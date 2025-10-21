Face aux fake news, l’ISEG mise sur l’éducation critique avec FAKE OFF! : un modèle inspirant en France

4.8/5 - (35 votes)

ISEG et FAKE OFF! contre la désinformation à l’ère de l’IA

🧠 ISEG & FAKE OFF! : une réponse pédagogique à la désinformation à l’ère de l’IA 🔍 Formation contre la désinformation : L’ISEG et FAKE OFF! lancent une formation innovante pour armer les étudiants en communication face aux contenus trompeurs générés par l’intelligence artificielle. 🧩 Décryptage des biais et sources : Grâce à des outils de vérification numérique, les étudiants développent une lecture critique et affûtée des informations en ligne. 🚨 Réponse à l’urgence numérique : Alors que 49 % des Français redoutent la désinformation liée à l’IA, cette initiative vise à restaurer la fiabilité des contenus. 🤖 IA & éthique numérique : L’approche pédagogique équilibre innovation technologique et responsabilité, avec des cas concrets pour évaluer les usages de l’intelligence artificielle. 🎓 Vers une communication responsable : Ce projet inscrit durablement l’éthique de l’information et la veille technologique au cœur des formations en stratégie de communication.

Une formation innovante pour armer les étudiants en communication

Paris, le 20 octobre 2025 – Face à la montée des contenus trompeurs, l’ISEG (membre du Groupe IONIS) et l’association FAKE OFF! lancent un programme original destiné aux futurs professionnels de la communication. Objectif : leur donner des outils fiables pour identifier les fausses informations, comprendre les enjeux éthiques de l’IA et adopter une posture critique dans un environnement numérique en mutation.

Une réponse concrète à un défi actuel

À mesure que les IA génératives produisent du contenu en masse, distinguer le vrai du faux devient un défi quotidien. D’où l’importance d’une formation ciblée pour renforcer l’analyse et la vérification.

Créée en 2025, l’association FAKE OFF! rassemble 76 journalistes issus de médias divers. Elle agit pour développer l’esprit critique en proposant des formats pédagogiques concrets.

Quelques données récentes (source : Ipsos 2025) soulignent les inquiétudes :

49 % des Français voient la désinformation comme le premier risque lié à l’IA.

des Français voient la désinformation comme le premier risque lié à l’IA. 43 % s’interrogent sur la fiabilité des données utilisées.

s’interrogent sur la fiabilité des données utilisées. 44 % craignent une forme de dépendance technologique et une baisse des capacités d’analyse.

Pour répondre à ces enjeux, l’ISEG agit en amont. En décembre 2024, une première conférence a été animée par Thomas Huchon, journaliste d’enquête reconnu. Il a partagé ses méthodes pour analyser les sources et déconstruire les contenus trompeurs.

Une dynamique pédagogique renforcée

Ce projet se poursuit avec de nouvelles conférences. Le 8 octobre 2025, Hugo Nazarenko-Sas, journaliste indépendant spécialisé dans l’esprit critique, a animé une conférence à l’ISEG Paris (95 avenue Parmentier, 75011).

Il a abordé des thématiques clés :

Comment les IA peuvent amplifier la désinformation ?

Quels outils simples adopter pour vérifier une information ?

« Face à la multiplication des contenus biaisés, il faut savoir réagir vite et bien. C’est ce que nous transmettons à travers des cas concrets. » – Hugo Nazarenko-Sas

Éthique et innovation, un équilibre indispensable

Pour Stéphanie Boisseleau, Directrice de la communication nationale de l’ISEG :

« L’intelligence artificielle n’a de sens que si elle est pensée avec responsabilité. Nos formations visent à combiner performance et conscience. »

🧠 Compétence 💡 Objectif 🛠️ Outil 🎯 Résultat Vérification des sources Identifier les infos fiables Recherche inversée d'image Contenu validé Lecture critique Comprendre les biais Grille d'analyse Jugement affûté Veille technologique Suivre les tendances IA Flux RSS Vision actualisée Éthique numérique Évaluer les usages Études de cas Décisions éclairées

Un projet à long terme pour une génération responsable

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large portée par l’ISEG et FAKE OFF!. Le but est de renforcer durablement les compétences critiques et éthiques des étudiants, futurs professionnels de l’influence et de la communication.

La désinformation évolue sans relâche. Former des professionnels capables de résister à cette vague est un choix stratégique. L’ISEG et FAKE OFF! ouvrent la voie à une nouvelle approche éducative.

À propos

ISEG

Créée en 1980, l’ISEG forme les experts de la communication, du marketing et du business. Présente dans 8 villes de France, l’école propose une pédagogie par projets, connectée aux besoins des entreprises. Elle s’appuie sur le réseau du Groupe IONIS pour favoriser les synergies entre créativité, technologie et management. iseg.fr

FAKE OFF!

Lancée en 2025, FAKE OFF! regroupe des journalistes mobilisés pour renforcer l’esprit critique via des outils pédagogiques concrets. Conférences, ateliers, contenus : l’association agit au plus près du terrain pour aider à mieux comprendre l’information. fakeoff.fr