité et de l’envergure de son parc informatique. Grâce à l’externalisation du service d’assistance informatique, le service informatique en interne, pourra ainsi se concentrer en permanence sur des activités à forte valeur ajoutée comme le développement ou l’innovation.

Maintenance du parc informatique

La surveillance des infrastructures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via des tableaux de bord de contrôle consultables depuis n’importe quel appareil et poste de travail, est une solution incontournable pour une entreprise en fonction de la taille de son parc informatique et de son temps d’occupation.

Ainsi ce type de solution sera un facteur indispensable pour assurer la maîtrise des processus et des flux d’informations, afin d’identifier les défauts et les erreurs potentielles critiques. Ce type de solution de monitoring informatique pourra mettre fin aux pannes pouvant potentiellement bloquer l’activité tout en identifiant les serveurs ou applications qui consomment le plus de ressources.

Les systèmes d’assistance informatiques par tickets

La nécessité de rationaliser les activités du département informatique de l’entreprise devient évidente pour de nombreuses entreprises quelle que soit leur activité. Lorsque les membres de l’équipe informatique sont appelé à gérer plusieurs activités de développement et de maintenance, ils ne peuvent plus avoir le temps et l’énergie suffisants pour mener à bien leurs projets.

C’est pourquoi, la maintenance et la gestion du parc informatique devraient être déléguées à des partenaires fiables. Ainsi, chaque utilisateur pourra effectuer des demandes d’intervention d’assistance informatique, ouvrir des tickets externes le tout sous le contrôle de l’administrateur système.

Optimisation de la couverture wifi

Si l’objectif est de créer un réseau sans fil optimisé en termes de couverture seule une équipe de techniciens informatiques professionnels sera en mesure de procéder à une analyse fiable de la qualité de votre couverture Wifi.

La distorsion multipath, les nœuds cachés et les problèmes de distance peuvent empêcher une couverture Wifi correcte dans l’ensemble des espaces à couvrir. Afin de résoudre ces problèmes, une analyse détaillée doit être effectuée par des experts en utilisant des outils spécifiques capables d’identifier l’origine de tout dysfonctionnement pour ensuite mettre en œuvre les solutions appropriées.

Evaluation des risques et des vulnérabilités des systèmes d’information

La sécurité des données d’entreprise est un élément de plus en plus menacé. Pour cette raison, une évaluation experte des risques doit être réalisée à l’aide des outils d’analyse les plus fiables, afin de définir les indices de vulnérabilité les plus fiables. A partir de l’analyse du réseau, des réseaux et des applications web, il est possible de concevoir des simulations d’attaques qui permettent d’identifier, et donc de combler, les failles des systèmes de sécurité.

Gestion des actifs logiciels de l’entreprise

Une analyse et une gestion efficace des licences associées aux postes de travail de l’entreprise sont incontournables, afin de réduire les coûts et les risques juridiques liés à ces aspects. Toutes les activités liées à la propriété du logiciel et aux délais de licence ont toujours été considérées comme coûteuses en termes d’énergie et de temps. Grâce à l’externalisation de ce service, les entreprises peuvent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.



