Organiser un événement professionnel sans plastique à usage unique : checklist & astuces ✅

4.8/5 - (51 votes)

Pendant longtemps, les événements d’entreprise n’ont pas trop regardé ce qu’ils laissaient derrière eux. Des montagnes de bouteilles en plastique, des gobelets empilés en fin de journée, et des sacs-poubelle à n’en plus finir. Mais aujourd’hui, les temps ont changé.

Entre la pression réglementaire, les exigences RSE et les attentes grandissantes des collaborateurs, il n’est plus question d’organiser un séminaire ou un salon comme avant. Ce n’est pas juste une question d’image. C’est une question de cohérence, de crédibilité. Et surtout, d’impact.

Alors comment organiser un événement pro sans plastique jetable, sans sacrifier l’efficacité, ni le confort des invités ? Voici une méthode concrète, simple à suivre, et testée sur le terrain.

Ce que vous devez retenir 🌱 [Événement professionnel zéro plastique] :

♻️ Organiser un événement écoresponsable est devenu essentiel pour répondre aux exigences RSE, aux lois anti-gaspillage et renforcer votre crédibilité environnementale .

est devenu essentiel pour répondre aux exigences RSE, aux lois anti-gaspillage et renforcer votre . 📝 Une checklist anti-déchet permet d’anticiper les gobelets, bouteilles ou emballages jetables avec des solutions durables comme la location ou les gobelets personnalisés réutilisables .

permet d’anticiper les gobelets, bouteilles ou emballages jetables avec des solutions durables comme la location ou les . 🥤 Le gobelet réutilisable est un outil clé pour limiter l’impact carbone, simplifier la logistique et renforcer votre image de marque responsable .

est un outil clé pour limiter l’impact carbone, simplifier la logistique et renforcer votre . 📣 Valorisez votre engagement via une communication optimisée avant, pendant et après l’événement pour booster votre visibilité en ligne et attirer prospects ou talents sensibles à la transition écologique.

Lire : Organiser un événement virtuel de fin d’année

Comprendre ce qui est en jeu : le zéro plastique, ce n’est pas une option

La loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire) impose progressivement la sortie du plastique à usage unique.

D’ici peu, gobelets, couverts et autres objets jetables seront tout simplement interdits. Et au-delà de l’aspect légal, il y a une vérité que plus personne n’ignore : chaque événement pollue.

Un cocktail de deux heures dans une entreprise de 100 personnes peut générer plus de 15 kilos de déchets plastiques. Multipliez ça par vos événements annuels… et on comprend vite l’urgence.

Les entreprises, grandes ou petites, sont attendues au tournant. Clients, partenaires, candidats… tout le monde regarde. Organiser un événement propre, c’est envoyer un signal clair sur vos valeurs.

Checklist avant l’événement : repérer les sources de déchets et anticiper

Premier réflexe : faire l’inventaire des déchets les plus probables. Gobelets, bouteilles, emballages, vaisselle en plastique… C’est souvent là que ça dérape.

La bonne nouvelle, c’est que les alternatives existent. Location de vaisselle, fontaines à eau, nappes en tissu, consigne… Et surtout, des gobelets personnalisés pour votre entreprise. Le Gobelet Français propose des solutions adaptées aux pros, que ce soit pour un événement ponctuel ou une politique plus globale. Leur gobelet, c’est plus qu’un contenant : c’est un vrai support de communication. Et en plus, il ne finit pas à la poubelle.

Pensez aussi à vos prestataires. Un traiteur zéro déchet ? Oui, ça existe. Un stand café sans touillettes en plastique ? Aussi. Il suffit de chercher les bons partenaires.

Faire du gobelet réutilisable un incontournable

On ne va pas tourner autour du pot : s’il y a bien un objet à ne surtout pas négliger, c’est le gobelet. Il est omniprésent. Café du matin, verre d’eau en conférence, toast de clôture… Il revient partout.

Adopter un gobelet réutilisable, c’est gagner sur tous les tableaux. Logistique plus simple (pas besoin de sacs-poubelles à foison), image de marque boostée (surtout s’il est à vos couleurs), et bilan carbone allégé.

Deux options s’offrent à vous : le système de consigne (les participants rendent leur gobelet), ou l’inclure dans le welcome pack, comme un goodies utile. Dans les deux cas, c’est gagnant.

Astuces terrain pour une organisation vraiment zéro déchet

Éliminer les bouteilles plastiques, c’est souvent le premier défi. Une ou deux fontaines à eau, bien placées, font largement l’affaire. Avec des gobelets réutilisables, l’équation est bouclée.

Côté repas ou pauses, privilégier les buffets sans suremballage. Optez pour de la vaisselle compostable si la réutilisable n’est pas possible, mais évitez tout ce qui finit à la benne.

Autre astuce : la signalétique. Expliquez la démarche. Vos invités comprendront mieux les petits efforts demandés, comme rendre leur gobelet ou trier correctement. Un visuel simple et bien placé fait la différence.

Et bien sûr, prévoyez toujours un point de collecte visible, clair, facile d’accès. Ce n’est pas glamour, mais c’est essentiel.

Valoriser votre démarche : ne laissez pas ça dans l’ombre

Un événement écoresponsable, c’est aussi un levier de com’. Avant l’événement, mentionnez-le dans vos invitations. Sur place, valorisez vos choix avec un petit panneau, une slide d’ouverture ou une affiche sympa. Et après ? Partagez quelques chiffres, des photos, des retours d’expérience.

Les gobelets, justement, peuvent devenir un vrai support visuel. Logo, message, QR code vers votre site RSE… On parle d’un objet qui circule dans toutes les mains pendant l’événement.

Et ces détails, mine de rien, marquent les esprits. Un client, un prospect, un collaborateur retiendra plus facilement une entreprise qui agit concrètement plutôt qu’un long discours.

Lire : Reprise de Duralex par ses employés

Ce que les entreprises engagées en retirent vraiment

Celles qui ont sauté le pas le disent souvent : les participants remarquent et apprécient la démarche. C’est simple, visible, et ça montre que l’entreprise fait attention.

Un DRH racontait récemment avoir reçu des messages de candidats post-événement, saluant leur politique écoresponsable. Une autre entreprise a réduit ses déchets de 80 % sur ses séminaires annuels, rien qu’en remplaçant les bouteilles et les gobelets jetables.

Ce n’est pas juste du bon sens : c’est aussi du bon business.

Pour finir :

Organiser un événement pro sans plastique jetable, ce n’est pas si compliqué. Il faut juste s’y prendre à l’avance, faire les bons choix et s’entourer des bons partenaires.

Le gobelet réutilisable, c’est peut-être un petit objet. Mais dans la logique d’un événement responsable, il joue un rôle clé. Il porte vos couleurs. Il véhicule votre message. Il incarne vos engagements.

Alors autant en faire un réflexe. Et pas juste un coup de com’.