Face aux fake news, l’ISEG mise sur l’éducation critique avec FAKE OFF! : un modèle inspirant en France

ISEG et FAKE OFF! contre la désinformation à l’ère de l’IA
Contents
- 1 ISEG et FAKE OFF! contre la désinformation à l’ère de l’IA
- 2 Une formation innovante pour armer les étudiants en communication
- 3 Une réponse concrète à un défi actuel
- 4 Une dynamique pédagogique renforcée
- 5 Éthique et innovation, un équilibre indispensable
- 6 Un projet à long terme pour une génération responsable
- 7 À propos
🧠 ISEG & FAKE OFF! : une réponse pédagogique à la désinformation à l’ère de l’IA
Une formation innovante pour armer les étudiants en communication
Paris, le 20 octobre 2025 – Face à la montée des contenus trompeurs, l’ISEG (membre du Groupe IONIS) et l’association FAKE OFF! lancent un programme original destiné aux futurs professionnels de la communication. Objectif : leur donner des outils fiables pour identifier les fausses informations, comprendre les enjeux éthiques de l’IA et adopter une posture critique dans un environnement numérique en mutation.
Une réponse concrète à un défi actuel
Créée en 2025, l’association FAKE OFF! rassemble 76 journalistes issus de médias divers. Elle agit pour développer l’esprit critique en proposant des formats pédagogiques concrets.
Quelques données récentes (source : Ipsos 2025) soulignent les inquiétudes :
- 49 % des Français voient la désinformation comme le premier risque lié à l’IA.
- 43 % s’interrogent sur la fiabilité des données utilisées.
- 44 % craignent une forme de dépendance technologique et une baisse des capacités d’analyse.
Pour répondre à ces enjeux, l’ISEG agit en amont. En décembre 2024, une première conférence a été animée par Thomas Huchon, journaliste d’enquête reconnu. Il a partagé ses méthodes pour analyser les sources et déconstruire les contenus trompeurs.
Une dynamique pédagogique renforcée
Ce projet se poursuit avec de nouvelles conférences. Le 8 octobre 2025, Hugo Nazarenko-Sas, journaliste indépendant spécialisé dans l’esprit critique, a animé une conférence à l’ISEG Paris (95 avenue Parmentier, 75011).
Il a abordé des thématiques clés :
- Comment les IA peuvent amplifier la désinformation ?
- Quels outils simples adopter pour vérifier une information ?
« Face à la multiplication des contenus biaisés, il faut savoir réagir vite et bien. C’est ce que nous transmettons à travers des cas concrets. » – Hugo Nazarenko-Sas
Éthique et innovation, un équilibre indispensable
Pour Stéphanie Boisseleau, Directrice de la communication nationale de l’ISEG :
« L’intelligence artificielle n’a de sens que si elle est pensée avec responsabilité. Nos formations visent à combiner performance et conscience. »
|🧠 Compétence
|💡 Objectif
|🛠️ Outil
|🎯 Résultat
|Vérification des sources
|Identifier les infos fiables
|Recherche inversée d’image
|Contenu validé
|Lecture critique
|Comprendre les biais
|Grille d’analyse
|Jugement affûté
|Veille technologique
|Suivre les tendances IA
|Flux RSS
|Vision actualisée
|Éthique numérique
|Évaluer les usages
|Études de cas
|Décisions éclairées
Un projet à long terme pour une génération responsable
Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large portée par l’ISEG et FAKE OFF!. Le but est de renforcer durablement les compétences critiques et éthiques des étudiants, futurs professionnels de l’influence et de la communication.
À propos
ISEG
Créée en 1980, l’ISEG forme les experts de la communication, du marketing et du business. Présente dans 8 villes de France, l’école propose une pédagogie par projets, connectée aux besoins des entreprises. Elle s’appuie sur le réseau du Groupe IONIS pour favoriser les synergies entre créativité, technologie et management. iseg.fr
FAKE OFF!
Lancée en 2025, FAKE OFF! regroupe des journalistes mobilisés pour renforcer l’esprit critique via des outils pédagogiques concrets. Conférences, ateliers, contenus : l’association agit au plus près du terrain pour aider à mieux comprendre l’information. fakeoff.fr
Lucas est notre expert en rédaction. Il jongle avec les mots et les idées pour créer des articles percutants et informatifs. Son flair éditorial assure que chaque pièce est aussi engageante que possible. Titulaire d’un Master en communication de l’Université de Lyon, il a travaillé pour plusieurs magazines avant de rejoindre FOCUSUR .