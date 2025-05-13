La mobilité électrique : quelles solutions pour recharger son véhicule électrique ?

Par Lucas Durand
Avec plus de 1,3 million de véhicules 100 % électriques en circulation en 2024, la mobilité électrique s’impose en France. Mais pour accompagner cette croissance, des solutions de recharge pratiques et accessibles sont essentielles. À domicile ou en déplacement, les options se multiplient pour simplifier la vie des conducteurs. Constructeurs et opérateurs proposent désormais des équipements variés. Dans cet article, découvrez comment bien recharger votre véhicule électrique, chez vous ou sur la route.

Voiture électrique : comment recharger facilement en 2025 ? Découvrez les meilleures solutions pour une charge simple et rapide

Ce qu’il faut retenir de cet article sur la mobilité électrique en France : les options de recharge à domicile et sur la route

  • 🔌 La recharge à domicile devient incontournable avec des bornes connectées ou mobiles, offrant confort, rapidité et autonomie pour tous types de véhicules électriques.
  • 🚗 Le réseau de bornes publiques se densifie, notamment sur autoroute, avec des solutions rapides ou en courant alternatif accessibles via carte ou application dédiée.
  • 📈 Le marché de l’électromobilité en France explose, avec plus de 1,3 million de voitures électriques et des solutions de recharge de plus en plus variées et accessibles.
  • 🗺️ Les constructeurs intègrent des offres de recharge compatibles à l’échelle européenne, facilitant les longs trajets et l’interopérabilité entre bornes et véhicules.

charge vehicule en déplacement
Borne rapide, carte de recharge, autoroute : ce qui change pour les conducteurs

Tesla bashing en 2025 : symptôme d’une démocratie sous tension face aux géants de la tech

Le marché de la mobilité électrique se développe. Le parc électrique progresse dans ce sens, ainsi que les solutions de recharge. Le parc électrique français représente plus d’un million de véhicules qui circulent en France. Par ce fait, les voitures électriques des particuliers représentent entre 2 % et 3 % du parc automobile français complet. En près de 15 ans, ce parc est passé de 100 véhicules en 2010 à 1,3 million de véhicules entièrement électriques en 2024. Ainsi, le marché de l’électrique se développe en termes de véhicules, mais aussi d’infrastructures et de solutions pour insuffler une marche en avant. C’est pourquoi plusieurs solutions existent pour recharger son véhicule électrique.

Recharger son véhicule électrique à domicile

Pour développer le marché de l’électrique, les conditions de charge font partie des vecteurs indéniables de réussite du marché. Impossible de développer l’électrique sans des solutions de recharge pratiques, simples et peu coûteuses proposées aux usagers. Dans ce sens, avec les véhicules électriques, visibles sur smart.com par exemple, il est possible d’installer une borne de recharge à domicile. Il s’agit de la solution de recharge la plus simple et la plus pratique. Cette solution offre une recharge pendant que l’usager est chez lui, sans prise de tête et sans anxiété de l’autonomie.

Plusieurs chargeurs peuvent être installés à son domicile. Ils varient en termes de puissance et de vitesse de recharge selon le véhicule smart que vous avez. Bien qu’il soit possible de brancher son véhicule sur une prise classique domestique, la recharge complète avec ce type de prise peut prendre plusieurs heures ou même une journée. Ainsi, il est préférable d’opter pour des chargeurs domestiques qui peuvent se décliner sous forme de :

  • Chargeur domestique connecté avec un câble fixé à l’unité de recharge. Une solution pratique, car il suffit de garer son véhicule et de connecter le câble à celui-ci.
  • Chargeur mobile sous forme de prise murale sans câble pour plus de flexibilité, puisqu’il laisse le choix de l’achat de plusieurs câbles de longueurs différentes.
Les bornes de recharge offrent des solutions rapides
Les bornes de recharge offrent des solutions rapides

Recharger son véhicule en extérieur

Au-delà de la solution à domicile, il est possible, et même parfois nécessaire selon ses besoins en termes de déplacement, de recharger son véhicule en extérieur. Tout un réseau de bornes de recharge existe à travers le pays, l’Europe et notamment sur les autoroutes ou encore près des lieux publics comme les magasins, les lieux culturels, etc.

Sur les autoroutes, particulièrement, les bornes de recharge offrent des solutions rapides, tandis que les lieux publics offrent plutôt du courant alternatif. Ces bornes peuvent être gratuites ou payantes selon le réseau de recharge lié à votre véhicule. En effet, les constructeurs automobiles proposent des réseaux de points de recharge disponibles pour venir recharger votre véhicule électrique, le plus souvent à travers l’Europe, voire plus.

Plusieurs offres sont à disposition selon vos habitudes de déplacement et vos besoins pour définir un contrat de chargement qui vous convient le mieux, ainsi que pour disposer de votre carte de recharge compatible dans toutes les bornes du réseau constructeur.

