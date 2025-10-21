Face aux fake news, l’ISEG mise sur l’éducation critique avec FAKE OFF! : un modèle inspirant en France

Par Lucas Durand
focusurSociétéFace aux fake news,...
fake news
fake news

Pourquoi cette formation anti-désinformation de l’ISEG tombe à pic pour les futurs pros de la communication

Nous suivre sur Google Actualités
4.8/5 - (35 votes)

ISEG et FAKE OFF! contre la désinformation à l’ère de l’IA

🧠 ISEG & FAKE OFF! : une réponse pédagogique à la désinformation à l’ère de l’IA

🔍 Formation contre la désinformation : L’ISEG et FAKE OFF! lancent une formation innovante pour armer les étudiants en communication face aux contenus trompeurs générés par l’intelligence artificielle.
🧩 Décryptage des biais et sources : Grâce à des outils de vérification numérique, les étudiants développent une lecture critique et affûtée des informations en ligne.
🚨 Réponse à l’urgence numérique : Alors que 49 % des Français redoutent la désinformation liée à l’IA, cette initiative vise à restaurer la fiabilité des contenus.
🤖 IA & éthique numérique : L’approche pédagogique équilibre innovation technologique et responsabilité, avec des cas concrets pour évaluer les usages de l’intelligence artificielle.
🎓 Vers une communication responsable : Ce projet inscrit durablement l’éthique de l’information et la veille technologique au cœur des formations en stratégie de communication.

Une formation innovante pour armer les étudiants en communication

Paris, le 20 octobre 2025 – Face à la montée des contenus trompeurs, l’ISEG (membre du Groupe IONIS) et l’association FAKE OFF! lancent un programme original destiné aux futurs professionnels de la communication. Objectif : leur donner des outils fiables pour identifier les fausses informations, comprendre les enjeux éthiques de l’IA et adopter une posture critique dans un environnement numérique en mutation.

Lire :  Fuite de données : La plateforme Molotov victime d'une cyberattaque

Une réponse concrète à un défi actuel

À mesure que les IA génératives produisent du contenu en masse, distinguer le vrai du faux devient un défi quotidien. D’où l’importance d’une formation ciblée pour renforcer l’analyse et la vérification.

Créée en 2025, l’association FAKE OFF! rassemble 76 journalistes issus de médias divers. Elle agit pour développer l’esprit critique en proposant des formats pédagogiques concrets.

Quelques données récentes (source : Ipsos 2025) soulignent les inquiétudes :

  • 49 % des Français voient la désinformation comme le premier risque lié à l’IA.
  • 43 % s’interrogent sur la fiabilité des données utilisées.
  • 44 % craignent une forme de dépendance technologique et une baisse des capacités d’analyse.

Pour répondre à ces enjeux, l’ISEG agit en amont. En décembre 2024, une première conférence a été animée par Thomas Huchon, journaliste d’enquête reconnu. Il a partagé ses méthodes pour analyser les sources et déconstruire les contenus trompeurs.

Une dynamique pédagogique renforcée

Ce projet se poursuit avec de nouvelles conférences. Le 8 octobre 2025, Hugo Nazarenko-Sas, journaliste indépendant spécialisé dans l’esprit critique, a animé une conférence à l’ISEG Paris (95 avenue Parmentier, 75011).

Il a abordé des thématiques clés :

  • Comment les IA peuvent amplifier la désinformation ?
  • Quels outils simples adopter pour vérifier une information ?

« Face à la multiplication des contenus biaisés, il faut savoir réagir vite et bien. C’est ce que nous transmettons à travers des cas concrets. » – Hugo Nazarenko-Sas

Éthique et innovation, un équilibre indispensable

Pour Stéphanie Boisseleau, Directrice de la communication nationale de l’ISEG :

« L’intelligence artificielle n’a de sens que si elle est pensée avec responsabilité. Nos formations visent à combiner performance et conscience. »

🧠 Compétence 💡 Objectif 🛠️ Outil 🎯 Résultat
Vérification des sources Identifier les infos fiables Recherche inversée d’image Contenu validé
Lecture critique Comprendre les biais Grille d’analyse Jugement affûté
Veille technologique Suivre les tendances IA Flux RSS Vision actualisée
Éthique numérique Évaluer les usages Études de cas Décisions éclairées
Lire :  Bluesky dépasse 11 millions d’abonnés en un mois : l’alternative révolutionnaire à Twitter en 2024

Un projet à long terme pour une génération responsable

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large portée par l’ISEG et FAKE OFF!. Le but est de renforcer durablement les compétences critiques et éthiques des étudiants, futurs professionnels de l’influence et de la communication.

La désinformation évolue sans relâche. Former des professionnels capables de résister à cette vague est un choix stratégique. L’ISEG et FAKE OFF! ouvrent la voie à une nouvelle approche éducative.

À propos

ISEG

Créée en 1980, l’ISEG forme les experts de la communication, du marketing et du business. Présente dans 8 villes de France, l’école propose une pédagogie par projets, connectée aux besoins des entreprises. Elle s’appuie sur le réseau du Groupe IONIS pour favoriser les synergies entre créativité, technologie et management. iseg.fr

FAKE OFF!

