Franck Sibille nommé Directeur Général du Park Hyatt Marrakech : une nouvelle ère pour l’hôtellerie de luxe au Maroc

Un leadership stratégique pour le Park Hyatt Marrakech

Qui ? Franck Sibille, expert reconnu de l’hôtellerie de luxe. Quoi ? Nomination au poste de Directeur Général du Park Hyatt Marrakech et maintien de ses responsabilités d’Area Vice President pour l’Espagne, le Portugal et l’Afrique du Nord. Quand ? À compter du 1er juillet 2025. Où ? Park Hyatt Marrakech, situé au cœur du domaine d’Al Maaden, à 15 minutes de la médina de Marrakech. Pourquoi ? Pour renforcer l’excellence opérationnelle et positionner l’établissement comme une référence incontournable du luxe au Maroc.

A retenir :

🌟 Franck Sibille, expert international en hôtellerie de luxe, est nommé Directeur Général du Park Hyatt Marrakech pour renforcer son positionnement haut de gamme au Maroc.

🏨 Avec plus de 25 ans d’expérience et une expertise multiculturelle, Franck Sibille vise l’excellence opérationnelle et une expérience client d’exception.

🌍 En parallèle, il supervise la stratégie de développement du groupe Hyatt en Espagne, au Portugal et en Afrique du Nord, consolidant l’expansion régionale de la marque.

💼 Son leadership humain et durable valorise le développement des talents, l’hôtellerie responsable et une culture d’entreprise orientée performance et innovation.

Une nomination stratégique pour Hyatt

Hyatt Hotels Corporation a récemment annoncé la nomination de Franck Sibille au poste de Directeur Général du Park Hyatt Marrakech. Fort d’une carrière internationale prestigieuse, Franck Sibille apportera son expertise et son leadership pour propulser l’établissement parmi les destinations de luxe les plus prisées d’Afrique du Nord.

Qui est Franck Sibille ? Un parcours international au service de l’excellence

Un expert de l’hôtellerie de luxe

Avec plus de 25 ans d’expérience, Franck Sibille a bâti une carrière exceptionnelle au sein du groupe Hyatt et d’autres enseignes de renom comme Fairmont et Mandarin Oriental. Il a occupé des postes de direction dans des établissements emblématiques de Hong Kong, Paris, Riyad, Barcelone, Madrid et Marbella.

Une expertise multiculturelle et opérationnelle

Diplômé en Techniques de Commercialisation et en Gestion Hôtelière Internationale à l’Université de Denver.

Trilingue : français, anglais, espagnol.

Expertise en performance opérationnelle, gestion des revenus et expérience client.

Spécialiste des projets de repositionnement, de rebranding et de rénovation d’hôtels de prestige.

Park Hyatt Marrakech : un joyau hôtelier au cœur du Maroc

Un cadre unique alliant luxe et culture marocaine

130 chambres et suites élégantes au design contemporain et au luxe discret.

au design contemporain et au luxe discret. Un spa de 2 200 m² avec hammam, sauna et centre de fitness.

avec hammam, sauna et centre de fitness. Deux expériences culinaires remarquables : TFAYA – Brasserie arabesque , dirigée par le Chef Issam Rhachi, qui sublime la gastronomie marocaine. Pavillon Terrace & Pool , une table méditerranéenne aux influences Nikkei.



Une mission claire : positionner le Park Hyatt Marrakech comme une référence

La mission de Franck Sibille est double :

Excellence opérationnelle et expérience client : faire du Park Hyatt Marrakech une destination incontournable du luxe.

faire du Park Hyatt Marrakech une destination incontournable du luxe. Expansion régionale : superviser le développement stratégique de Hyatt en Espagne, au Portugal et en Afrique du Nord.

Un leadership humain et inspirant

Guidé par les valeurs d’empathie, d’intégrité et d’innovation, Franck Sibille met l’accent sur :

Le développement des talents.

L’hôtellerie durable et responsable.

Une culture d’entreprise basée sur la performance et l’épanouissement des équipes.

Un impact régional à long terme

En parallèle de ses fonctions au Park Hyatt Marrakech, Franck Sibille pilotera la croissance du portefeuille Hyatt et accompagnera l’ouverture de nouveaux hôtels dans une région stratégique en pleine expansion.

Conclusion : Une nouvelle référence du luxe au Maroc

Avec la nomination de Franck Sibille, le Park Hyatt Marrakech s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Son expertise internationale et sa vision humaine du leadership sont des atouts majeurs pour renforcer l’attractivité de l’établissement et contribuer au rayonnement de la marque Hyatt dans la région.

