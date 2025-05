Vacances gâchées ? Coupures, brûlures, piqûres : les pansements pour une cicatrisation sans tracas cet été

Durant l’été, les petits bobos sont fréquents et peuvent gâcher les vacances. À la plage, les coupures avec les coquillages ou les écorchures sur les rochers sont courantes. Le soleil, quant à lui, peut causer des coups de soleil douloureux et des brûlures. Les piqûres de moustiques sont aussi un désagrément majeur, provoquant démangeaisons et irritations.

Les activités estivales comme le vélo et l’escalade peuvent entraîner des chutes et des blessures. Même les promenades tranquilles ne sont pas sans risque de petites entorses ou d’ampoules. Heureusement, Urgo Medical propose des solutions efficaces pour soigner ces blessures et permettre à chacun de profiter pleinement de l’été.