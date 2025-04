Jean-François Lamprière : DG Europe Express | Transport et logistique en grande distribution

5/5 - (69 votes)

Introduction et parcours personnel Jean–François Lamprière : DG Europe Express

Je m’appelle Jean-François Lamprière, et mon parcours dans le monde du transport est le fruit d’un heureux hasard. À la sortie de mon baccalauréat, je me trouvais à la croisée des chemins, sans réelle idée précise sur la filière à suivre. C’est alors qu’un collègue de promotion m’a parlé du secteur du transport et de la logistique. Son enthousiasme m’a convaincu, et je me suis dit : « BANCO ! »

À l’issue de ma formation, j’ai eu l’opportunité d’intégrer TAT Express à Nantes (aujourd’hui racheté par FedEx) en CDI en tant qu’exploitant. Pendant trois années, j’ai acquis une solide expérience, mais l’univers de la logistique en grande distribution m’attirait de plus en plus. J’ai donc décidé de relever un nouveau défi et ai occupé un poste de cadre logistique durant trois ans.

En 2007, TAT Express m’a recontacté pour me confier la direction des agences d’Orléans et de Bourges. Cette opportunité marquait une étape clé dans mon parcours professionnel. Puis, en 2010, ma route a croisé celle d’une personne qui allait devenir bien plus qu’un collègue : mon compagnon de route, avec qui je partage depuis 15 ans d’aventure professionnelle.

Puis, en 2010, ma route a croisé Jean-Baptiste. Il a créé l'entreprise en 2008 tout seul dans une contexte économique très compliqué.. Il allait devenir bien plus qu'un associé : mon compagnon de route, avec qui je partage depuis 15 ans cette aventure professionnelle. Nous sommes complémentaires avec chacun sa partie de gestion de l'entreprise. C'est cela qui fait notre force, notre réussite.

Qu’est-ce qui t’a motivé à rejoindre cette entreprise ?

Ce qui m’a motivé, c’est le projet de l’entreprise, qui existait déjà mais était jusqu’alors spécialisée uniquement dans la course en véhicules légers. L’idée de diversifier son activité et de se lancer dans la navette régulière en poids lourds m’a tout de suite séduit. C’était une opportunité stimulante et porteuse d’avenir, à laquelle j’ai eu envie de contribuer pleinement

Mon approche du leadership repose sur un équilibre entre affirmation et écoute. Il est essentiel de se positionner en leader inspirant, tout en restant attentif aux besoins et aux attentes des collaborateurs. Pour moi, un management efficace passe par une implication forte des équipes, en les encourageant à adhérer pleinement aux projets et à la vision de l’entreprise

Jean-François Lamprière : Peux-tu nous présenter ton entreprise et ses principaux domaines d’expertise ?

Jean-François Lamprière dirige une entreprise implantée à Orléans, comptant 35 salariés. Spécialisée dans le transport et la logistique, elle intervient sur deux axes majeurs : la ligne régulière et la mise à disposition de conducteurs avec véhicules industriels. Grâce à une expertise éprouvée, l’entreprise accompagne ses clients en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.

Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ton entreprise au quotidien ?

Au cœur de notre engagement se trouvent trois valeurs essentielles :

L’écoute , pour comprendre et anticiper les attentes de nos clients et collaborateurs.

, pour comprendre et anticiper les attentes de nos clients et collaborateurs. La bienveillance , qui favorise un climat de travail harmonieux et une collaboration efficace.

, qui favorise un climat de travail harmonieux et une collaboration efficace. La qualité , qui garantit un service irréprochable et une satisfaction optimale de nos partenaires.

, qui garantit un service irréprochable et une satisfaction optimale de nos partenaires. Qu’est-ce qui distingue ton entreprise de tes concurrents ?

Notre force réside dans notre flotte de véhicules, renouvelée tous les 3 à 4 ans, toujours propre et équipée des dernières avancées technologiques. Mais au-delà de la modernité de notre parc, c’est notre approche client qui fait la différence : nous sommes à l’écoute de leurs besoins et allons au-delà du simple service en leur proposant une solution globale et sur-mesure

Succès et fiertés

Quel est le projet ou la campagne dont tu es le plus fier au sein de ton entreprise et pourquoi ?

L’une de mes plus grandes fiertés est l’obtention de la certification Objectif CO₂. Cette démarche représente bien plus qu’un simple label : elle témoigne de notre engagement concret en faveur d’un transport plus durable et responsable. En tant qu’acteur du secteur, nous avons un rôle clé à jouer dans la réduction de l’empreinte carbone, et cette certification vient récompenser les efforts que nous avons déployés pour optimiser notre consommation énergétique, moderniser notre flotte et sensibiliser nos conducteurs à l’écoconduite.

Cette reconnaissance renforce également notre crédibilité auprès de nos clients et partenaires, qui sont de plus en plus attentifs aux enjeux environnementaux. En intégrant des solutions toujours plus respectueuses de l’environnement, nous nous positionnons comme une entreprise innovante et tournée vers l’avenir.

Peux-tu partager une réussite récente qui a été particulièrement significative pour ta société ?

Récemment, nous avons franchi une étape importante avec le déploiement d’une nouvelle flotte de véhicules industriels encore plus performants et écologiques. Grâce à cet investissement stratégique, nous avons pu améliorer l’efficacité énergétique de nos opérations, réduire nos émissions de CO₂ et offrir à nos clients des solutions de transport à la fois fiables et respectueuses de l’environnement.

