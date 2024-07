Fin du scroll infini par google : Google abandonne le scroll sans limite | Ce que cela signifie pour votre stratégie SEO

Récemment, Google a fait une annonce majeure concernant son moteur de recherche : la désactivation du scroll infini dans ses résultats de recherche.

Cette nouvelle a des répercussions significatives sur les stratégies SEO et nécessite une adaptation rapide pour maintenir sa visibilité en ligne.

Plongeons dans les détails pour comprendre ce changement et explorer ses conséquences.

Ce que vous devez retenir de la désactivation du scroll infini par google :

🔍 Google désactive le scroll infini, impactant la façon dont les utilisateurs naviguent et consomment les résultats de recherche.

🖱️ Les utilisateurs doivent désormais cliquer manuellement pour charger les pages suivantes, augmentant l’importance de figurer en haut des résultats.

📈 Les stratégies SEO doivent se concentrer sur l’optimisation pour la première page et l’amélioration du taux de clics (CTR).

📊 Utiliser des données structurées et adapter le contenu à l’intention de recherche devient crucial pour maximiser la visibilité

Ce qu’implique la fin du scroll infini

Le scroll infini permettait aux utilisateurs de naviguer sans interruption à travers des centaines de pages de résultats sans avoir à cliquer sur « Suivant ». La suppression de cette fonctionnalité redéfinit la manière dont l’information est consommée et mise en avant.

Expérience utilisateur transformée

Avec la disparition du scroll infini, les utilisateurs doivent désormais cliquer manuellement pour charger les pages suivantes. Cela modifie leur comportement de navigation et pourrait limiter leur exposition aux résultats au-delà de la première page, renforçant ainsi l’importance d’apparaître en haut des résultats.

Impact sur le temps passé par session

La durée des sessions des utilisateurs risque de diminuer. Les internautes qui trouvaient auparavant un grand nombre de résultats grâce au défilement continu pourraient se montrer moins patients et quitter plus rapidement le moteur de recherche s’ils ne trouvent pas rapidement ce qu’ils cherchent.

Conséquences pour le référencement naturel

Les changements apportés par Google influencent directement les stratégies de référencement naturel (SEO). Il est essentiel de revoir certaines méthodes et d’en adopter de nouvelles pour s’adapter à ces nouvelles modalités.

Accent mis sur la première page

La compétition pour figurer parmi les premiers résultats devient plus féroce. Ne plus pouvoir bénéficier du scroll infini signifie que les clics vont se concentrer majoritairement sur les quelques premières positions.

Optimisation des mots-clés : il faudra encore plus cibler les mots-clés pertinents et longue traîne qui vous permettent de grimper dans les résultats.

il faudra encore plus cibler les mots-clés pertinents et longue traîne qui vous permettent de grimper dans les résultats. Avoir un contenu de haute qualité : il sera crucial de produire un contenu vraiment utile et engageant pour les utilisateurs afin de réduire le taux de rebond.

il sera crucial de produire un contenu vraiment utile et engageant pour les utilisateurs afin de réduire le taux de rebond. Snippet et rich results : exploiter les possibilités offertes par les extraits enrichis et les données structurées pour capter l’attention.

Répartition des clics

Sans scroll infini, les clics sont davantage concentrés sur les résultats de la première page. Cela renforce la « règle d’or » du SEO, c’est-à-dire que moins de 10 % des utilisateurs cliquent au-delà de la première page.

Changement dans l’analyse des performances

Les experts SEO devront ajuster leurs indicateurs de performance clés (KPI). Par exemple, il serait pertinent de mesurer plus souvent combien de fois un site atteint la première page et comment cette position change suite aux mises à jour SEO.

Stratégies SEO adaptées à cette évolution

Pour rester compétitif face à ce changement, développer des stratégies SEO spécifiques est indispensable. Voici quelques approches à envisager :

Amélioration du CTR

Il faut optimiser le taux de clics (CTR) en travaillant sur les titres, descriptions méta et URL visibles dans les résultats de recherche pour les rendre attrayants et persuasifs.

Recherche vocale et locale

Avec l’essor de la recherche vocale et locale, intégrer des techniques adaptées devient vital. Par exemple, cibler des requêtes vocales courtes et naturelles ou optimiser son nom, adresse et numéro de téléphone (NAP) pour un meilleur classement local.

Utilisation des données structurées

L’exploitation de microdonnées permet d’obtenir des rich snippets, augmentant la visibilité dans les SERP. Cela inclut les avis clients, les recettes de cuisine, les événements futurs, etc.

Contenu basé sur l’intention de recherche

Comprendre l’intention derrière les recherches d’un utilisateur aide à créer un contenu qui répond précisément à leurs besoins. Différencier entre les intentions de navigation, d’information et transactionnelles peut guider la création de contenus plus ciblés.

Analyse concurrentielle

Observer et analyser la concurrence reste essentiel mais devient encore plus stratégique avec cette suppression du scroll infini. En surveillant les actions des concurrents sur la SERP, on identifie des opportunités d’amélioration.

Outils et ressources pour soutenir les pratiques SEO

Des outils analytiques et de planification efficientes peuvent automatiser et simplifier l’exploration de ces nouvelles mesures SEO.

Google Search Console

Un outil incontournable pour surveiller et gérer son apparence dans les résultats de recherche Google. Il offre des données précieuses sur les performances, les erreurs d’indexation ou encore les problèmes de sécurité.

Ahrefs et SEMrush

Ces deux plateformes fournissent des analyses approfondies sur les backlinks, les performances des pages, les recherches organiques et bien plus encore.

Moz Pro

Propose divers outils pour explorer vos classements, vos liens entrants ainsi que vos opportunités stratégiques, contribuant largement à améliorer la portée SEO.

Screaming Frog

Un crawler puissant qui aide les webmasters à auditer leurs sites de manière détaillée, détectant les zones nécessitant optimisation pour mieux répondre aux exigences actuelles de Google.

Adaptation nécessaire pour les créateurs de contenu

Adapter la production de contenu à la nouvelle donne de Google est primordial pour les créateurs de contenu cherchant à maximiser l’engagement et la visibilité.

Longueur et profondeur des articles

Favoriser des formats plus longs et plus détaillés qui couvrent intensément un sujet donné peut augmenter le temps passé sur une page et améliorer son autorité.

Choix judicieux des topics

Identifier et se focaliser sur des thèmes qui génèrent un intérêt soutenu de la part des internautes favorise un meilleur positionnement sur les SERP.

Optimisation visuelle

Incorporer des images, vidéos et infographies de qualité accroît l’attractivité du contenu, encourageant ainsi les utilisateurs à passer plus de temps sur chaque page.