Comment créer un planificateur de repas de fête sur excel ou google sheets : listes, menus, et budgets

Par Lucas Durand
Comment créer un planificateur...
Comment créer un planificateur de repas de fête sur excel ou google sheets : listes, menus, et budgets
Lorsqu’une grande fête approche, il peut être difficile de garder une vue d’ensemble des repas, des ingrédients nécessaires et du budget à consacrer. Un planificateur de repas de fête est la solution parfaite pour simplifier cette tâche. Que vous choisissiez Excel ou Google Sheets, ces outils peuvent devenir vos meilleurs alliés. Voici quelques conseils pour organiser vos listes, menus, et budgets afin de réussir votre événement.

Préparer vos menus

La première étape dans la création de votre planificateur de repas consiste à définir les menus que vous allez servir. Pour cela, il est essentiel de penser aux goûts de vos invités ainsi qu’aux différentes restrictions alimentaires possibles. Une bonne idée est de prévoir plusieurs plats principaux, accompagnements et desserts afin de satisfaire tout le monde.

Dressez une liste de toutes les recettes que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez inclure des classiques comme une dinde farcie, un gratin dauphinois ou encore une buche glacée pour le dessert. Pensez également à intégrer des options végétariennes ou véganes si nécessaire.

Utiliser des modèles de planification

Pour faciliter la tâche, utilisez un modèle de planification déjà existant sur Excel ou Google Sheets. Ces modèles sont souvent bien organisés et contiennent déjà des sections dédiées pour chaque repas. De nombreux sites proposent des modèles de planification gratuits, adaptés à différents types d’événements.

Si aucun modèle ne correspond à vos besoins, n’hésitez pas à en créer un vous-même. Dans ce cas, assurez-vous de bien structurer votre feuille de calcul avec des colonnes dédiées aux noms des plats, aux ingrédients, aux quantités nécessaires et aux instructions de préparation. Cela vous permettra de naviguer facilement dans votre planificateur.

Établir la liste de courses

Une fois vos menus définis, passez à l’étape suivante : élaborer votre liste de courses. Cette liste doit contenir tous les ingrédients nécessaires à la réalisation des recettes sélectionnées. Pour gagner du temps, triez les articles par catégories (par exemple : légumes, viandes, produits laitiers).

Sur Excel ou Google Sheets, créez une nouvelle feuille dédiée à votre liste de courses. Vous pouvez même ajouter des cases à cocher pour chaque article. Ainsi, vous pourrez cocher chaque ingrédient au fur et à mesure de vos achats, ce qui rendra l’expérience plus agréable et organisée.

Optimiser le budget

L’élaboration d’un budget réaliste est cruciale pour éviter les mauvaises surprises. Évaluez le coût approximatif de chaque ingrédient et additionnez-les pour obtenir une estimation globale. Si le total dépasse votre budget, essayez de trouver des alternatives moins chères sans sacrifier la qualité de vos repas.

Dans votre planificateur, ajoutez une colonne « Prix estimé » pour chaque ingrédient. Ensuite, cumulez le montant total pour avoir une vue d’ensemble des dépenses prévues. Ajustez vos choix de recettes en fonction du budget disponible en remplaçant certains ingrédients coûteux par des options plus abordables ou faites des réductions quantitatives si possible.

Organiser la préparation des repas

Organiser la préparation des repas est une autre étape essentielle. Décomposez chaque recette en étapes claires et réalisables afin que le jour de l’événement, vous sachiez exactement ce que vous devez faire et quand. Anticiper certaines préparations la veille ou l’avant-veille peut s’avérer très utile.

Créez une nouvelle section dans votre planificateur intitulée « Plan de préparation ». Ici, vous pouvez noter quelles tâches doivent être effectuées chaque jour avant l’événement. Par exemple, éplucher les légumes la veille ou préparer la marinade deux jours en avance. Cet agenda détaillé vous aidera à rester organisé et à réduire le stress.

Coordonner les tâches

N’oubliez pas d’attribuer des tâches aux membres de votre famille ou amis proches. Chacun peut participer à sa manière, ce qui allégera considérablement votre charge de travail. Ajoutez une colonne supplémentaire dans votre planificateur pour indiquer les personnes responsables de chaque tâche.

Assurez-vous que chacun sait exactement ce qu’il doit faire et à quel moment. Une organisation rigoureuse permet d’assurer une coordination sans accroc et de laisser plus de place à la convivialité le jour J.

Simplifier avec Excel et Google Sheets

Excel et Google Sheets offrent de nombreuses fonctionnalités utiles pour créer votre planificateur de repas de fête. Utilisez des formules simples pour effectuer automatiquement des calculs, comme les totaux de vos listes de courses ou de votre budget. Appliquer des filtres peut également vous aider à visualiser rapidement certaines informations spécifiques.

L’un des grands avantages de Google Sheets est la possibilité de partager votre planificateur avec d’autres personnes en ligne. Tout le monde peut y accéder en temps réel et apporter ses contributions, rendant la collaboration beaucoup plus fluide et efficace.

Personnaliser le planificateur

Ne soyez pas timide en matière de personnalisation  ! Jouez avec les mises en forme conditionnelles pour ajouter de la couleur et rendre votre fichier plus attrayant et facile à lire. Par exemple, vous pourriez régler des règles de mise en forme pour mettre en évidence les éléments importants ou ceux qui nécessitent une action immédiate.

Ajoutez également des images ou des liens vers vos recettes préférées pour une référence rapide. Vous trouverez plus facilement ce dont vous avez besoin sans devoir chercher ailleurs.

Suivre le processus après l’événement

Après la fête, prenez le temps de revoir votre planificateur. Notez ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré pour la prochaine fois. Cette analyse post-événement est précieuse pour affiner vos futures préparations de fêtes.

Sauvegardez votre planificateur et gardez-le à portée de main pour vos prochains événements. La répétition et l’amélioration continue de ce processus feront de vous un expert en organisation de fêtes.

Les avantages d’un bon planificateur

Un planificateur bien conçu facilite grandement la gestion des repas de fête. Vous gagnez du temps, économisez de l’argent et réduisez le stress. Savoir exactement quoi acheter, quand et comment préparer vos plats change toute la dynamique de l’organisation d’événements.

Avoir une vision claire de vos dépenses et de vos disponibilités alimentaires vous évite de mauvaises surprises et renforce votre capacité à offrir un repas somptueux sans tracas inutiles. Avec le temps, vous vous perfectionnez et optimisez une méthode qui deviendra une référence.

Organiser un repas de fête n’est pas une mince affaire, mais avec un planificateur de repas efficace sous la forme d’un fichier Excel ou Google Sheets, vous pouvez transformer cette tâche ardue en une activité managée avec brio. Entre les menus, la liste de courses, le budget et la préparation, chaque détail trouve sa place, vous permettant ainsi de profiter sereinement de vos festivités.

