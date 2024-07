Pourquoi et comment activer l’UEFI dans le BIOS pour des performances optimales de la partition efi

L’UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) est un firmware moderne qui a remplacé le BIOS traditionnel sur la plupart des ordinateurs récents. Son adoption apporte de nombreux avantages en termes de performances, de sécurité et de gestion des périphériques.

Comprendre comment activer l’UEFI dans le BIOS, déterminer si votre système utilise UEFI ou MBR (Master Boot Record), ainsi que la taille optimale pour la partition EFI sont essentiels pour qu’une installation en UEFI fonctionne correctement.

Ce que vous devez retenir pour l’activation de UEFI:

⚙️ Activer l’UEFI dans le BIOS améliore les performances de démarrage et permet des fonctionnalités avancées comme le démarrage sécurisé.

📏 La taille recommandée pour la partition EFI varie entre 100 Mo et 500 Mo selon les besoins du système et des configurations multi-boot.

🖥️ Pour vérifier si votre système utilise MBR ou UEFI, consultez le gestionnaire de disques sous Windows ou utilisez la commande « parted » sous Linux.

🔄 Désactiver le mode UEFI nécessite de changer les paramètres du BIOS/UEFI à « Legacy » ou « CSM », ce qui peut affecter la sécurité et la compatibilité des partitions actuelles

Pourquoi activer l’UEFI dans le BIOS ?

Performances améliorées

Activer l’UEFI dans le BIOS permet d’amorcer votre système beaucoup plus rapidement par rapport à un BIOS hérité. Les temps de démarrage réduits grâce à une meilleure gestion du matériel, notamment avec le disque SSD.

Fonctionnalités avancées

Le mode UEFI introduit plusieurs fonctionnalités modernes telles que le démarrage sécurisé (Secure Boot), qui aide à prévenir l’exécution de logiciels malveillants au démarrage. Cela ajoute une couche de sécurité essentielle surtout pour les systèmes critiques.

Compatibilité avec GPT

Pour qu’une installation en UEFI fonctionne correctement, le disque doit être formaté avec un style de partition GPT (GUID Partition Table). Ceci permet de surpasser les limitations des anciennes tables de partitions MBR comme la restriction de 2 To pour une partition unique.

Quelle taille pour la partition EFI ?

Taille recommandée par défaut

En général, une partition EFI (Extensible Firmware Interface) nécessite entre 100 Mo et 500 Mo. Cette taille tient compte des besoins de stockage des fichiers de démarrage nécessaires pour différents systèmes d’exploitation.

Systèmes multi-boot

Si vous utilisez plusieurs systèmes d’exploitation sur le même appareil, il pourrait être judicieux de prévoir une taille de 500 Mo ou davantage pour garantir suffisamment d’espace pour tous les gestionnaires de démarrage.

Exemples pratiques

Windows 10 : recommande une partition EFI d’environ 100 à 300 Mo.

Ubuntu : une partition EFI d’environ 200 à 500 Mo est suffisante.

Méthodes dans Windows

Pour vérifier si votre système utilise UEFI ou MBR sous Windows :

Ouvrez « Gestionnaire de disques » en tapant « diskmgmt.msc » dans la barre de recherche. Faites un clic droit sur le disque principal (disque 0 habituellement) et sélectionnez « Propriétés ». Allez dans l’onglet « Volumes » et regardez le champ « Style de partition ». Si vous voyez « GPT », votre système utilise UEFI; si c’est « MBR », alors il utilise l’ancien BIOS.

Avec Linux

Sur un système Linux, vous pouvez utiliser la commande suivante dans le terminal :

sudo parted -l | grep -i 'partition table' . Le type de table (gpt ou msdos) vous indiquera si votre système est en UEFI ou MBR.

Étapes générales

Désactiver le mode UEFI peut être nécessaire dans certains scénarios, par exemple pour installer un ancien système d’exploitation. Voici les étapes générales :

Entrez dans le BIOS/UEFI pendant le processus de démarrage (souvent avec la touche Del, F2, ou Esc). Accédez aux paramètres de démarrage (Boot Settings). Cherchez une option intitulée « Boot Mode », « UEFI/BIOS Boot Mode » ou similaire. Changez le réglage de « UEFI » à « Legacy » ou « CSM » (Compatibility Support Module). Enregistrez et quittez le BIOS/UEFI.

Notez que cette opération peut rendre vos partitions actuelles non amorçables sans conversion appropriée.

Considérations de sécurité

Passer du mode UEFI au BIOS hérité peut désactiver le démarrage sécurisé, ce qui augmente potentiellement le risque de chargement de logiciels malveillants. Évaluez toujours les implications sécuritaires avant de procéder.

Utilisation de rEFInd comme alternative

Pour ceux qui recherchent une solution flexible de gestion de démarrage sous UEFI, rEFInd offre une excellente alternative hautement personnalisable à GRUB. Sa documentation complète est disponible sur le site officiel Ubuntu-fr .

