Prélèvement de l’impôt dès septembre : ce qui change pour les couples mariés ou pacsés

Par Camille Dupuis
Dès le mois de septembre, une évolution majeure intervient dans la gestion du prélèvement à la source pour tous les contribuables, et plus particulièrement pour les couples. Fini le taux d’imposition unique par foyer appliqué automatiquement : une nouvelle répartition va concerner chaque membre des couples mariés ou pacsés, bouleversant certaines habitudes fiscales. Voici une présentation claire et organisée de ce qui attend les foyers fiscaux concernés.

Un nouveau mode de calcul du prélèvement à la source

À partir de septembre 2025, la réforme introduit un mode de prélèvement individualisé par défaut pour tous les couples soumis à imposition commune. Jusqu’ici, le système attribuait généralement aux deux membres du couple un taux du foyer. Désormais, chacun bénéficiera automatiquement d’un taux adapté à ses ressources propres.

Ce changement s’applique sans distinction à tous les époux et partenaires liés par PACS déclarant leurs revenus ensemble. L’objectif affiché demeure l’ajustement plus fin de l’impôt selon la situation financière individuelle, plutôt qu’une moyenne répartie sur la totalité des revenus du foyer.

Quelles conséquences concrètes pour les couples ?

La conséquence directe pour les couples est claire : le montant prélevé chaque mois sur les salaires pourra différer entre les conjoints. Finie donc l’époque où le même pourcentage était appliqué indistinctement. Chacun sera imposé selon sa propre part de revenu, ce qui modifie potentiellement l’équilibre des charges au sein du ménage.

Concrètement, celui dont les revenus sont plus élevés supportera une proportion d’impôt supérieure, tandis que le conjoint aux revenus modestes verra son taux diminuer. Cette logique vise à répartir la pression fiscale de manière plus équitable en fonction de la véritable capacité contributive de chacun.

Quels types de couples sont concernés ?

Tous les couples mariés ou ayant conclu un PACS avant le 1er septembre 2025 entreront dans le champ de cette réforme, quel que soit le niveau de revenu ou de patrimoine. Les foyers déjà imposés sous forme commune se verront appliquer la règle automatiquement, sans autre formalité.

En revanche, rien ne change pour les personnes vivant seules, ni pour les couples relevant d’un statut différent non reconnu fiscalement comme conjoint ou pacsé.

L’individualisation du taux devient la norme : quels choix subsistent pour les foyers ?

Même si le taux individualisé devient le standard, il reste possible, pour ceux qui le souhaitent, de demander explicitement à conserver un taux commun pour le foyer. Un simple passage par l’espace particulier sur impots.gouv.fr permet cette démarche à tout moment.

Cette option peut intéresser certains ménages privilégiant une gestion indifférenciée de leur fiscalité, mais il faut alors effectuer la demande active car ce n’est plus l’option sélectionnée par défaut.

Un exemple chiffré du nouvel impact pour mieux comprendre

Pour illustrer ces changements, prenons le cas d’un couple marié où l’un perçoit 2000 € par mois, l’autre 3500 €. Sous l’ancien système, chacun se voyait appliquer le taux moyen résultant du cumul des deux salaires, soit un taux identique et une répartition égalitaire du prélèvement mensuel.

Avec l’application automatique du taux individualisé, le conjoint gagnant 2000 € subira probablement un prélèvement moins élevé que sous le régime précédent. À l’inverse, l’autre membre du couple, avec un salaire supérieur, participera davantage à l’effort fiscal. Ce dispositif favorise ainsi une meilleure prise en compte de la diversité des situations personnelles.

Membre du couple Revenu mensuel Taux appliqué avant septembre Taux appliqué après septembre
Conjoint A 2000 € Taux commun (ex. 8 %) Taux individualisé (ex. 6 %)
Conjoint B 3500 € Taux commun (ex. 8 %) Taux individualisé (ex. 10 %)

Comment gérer la transition vers le taux individualisé ?

Au seuil de septembre, aucun formulaire spécifique n’est requis pour la majorité des contribuables : la bascule s’opère automatiquement en lien avec les derniers éléments de déclaration de revenus. Une notification sera transmise via l’espace personnel sur le site des impôts ou directement sur la fiche de paie pour informer de la modification du ou des taux.

Il est recommandé de vérifier ces informations dès réception afin d’anticiper d’éventuelles variations importantes sur le salaire net perçu, surtout lorsque la différence de revenus au sein du couple est marquée. Les contribuables souhaitant maintenir ou revenir à un taux commun peuvent très simplement faire la démarche en ligne.

  • Consultez systématiquement sa fiche de paie de septembre pour relever les nouveaux taux appliqués.
  • Accédez à son espace particulier sur impots.gouv.fr pour contrôler l’évolution du prélèvement et effectuer toute modification nécessaire.
  • Pensez à ajuster les éventuels versements mensuels pour équilibrer les contributions dans les comptes joints si besoin.
  • Contactez l’administration fiscale en cas d’écart important répété ou d’anomalie constatée.
Perspectives et enjeux de cette évolution fiscale

L’automaticité de l’individualisation apportée dès septembre marque une volonté de coller au plus près à la variété des situations familiales et professionnelles. Des voix soulignaient auparavant certaines injustices concernant la répartition de l’impôt au sein des ménages avec des disparités de revenus notables.

Le dispositif entend aussi limiter les incompréhensions parmi les administrés quant au fonctionnement du taux de prélèvement à la source. Il participe à une dynamique globale d’amélioration de la personnalisation des démarches fiscales en France, facilitée par les outils numériques désormais largement accessibles à tous les contribuables.

