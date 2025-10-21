Panne d’AWS : une “tempête parfaite” pour les attaques d’ingénierie sociale

5/5 - (46 votes)

Panne d’AWS : Par Stefanie Schappert

Hier, Amazon Web Services (AWS) est tombé en panne aux États-Unis, provoquant un effet domino touchant aussi bien les gouvernements et municipalités locales que les entreprises, les petites sociétés et les particuliers qui dépendent quotidiennement de ces services.

AWS est un service cloud utilisé par des milliers de grandes entreprises non seulement pour stocker leurs données, mais aussi pour exécuter leurs applications et logiciels essentiels à de nombreux services critiques.

Qu’il s’agisse de communications basiques via des applications comme Snapchat, Signal ou Reddit, ou de compagnies aériennes telles que Delta et United signalant des perturbations dans leurs opérations clients, ces incidents rappellent à quel point le pays repose sur un petit nombre de géants du cloud — AWS, Microsoft Azure et Google Cloud — pour son bon fonctionnement.

Cette panne AWS a également impacté les sites de commerce en ligne, les applications bancaires, ainsi que les services de streaming et les appareils domestiques connectés.

Alors que les organisations s’efforcent de maintenir la continuité de leurs activités, c’est aussi pour les particuliers l’occasion de faire un point rapide sur leur hygiène numérique.

Les cybercriminels et hackers profitent souvent de ce type de pannes pour lancer une série d’attaques d’ingénierie sociale.

Que l’on soit au bureau ou à la maison, rien n’est plus frustrant que de perdre l’accès à ses fichiers, documents, ou moyens de communication avec ses collègues ou proches — surtout en situation d’urgence.

Les pirates exploitent cette panique collective en envoyant des emails d’hameçonnage (phishing) qui prétendent “corriger” le problème ou rétablir votre accès à vos comptes ou applications.

En réalité, ces escrocs cherchent à voler vos informations personnelles, comme vos identifiants de connexion, en vous incitant à mettre à jour votre logiciel ou à réinitialiser votre mot de passe.

Lors de pannes majeures, les utilisateurs doivent éviter de cliquer sur tout lien contenu dans des emails, SMS ou fenêtres pop-up prétendant pouvoir résoudre le problème.

De plus, il est essentiel de vérifier l’authenticité de toute alerte ou demande de mise à jour provenant d’organisations telles que votre banque ou vos applications de paiement, en consultant directement leur site officiel ou application légitime.

C’est également le moment de s’assurer que vous utilisez un mot de passe robuste et que la double authentification (MFA) est bien activée pour empêcher tout accès non autorisé à vos comptes.

Cependant, il est recommandé de reporter toute transaction sensible — comme un transfert financier important, une réinitialisation de mot de passe ou une mise à jour critique de logiciel — jusqu’à l’annonce officielle du rétablissement complet du service.

Une fois la panne résolue, les utilisateurs doivent surveiller leurs comptes affectés pour détecter toute activité inhabituelle, erreur ou transaction frauduleuse.

Enfin, cet incident rappelle l’importance de disposer d’un système de sauvegarde pour accéder à ses documents essentiels et maintenir la communication.

Cela peut être aussi simple que de conserver une adresse e-mail secondaire ou un téléphone mobile de secours.

🧑‍💻 À propos de l’auteure

Stefanie Schappert, MScy, CC, est journaliste senior chez Cybernews. Diplômée d’un Master en cybersécurité, elle évolue dans ce domaine depuis 2019. Elle cumule plus de dix ans d’expérience dans le premier marché médiatique américain, ayant travaillé pour Fox News, Gannett, Blaze Media, Verizon Fios1 et NY1 News.

Ses sujets de prédilection incluent la sécurité nationale, les fuites de données, les menaces émergentes, les groupes de hackers, les enjeux mondiaux et la place des femmes dans la tech.

Elle intervient régulièrement dans des tables rondes, podcasts, radios et émissions TV.

Elle détient la certification ISC² Certified in Cybersecurity (CC), a participé à plusieurs compétitions de type Capture the Flag (CTF), et a remporté la 3e place au concours international d’ingénierie sociale de l’Université Temple, parrainé par Google.

Membre de la Women’s Society of Cyberjutsu (WSC) et de l’Upsilon Pi Epsilon (UPE), société d’honneur internationale en informatique.

