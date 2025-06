Comment faire une capture d’écran sur Snapchat sans qu’ils le sachent ?

4.9/5 - (35 votes)

Comme vous le savez peut-être, Snapchat a supprimé la fonctionnalité permettant de prendre des captures d’écran sans avoir à en informer l’expéditeur, et comment prendre une capture d’écran sur Snapchat sans qu’il le sache est devenu un défi. Cependant, nous avons trouvé d’autres moyens de prendre des captures d’écran sans avoir à envoyer de notification à l’utilisateur concerné. Vous pouvez suivre ces conseils pour prendre des captures d’écran.

Ce que vous devez retenir de la capture d’écran anonyme sur Snap :

📱 Snapchat avertit les utilisateurs lorsqu’une capture d’écran est prise, mais des méthodes existent pour contourner cette alerte.

✈️ Activer le mode avion permet de prendre une capture d’écran sur Snapchat sans notification.

📸 Les applications d’enregistrement d’écran ou de miroir d’écran permettent aussi de capturer du contenu Snapchat discrètement.

🕵️ Eyezy est une application de surveillance offrant des captures d’écran et le suivi des activités Snapchat sans être détecté.

Raisons de faire une capture d’écran de Snapchat

L’impact des captures d’écran de Snapchat à l’ère numérique actuelle ne peut être ignoré. Elles ont soulevé d’importantes questions concernant la protection de la vie privée et les préoccupations des utilisateurs. Alors, quelles seraient les raisons pour lesquelles vous allez enregistrer un écran sur snapchat d’une personne sans qu’elle le sache ? À cette question, nous avons pu regrouper quelques raisons valables, à savoir :

Curiosité et collecte d’informations : collecte d’informations sur les intérêts et les préférences d’une personne.

collecte d’informations sur les intérêts et les préférences d’une personne. Archivage des souvenirs et du contenu : les captures d’écran Snapchat peuvent être utilisées pour sauvegarder des moments importants

les captures d’écran Snapchat peuvent être utilisées pour sauvegarder des moments importants Surveillance et contrôle parental : l’implication éthique de la surveillance des profils Snapchat de nos proches.

En comprenant l’importance de ces captures d’écran et en prenant les précautions nécessaires, les utilisateurs peuvent naviguer sur Snapchat tout en protégeant leur vie privée.

Bien que Snapchat n’autorise pas les captures d’écran discrètes, il existe de nombreuses façons de prendre des captures d’écran du contenu envoyé via l’application. Nous avons effectué des recherches sur Internet et compilé des moyens de prendre des captures d’écran sur l’application Snapchat.

Activation du mode avion sur votre téléphone

Voici une autre façon de faire des captures d’écran avec un iPhone. Vous pouvez mettre votre téléphone en « mode avion » et prendre des captures d’écran.

Étape 1 : Allez dans le « Centre de contrôle » et appuyez sur l’option qui comporte l’icône d’un avion, « Mode avion ».

Étape 2 : Retournez le snap et faites la capture sans aucune notification envoyée tant que vous êtes en mode avion.

Applications d’enregistrement d’écran ou de miroir d’écran

Une autre option pour les utilisateurs de téléphones Android consiste à utiliser la fonction d’enregistrement d’écran de votre téléphone. Pour ce faire, allez dans « Paramètres » sur votre téléphone et cherchez « Enregistrement d’écran ». Il est également possible d’aller dans « Réglages rapides » et de cliquer sur « Enregistrement d’écran ». Lorsque vous commencez l’enregistrement, vous pouvez ouvrir l’application Snapchat et accéder à la conversation dont vous voulez faire une capture d’écran.

Tout comme l’utilisation d’une application d’enregistrement d’écran ou du logiciel d’enregistrement d’écran iOS11, le “Screen Mirroring” est une autre méthode efficace pour réaliser des captures d’écran de Snapchat à l’insu de la personne qui vous suit. En connectant un câble HDMI à votre téléviseur et à votre ordinateur portable, ou en accédant à l’application « Screen Mirroring » qui est généralement intégrée à la plupart des téléphones intelligents et des appareils Android, il est possible de placer l’écran actif de votre appareil sur une plateforme externe.

Ce faisant, vous avez la possibilité d’utiliser un autre appareil pour enregistrer un instantané en cours de lecture ou même de partager un instantané récemment reçu avec d’autres membres du public présents dans la salle.

Eyezy – Meilleure application capture d’écran Snapchat en secret ?

Si vous souhaitez accéder aux Snaps sur le téléphone de quelqu’un d’autre à son insu, envisagez d’utiliser une application de surveillance comme Eyezy. Elle est la meilleure solution pour intercepter les snaps et autres données téléphoniques à distance.

Avec Eyezy, non seulement vous pouvez faire des captures d’écran de Snapchat, mais vous pouvez également surveiller l’activité Snapchat d’une autre personne et enregistrer l’écran de son téléphone. Vous pouvez également lire les messages WhatsApp de quelqu’un, voir ses fichiers multimédias, ses emplacements et les journaux d’appels Snapchat et d’autres sites de médias sociaux tels que Facebook, Instagram, depuis votre tableau de bord d’utilisateur Eyezy.

Une autre option pour capturer les snaps de quelqu’un sans le notifier est d’utiliser la fonction d’enregistrement d’écran de Eyezy. Elle vous permet d’enregistrer l’écran du téléphone portable d’une autre personne et d’accéder à tous les enregistrements à partir de votre panneau de contrôle Eyezy facile à utiliser en toute discrétion.

Si quelqu’un vous demande « Peut-on faire une capture d’écran de Snapchat à son insu ? », vous savez quoi répondre désormais. Vous pouvez lui suggérer d’utiliser le mode avion ou des applications d’enregistrement d’écran ou de miroir d’écran. Cependant, la méthode la plus pratique est celle des applications de surveillance indétectable qui offre le plus de fonctionnalités, comme Eyezy.

