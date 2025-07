La tournée “Mini Sauveteurs” : Apprendre les gestes qui sauvent sur les plages… et à Paris cet été !

4.9/5 - (75 votes)

Un été pour devenir un mini héros : c’est reparti !

Vous partez à la plage cet été ? Bonne nouvelle : la tournée “Mini Sauveteurs” revient du 8 juillet au 4 août sur les côtes françaises… et cette année, Paris entre dans la danse !

Organisée par la Macif et les Sauveteurs en Mer de la SNSM, cette super tournée a un objectif simple mais vital : apprendre aux enfants de 7 à 12 ans les gestes de premiers secours. Parce qu’en vacances, entre baignades et châteaux de sable, les accidents peuvent vite arriver, mieux vaut savoir comment réagir. En 2024, les Sauveteurs en Mer sont venus en aide à plus de 32 000 personnes. Autant dire que ces gestes peuvent vraiment sauver des vies !

ce qu’il faut retenir de l’article : « La tournée “Mini Sauveteurs” : Apprendre les gestes qui sauvent sur les plages »

🌊 La tournée “Mini Sauveteurs” 2024 sensibilise les enfants de 7 à 12 ans aux gestes de premiers secours pour des vacances plus sûres sur les plages françaises.

🚨 Les ateliers ludiques et gratuits apprennent les réflexes essentiels : alerter, secourir, utiliser un défibrillateur et adopter la position latérale de sécurité en cas d’urgence.

🛟 Avec plus de 8 000 enfants formés depuis 2018, la SNSM et la Macif renforcent la prévention des noyades et des accidents estivaux à travers toute la France et Paris.

👕 Chaque Mini Sauveteur repart équipé d’un kit de sécurité comprenant diplôme, t-shirt anti-UV, casquette, trousse de secours, bracelet d’identification et livret pédagogique.

Pourquoi cette tournée est-elle si importante ?

Chaque été, les plages sont bondées, les températures grimpent et les risques augmentent : noyades, coups de chaleur, petits bobos… Mais alors, qui va apprendre aux enfants à gérer ces situations ? C’est là que les Mini Sauveteurs interviennent !

👉 Cette tournée vise à :

Alerter sur les dangers au bord de l’eau.

Donner aux enfants les bons réflexes en cas d’accident.

Leur apprendre les numéros d’urgence et à reconnaître les véhicules prioritaires.

Leur montrer comment mettre une personne en position latérale de sécurité.

Leur faire découvrir l’utilisation d’un défibrillateur et les bases du massage cardiaque.

Le but ? Que les enfants deviennent des acteurs de leur propre sécurité et puissent aussi aider les autres.

Les étapes de la tournée “Mini Sauveteurs” : où et quand ?

Cette année, la tournée va sillonner 25 plages françaises avec des ateliers gratuits, fun et interactifs, encadrés par les bénévoles de la SNSM. Et grande nouveauté : pour la première fois, les Mini Sauveteurs débarquent à Paris !

Calendrier des étapes :

Du 8 au 13 juillet (15h – 18h30) : de Mandelieu-la-Napoule à Canet-en-Roussillon.

: de Mandelieu-la-Napoule à Canet-en-Roussillon. Du 15 au 31 juillet (14h30 – 18h) : de Hendaye à Gravelines.

: de Hendaye à Gravelines. Les 2 et 3 août : à Paris, pour initier les jeunes Parisiens à la navigation.

: à Paris, pour initier les jeunes Parisiens à la navigation. Le 4 août : grand atelier à La Villette pendant la Fête de la Seine.

👉 À chaque étape, les enfants reçoivent un kit “Mini Sauveteur” avec :

Un diplôme de Mini Sauveteur.

Un t-shirt anti-UV.

Une casquette.

Une trousse de secours.

Un bracelet d’identification (très pratique pour éviter de se perdre à la plage !)

Un livret avec des jeux, des BD et plein de conseils sécurité.

Tout est pensé pour apprendre en s’amusant et repartir bien équipé !

Des chiffres qui parlent : l’impact des Mini Sauveteurs

Depuis le lancement de l’opération en 2018, plus de 8 221 enfants et 15 000 parents ont déjà été sensibilisés aux gestes qui sauvent. Une vraie réussite pour la SNSM et la Macif qui continuent, chaque été, à former de nouveaux mini héros.

Petit zoom sur la SNSM :

10 000 bénévoles

205 stations de sauvetage en France et Outre-mer

en France et Outre-mer 229 postes de secours sur les plages

1 500 nageurs-sauveteurs formés chaque année

Les Sauveteurs en Mer, c’est un engagement de tous les jours, que ce soit sur les plages, en mer ou lors des missions de prévention comme les Mini Sauveteurs.

Pourquoi vous devriez y participer ?

Parce qu’un geste simple peut sauver une vie. Parce que vos enfants seront fiers d’être capables d’aider. Et surtout parce que c’est gratuit, ludique et accessible à tous. Alors si vous passez près d’une plage ou à Paris cet été, ne manquez pas cette occasion unique !

👉 Inscrivez vos enfants, venez les encourager et devenez, en famille, des ambassadeurs de la sécurité.

Liens utiles :