Lancée en 2025, FAKE OFF! regroupe des journalistes mobilisés pour renforcer l’esprit critique via des outils pédagogiques concrets. Conférences, ateliers, contenus : l’association agit au plus près du terrain pour aider à mieux comprendre l’information. fakeoff.fr

spot_img

Focus sur

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Autres articles

- Nos articles sur Google acualités -

spot_img
Focus

Etapes clés pour ouvrir un contrat chez un fournisseur électrique en ligne

Souscrire un contrat d’électricité en ligne est devenu une solution incontournable pour gérer ses démarches, que ce soit lors d’un déménagement ou d’un changement de fournisseur d’électricité. En quelques clics, il est désormais possible d’assurer la continuité de l’alimentation en courant sans stress ni longs délais. Souscription électricité...

La fin des partenariats de fact-checking : un bouleversement dans la modération sur Facebook et Instagram

L'actualité récente a été marquée par une décision prise par Meta qui pourrait bien transformer en profondeur le paysage des réseaux sociaux. En effet, la société a annoncé la fin des partenariats de fact-checking et des changements majeurs dans la modération sur ses plateformes, notamment Facebook et...

Optimiser vos campagnes emailing 2024 avec le relais smtp critsend

Dans un monde où les emails sont omniprésents, l'optimisation de leur envoi est devenue essentielle pour les entreprises. L'utilisation d'un relais SMTP comme Critsend peut considérablement améliorer la délivrabilité et la gestion des emails transactionnels et marketing. Envoyer des mail avec le relais smtp critsend Cet article explore...

Comment se connecter à Stripe : instructions faciles pour accéder à son compte

Stripe est une plateforme de paiement en ligne réputée qui permet aux entreprises et aux particuliers de gérer leurs transactions financières simplement et efficacement. Pour profiter pleinement de ses fonctionnalités, il est nécessaire de savoir comment se connecter à votre compte Stripe. Ce guide vous fournira des...

Organiser un album photo numérique des fêtes sur google photos et apple photos

Les fêtes de fin d'année sont souvent l'occasion de créer des souvenirs mémorables que l'on souhaite conserver précieusement. Avec la technologie actuelle, il est devenu beaucoup plus facile de capturer ces moments grâce à nos smartphones et appareils photo numériques. L'étape suivante consiste à organiser ces souvenirs...

Franck Ladrière : l’IA révolutionne les évaluations immobilières dès aujourd’hui

Pourquoi Franck Ladrière mise sur l’automatisation pour booster la productivité immobilière Dans un monde en perpétuelle mutation technologique, Franck Ladrière souligne que l’intelligence artificielle (IA) et le big data s’imposent comme des leviers de transformation majeurs dans de nombreux secteurs, et tout particulièrement dans l’immobilier. L'impact de l'IA et...

ProprioAdvisor : la plateforme qui aide les conciergeries Airbnb à développer leur clientèle

ProprioAdvisor se positionne comme un allié de choix pour les conciergeries spécialisées dans la gestion de locations courte durée. Cette plateforme met en relation les propriétaires de biens immobiliers avec des conciergeries locales, permettant à ces dernières d'élargir leur portefeuille clients sans effort commercial supplémentaire. ProprioAdvisor révolutionne la...

OpenAI dévoile l’agent ChatGPT, une nouvelle avancée pour l’automatisation intelligente

Depuis son lancement initial, ChatGPT d’OpenAI a régulièrement fait évoluer ses fonctionnalités pour répondre aux besoins croissants des utilisateurs. Aujourd’hui, la société franchit un cap avec la sortie de l’agent ChatGPT, présenté comme un outil capable d’accomplir bien plus que de simples dialogues. Cet agent s’inscrit dans...

Moët Hennessy frappe fort : suppressions de postes dans le luxe français face à la crise du cognac

Réduction de la masse salariale : impact économique et stratégies au sein du secteur du luxe L'actualité économique en 2025 met en lumière des défis significatifs pour le secteur du luxe. La réduction annoncée par Moët Hennessy d'une partie de sa masse salariale a attiré l'attention sur les pratiques de restructuration au sein...

Feux d’artifice du dimanche 13 juillet 2025 : où admirer les spectacles pyrotechniques en France ?

Le dimanche 13 juillet 2025, veille de la fête nationale, des millions de personnes se préparent à lever les yeux vers le ciel pour assister aux feux d’artifice. À cette occasion, de nombreuses villes et communes françaises lancent leurs festivités dès la veille du 14 juillet 2025...

Découvrez des tenues balnéaires inclusives pour toutes les morphologies, disponibles en ligne cet été 2025

Acheter des maillots de bain en grande quantité peut sembler un défi pour beaucoup, mais cela présente de nombreux avantages. Que ce soit pour une boutique, un club de natation, ou même pour un événement à thème, l'achat en gros peut permettre d'économiser de l'argent tout en offrant...

Voitures électriques : Remises monstrueuses et offres imbattables, MG mène la charge en France

La révolution des voitures électriques continue de marquer le monde de l'automobile, et les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour séduire les consommateurs. Les constructeurs automobiles se lancent dans la braderie des voitures électriques En ce moment, certaines marques offrent des remises monstrueuses sur leurs modèles électriques. Examinons les principales offres...

Copyright © Focusur.fr