Emmanuel de Vauxmoret | Uplix : Agence SEO spécialisée en référencement naturel et stratégie d’entreprise

Ce que vous devez retenir de Emmanuel de Vauxmoret | Uplix :

Emmanuel de Vauxmoret, ancien directeur d’Eskimoz, a fondé Uplix, une agence SEO spécialisée en référencement naturel et stratégie d’entreprise.

Uplix se distingue par son approche sur mesure, l’utilisation d’outils basés sur la data et l’IA, et les témoignages positifs de ses clients.

Les principaux défis incluent les mises à jour de Google et l’optimisation mobile, abordés par une veille technologique et une R&D continue.

L’entreprise vise l’acquisition du label RSE, témoignant de son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale.

Pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours professionnel jusqu’à ton rôle actuel dans ton entreprise ?

Je suis Emmanuel de Vauxmoret, passionné par le SEO et consultant basé à Paris depuis 2003. Mon parcours a véritablement pris son essor lorsque j’ai dirigé l’agence de référencement naturel Eskimoz entre 2016 et 2020.

Lorsque j’ai pris la tête d’Eskimoz, l’agence se résumait à un petit bureau de 20 m² et quatre salariés. En 2019, au moment de mon départ, l’agence avait atteint un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et employait plus de 45 experts SEO/SEA à l’international.

Aujourd’hui, porté par la même passion, je propose une nouvelle vision sur le marché SEO avec mon agence Uplix. Plus qu’une simple histoire de référencement naturel, c’est surtout une collaboration avec les entrepreneurs sur tous les fronts : management, commercial, structuration, organisation, amélioration de la rentabilité, et bien plus encore. En parallèle, j’ai eu l’honneur de partager ma passion en tant qu’enseignant dans des institutions renommées comme l’EPITA, l’école d’ingénieurs en informatique.

Qu’est-ce qui t’a motivé à rejoindre ou à fonder cette entreprise ?

L’envie de créer une offre différente de celle de nos concurrents, une offre basée sur des résultats concrets et tangibles. Je voulais apporter une nouvelle approche dans le domaine du SEO, une approche qui met l’accent sur des solutions pratiques et efficaces, loin des discours théoriques.

Mon style de leadership repose principalement sur l’écoute et la bienveillance. Je crois fermement que pour réussir, il est essentiel de conserver une dimension humaine dans le management. Cela signifie être à l’écoute de mon équipe, comprendre leurs besoins, et les accompagner dans leur développement professionnel et personnel.

Peux-tu nous présenter ton entreprise et ses principaux domaines d’expertise ?

Uplix est une agence SEO nouvelle génération, spécialisée dans le référencement naturel. Nous accompagnons nos clients pour augmenter leur visibilité en ligne de manière significative. Nous nous différencions par notre approche sur mesure, l’utilisation d’outils SEO uniques basés sur la data, le machine learning et l’intelligence artificielle, ainsi que par les témoignages de nos clients qui attestent de notre efficacité.

Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ton entreprise au quotidien ?

Chez Uplix, nous plaçons le client au centre de tout ce que nous faisons. Écouter les objectifs de nos clients, se mettre à leur place et agir comme si c’était notre propre entreprise sont des valeurs essentielles pour nous. Cette approche nous permet de créer des solutions sur mesure qui répondent parfaitement aux besoins de nos clients.

Qu’est-ce qui distingue ton entreprise de tes concurrents ?

Uplix se distingue par trois aspects principaux :

Une approche sur mesure, sans discours superflus – zéro PPT.

L’utilisation d’outils SEO uniques basés sur la data, le machine learning et l’IA.

Les témoignages de nos clients qui témoignent de notre efficacité.

Quel est le projet ou la campagne dont tu es le plus fier au sein de ton entreprise et pourquoi ?

Je suis particulièrement fier de notre collaboration avec des clients comme MAAF, KPMG, et un X Bar dont la fréquentation a atteint 50 000 visiteurs en seulement six mois grâce à nos efforts. Ces projets démontrent notre capacité à générer des résultats tangibles et à transformer la visibilité en ligne de nos clients.

Peux-tu partager une réussite récente qui a été particulièrement significative pour ta société ?

Un projet qui se distingue particulièrement est notre travail sur le site de la Carte Grise. Après un an de travail acharné, nous avons réussi à positionner le site dans le top 3 pour la requête “carte grise”. Cette réussite est un exemple parfait de notre expertise et de notre capacité à obtenir des résultats concrets et durables.

Parle-nous d’une période difficile ou d’un échec que ton entreprise a dû surmonter.

Gérer les aspects humains est toujours un défi, chaque départ est ressenti comme une perte. Après trois ans, nous avons constaté un cycle naturel de turnover. Apprendre à gérer ces transitions tout en maintenant la motivation et la cohésion de l’équipe a été une période difficile, mais nous avons su en tirer des leçons précieuses pour l’avenir.

Les principaux défis actuels incluent les mises à jour de Google, l’optimisation pour les appareils mobiles (SGE), et l’importance croissante de Google Discover. Nous abordons ces défis par une veille technologique permanente, la recherche et développement (R&D) et en développant des outils internes pour nos clients. Notre approche est de toujours être à l’avant-garde des évolutions technologiques pour offrir des solutions optimales à nos clients.

La R&D est un élément essentiel pour moi, et l’innovation guide nos actions. Nous identifions les pertes de temps, adoptons les bons outils et instaurons des automatismes. Cette approche améliore nos processus et maximise l’efficacité, répondant ainsi aux besoins de nos clients de manière optimale. Notre développeur interne, Julien, joue un rôle clé dans ce processus en créant des outils adaptés aux besoins spécifiques de nos clients.

Nous sommes en cours d’acquisition du label RSE, ce qui témoigne de notre engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale. Nous respectons la planète par des actions quotidiennes et nous nous efforçons de réduire notre impact environnemental dans toutes nos opérations.