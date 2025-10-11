Ferrari prépare sa première supercar 100% électrique pour 2026 : puissance, technologie et autonomie au rendez-vous

Par Camille Dupuis
Ferrari Elettrica
Ferrari s’apprête à franchir une nouvelle étape dans son histoire en dévoilant, dès 2026, son tout premier modèle 100% électrique. Cette supercar, véritable concentré de technologie et de performances, affiche des caractéristiques impressionnantes : plus de 1 000 chevaux, une autonomie annoncée de 530 kilomètres et la présence de quatre moteurs électriques. Le constructeur italien, déjà reconnu pour ses modèles hybrides, se positionne ainsi sur le marché des véhicules électriques haut de gamme, avec l’ambition de rivaliser avec les références du segment.

Un modèle inédit : quatre moteurs et des sensations électriques

Élaborée au siège de Maranello, la première Ferrari électrique, qui pourrait porter le nom d’Elettrica d’après plusieurs déclarations officielles, multiplie les innovations techniques. Le cœur de cette nouveauté réside dans l’association de quatre moteurs électriques, permettant d’atteindre ou même de dépasser la barre symbolique des 1 000 chevaux. Cette configuration assure une transmission intégrale, avec une répartition instantanée du couple et une gestion dynamique des trajectoires pour des sensations de conduite inédites, signature incontestable du constructeur.

L’adoption de cette architecture à quatre moteurs marque une rupture avec les modèles thermiques traditionnels, tout en conservant l’esprit sportif cher à Maranello. Ferrari annonce également l’intégration d’une suspension active de troisième génération, optimisant à la fois le confort et l’agilité sur route comme sur circuit, afin de répondre aux attentes d’une clientèle exigeante qui recherche luxe et performance.

Quelle autonomie pour cette Ferrari 100% électrique ?

La question de l’autonomie est essentielle pour les passionnés de voitures sportives électriques. Sur ce point, Ferrari vise une autonomie supérieure à 530 kilomètres en cycle mixte, rendue possible grâce à une batterie lithium-ion de 122 kWh. Ce choix technique permet à ce nouveau modèle de se placer parmi les meilleures GT électriques du marché, répondant à la fois aux besoins quotidiens et aux longs trajets.

Cette autonomie remarquable s’accompagne d’un temps de recharge réduit grâce à la compatibilité avec des bornes rapides. Bien que Ferrari reste discrète sur ce point, il est attendu que la recharge soit alignée sur les standards actuels du segment premium, facilitant ainsi l’intégration de la supercar dans toutes les situations du quotidien.

Des performances à la hauteur du blason

Pour préserver sa réputation de référence parmi les sportives, Ferrari promet des accélérations dignes des meilleures supercars thermiques. L’Elettrica serait capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, avec une vitesse maximale supérieure à 300 km/h selon les estimations actuelles. Ces chiffres placent ce modèle électrique au niveau des modèles thermiques les plus prestigieux de la marque, tout en offrant l’effet instantané propre à la motorisation électrique.

Grâce à une gestion électronique avancée et aux quatre moteurs indépendants, le comportement routier devrait garantir une motricité exceptionnelle et une sécurité renforcée sur tous types de surfaces. L’objectif affiché est clair : prouver que la sportivité Ferrari peut évoluer sans perdre son ADN légendaire, même dans l’ère de l’électrique.

Design et habitabilité repensés pour l’ère électrique

Contrairement à de nombreux modèles sportifs classiques, la future Ferrari électrique opte pour une carrosserie coupé à quatre places. Ce choix traduit la volonté de Maranello d’élargir sa clientèle vers ceux qui souhaitent conjuguer performance et usages familiaux, à l’image d’une GT haut de gamme.

Les premiers visuels laissent entrevoir une silhouette racée mais plus élancée que les coupés traditionnels du constructeur. Les dimensions semblent étudiées pour combiner aérodynamisme, espace intérieur généreux et confort des passagers, confirmant ainsi l’ambition de proposer une supercar électrique capable d’accueillir confortablement quatre adultes et leurs bagages.

Un intérieur orienté luxe et technologie

L’habitacle promet de respecter la tradition Ferrari en matière de raffinement et de matériaux nobles. On retrouvera une sellerie sur-mesure, des inserts en fibres innovantes et des écrans numériques dernière génération. Chaque détail devrait être personnalisable afin de satisfaire une clientèle premium exigeante. L’interface embarquée mettra en avant la connectivité et intégrera des aides à la conduite spécifiques à la motorisation électrique.

Le constructeur prévoit également des équipements innovants, notamment des modes de conduite adaptatifs et des solutions embarquées pour optimiser à la fois le rendement énergétique et le confort d’utilisation. De quoi séduire les acheteurs déjà séduits par l’électrique, sans jamais renoncer au prestige emblématique de la marque au cheval cabré.

Les points clés du projet Ferrari Elettrica en chiffres

  • Année de sortie prévue : 2026
  • Nombre de places : 4 (coupé à habitabilité familiale)
  • Puissance totale : supérieure à 1 000 chevaux (quatre moteurs électriques)
  • Capacité batterie : 122 kWh
  • Autonomie cible : plus de 530 km
  • Accélération 0-100 km/h : moins de 3 secondes attendues
  • Borne de recharge rapide compatible (spécifications à préciser)
  • Prix estimé : autour de 500 000 euros

Stratégie et défis pour Ferrari face à la transition électrique

Le lancement de ce modèle clé intervient alors qu’une large part des ventes internationales du groupe repose déjà sur des variantes hybrides rechargeables. Ferrari entre ainsi pleinement dans la compétition face à Porsche, Lamborghini, Lotus ou Rimac, acteurs déjà présents sur le marché de la sportive électrique.

Ce virage stratégique implique des enjeux industriels majeurs tels que la maîtrise de la chaîne batterie-moteur, la gestion thermique et sonore adaptée au silence des groupes motopropulseurs 100 % électriques, ainsi que des défis liés à l’expérience client. La marque entend préserver le niveau d’exclusivité et d’émotion attendu par ses collectionneurs historiques, tout en séduisant de nouveaux passionnés ouverts à la mobilité électrique.

Calendrier et perspectives : que peut-on attendre d’ici 2026 ?

Le calendrier annoncé prévoit une sortie de chaîne dès le courant de 2026 à Maranello, avec des réservations anticipées dès fin 2025. La production annuelle restera limitée afin de maintenir l’aura exclusive du modèle et de répondre aux standards qualitatifs imposés par le constructeur.

Les livraisons viseront prioritairement les marchés européens, asiatiques et nord-américains, où la demande pour les modèles électriques premium ne cesse de croître. Avec ce lancement, Ferrari souhaite non seulement écrire un nouveau chapitre de son histoire, mais aussi offrir à ses clients fidèles et potentiels une technologie de pointe alliée au prestige de la marque italienne.

Caractéristique Valeur annoncée
Propulsion 100 % électrique, 4 moteurs indépendants
Puissance maximale Plus de 1 000 chevaux
Batterie 122 kWh lithium-ion
Autonomie 530 km (cycle mixte)
Places 4 (configuration coupé GT)
Sortie 2026
Prix estimé Environ 500 000 euros

