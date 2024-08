Pagero enflamme les JO de la dématérialisation : le super-héros de la facturation électronique reconnu par la DGFiP

La sécurité et la qualité des solutions de Pagero, répondant aux normes requises par les autorités françaises, ont été reconnues.

La candidature de Pagero pour devenir PDP a été approuvée par les autorités françaises

Le 29 juillet, la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) a approuvé la candidature de Pagero en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) pour fournir des services de facturation électronique et de e-Reporting en France.

Ce que vous devez retenir :

✅ **Reconnaissance de la DGFiP** : Le 29 juillet, Pagero a été approuvé comme Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) par la DGFiP, garantissant la sécurité et la qualité de ses solutions.

📅 **Déploiement progressif** : La France mettra en place un mandat de facturation électronique et de e-Reporting à partir du 1er septembre 2026.

🔄 **Interopérabilité et engagement** : Pagero, présent en France depuis 2016, s’engage à renforcer l’interopérabilité et la conformité avec des tests supplémentaires pour une certification complète.

🌍 **Service global** : Pagero facilite l’échange automatisé de documents pour les entreprises via un réseau ouvert, simplifiant les processus internes.

Annoncé initialement en 2021, le gouvernement français a depuis confirmé qu’un mandat national de facturation électronique et de e-Reporting électronique sera progressivement déployé à partir du 1er septembre 2026. Pagero, présent en France depuis 2016, s’est engagé dans le processus pour devenir PDP en 2023 avec plus de 60 autres fournisseurs.

Pagero travaille activement depuis des années à la création d’une infrastructure technique de facturation électronique ouverte et évolutive pour couvrir la réforme à venir en France. Aujourd’hui, Pagero est le seul fournisseur de services Peppol pour Chorus Pro, le portail gouvernemental de facturation électronique B2G.

À la suite de cette approbation, des tests d’interopérabilité supplémentaires avec d’autres Plateformes de Dématérialisation Partenaires (PDP) approuvées ainsi que des tests avec le nouveau Portail Public de Facturation (PPF) seront effectués afin d’obtenir la certification complète.

« L’approbation de la candidature de Pagero en tant que PDP par la DGFiP confirme notre engagement à renforcer notre position en France et notre détermination à offrir des services de conformité et d’automatisation aux entreprises ayant une présence en France. Pagero s’engage depuis longtemps à renforcer l’interopérabilité avec d’autres prestataires de services sur le marché français afin de permettre à nos clients d’atteindre le plus grand nombre possible de partenaires commerciaux. Depuis 2020, nous faisons partie de la charte d’interopérabilité de la FNFE-MPE. Nous avons également été parmi les initiateurs du PoC Peppol France visant à assurer une interopérabilité multilatérale sans friction entre les fournisseurs de services opérant dans le pays », déclare Nazar Paradivskyy, VP Affaires Réglementaires chez Pagero.

À propos de Pagero

Pagero exploite un réseau ouvert permettant aux entreprises de connecter automatiquement clients et fournisseurs pour échanger des factures et autres documents essentiels comme les commandes et avis d’expédition. Grâce à des services à valeur ajoutée, Pagero simplifie les processus internes des entreprises, peu importe leur localisation, leur secteur, leur taille ou leurs systèmes internes (ERP ou autres). Pour découvrir comment Pagero peut améliorer votre gestion documentaire, visitez leur site : pagero.com