Par ailleurs, nous avons renforcé nos services de mise à disposition de conducteurs, ce qui a permis à nos clients d’optimiser leur logistique tout en bénéficiant d’une expertise terrain de haute qualité. Cette évolution a non seulement consolidé nos relations avec nos partenaires historiques, mais elle nous a aussi ouvert de nouvelles opportunités commerciales, confirmant ainsi notre position de référence sur le marché.

Ces succès témoignent de notre capacité à innover, à anticiper les besoins du secteur et à proposer des solutions adaptées aux enjeux actuels du transport et de la logistique.

Défis et apprentissages

Parle-nous d’une période difficile ou d’un échec que ton entreprise a dû surmonter.

Sans surprise, la pandémie de COVID-19 a été l’un des plus grands défis que nous ayons eu à affronter. Cette période a été particulièrement éprouvante, tant sur le plan économique qu’humain. Le secteur du transport a été fortement impacté, avec une activité réduite, des incertitudes permanentes et la nécessité de s’adapter en temps réel aux nouvelles contraintes sanitaires et logistiques.

Malgré ces difficultés, nous avons fait preuve de résilience et de détermination, en nous adaptant rapidement pour continuer à répondre aux besoins de nos clients et assurer la sécurité de nos équipes.

Face à cette crise, il était hors de question de baisser les bras. Nous avons mis en place des solutions adaptées : optimisation des plannings, renforcement des protocoles sanitaires, maintien d’une communication transparente avec nos clients et nos collaborateurs. L’un des enseignements majeurs de cette période a été de comprendre à quel point la solidarité et l’agilité sont essentielles dans la gestion d’une crise.

Cette épreuve nous a également appris à mieux anticiper les imprévus, à renforcer notre capacité d’adaptation et à développer une vision à long terme, essentielle pour faire face aux défis futurs.

Aujourd’hui, la transition écologique est au cœur de nos préoccupations. Il ne s’agit plus d’une option, mais d’un virage essentiel pour l’avenir de notre secteur. Nous sommes pleinement engagés dans cette transformation et mettons en place des moyens concrets pour réussir ce défi, en collaboration avec nos clients et nos partenaires.

Cela passe par :

Le renouvellement progressif de notre flotte avec des véhicules plus respectueux de l’environnement.

avec des véhicules plus respectueux de l’environnement. L’optimisation des trajets et de la consommation énergétique , pour limiter notre empreinte carbone.

, pour limiter notre empreinte carbone. La formation de nos conducteurs à l’écoconduite, afin de favoriser des pratiques plus durables.

Cette transition est exigeante, mais elle est aussi porteuse d’opportunités. Comme le disait Jacques Cœur : « À cœur vaillant, rien d’impossible ». Avec de la volonté, de l’innovation et une vision claire, nous avons les moyens de réussir cette transformation et de construire un modèle de transport plus durable pour l’avenir

Sujets complémentaires

Dans un secteur en perpétuelle évolution, Jean-François Lamprière et son entreprise ont fait le choix de rester à la pointe de la technologie. Pour cela, nous nous appuyons sur une collaboration étroite avec nos fournisseurs et partenaires, qui nous permettent d’accéder en avant-première aux dernières innovations. Ces derniers organisent régulièrement des présentations des nouvelles technologies appliquées au transport et à la logistique, ce qui nous permet de tester, analyser et intégrer les solutions les plus performantes.

Nous veillons également à former continuellement nos équipes afin qu’elles puissent tirer pleinement parti des outils et équipements les plus récents. Cette approche proactive garantit à nos clients un service toujours plus efficace, sécurisé et adapté aux nouvelles exigences du marché.

Quelles tendances ou innovations dans ton industrie penses-tu être les plus prometteuses pour les années à venir ?

L’avenir du transport et de la logistique s’annonce riche en innovations, et plusieurs tendances se démarquent particulièrement :

L’électrification et l’hydrogène : La transition vers des véhicules moins polluants est en marche. L’essor des camions électriques et à hydrogène représente une avancée majeure pour un transport plus durable.

: La transition vers des véhicules est en marche. L’essor des représente une avancée majeure pour un transport plus durable. L’optimisation via l’intelligence artificielle : Les algorithmes permettent désormais de mieux gérer les flux logistiques, d’optimiser les itinéraires et de réduire les temps de transport , améliorant ainsi l’efficacité et la rentabilité .

: Les algorithmes permettent désormais de , améliorant ainsi . L’automatisation et la digitalisation : Grâce à l’IoT (Internet des objets) et aux systèmes connectés, la gestion de flotte devient plus intelligente, facilitant le suivi en temps réel et la maintenance préventive.

: Grâce à l’IoT (Internet des objets) et aux systèmes connectés, la gestion de flotte devient plus intelligente, facilitant le suivi en temps réel et la maintenance préventive. L’écoconduite et la formation continue : Les nouvelles technologies permettent d’accompagner les conducteurs avec des outils de suivi de consommation et d’évaluation des performances pour adopter une conduite plus responsable et économique.

Ces innovations constituent autant d’opportunités pour les entreprises du secteur, qui doivent anticiper ces changements et adapter leurs stratégies pour rester compétitives et répondre aux défis environnementaux.

Quel conseil donnerais-tu aux entreprises ou aux particuliers qui cherchent à acquérir les produits ou services que tu proposes ?

S’il y a bien une chose que j’ai apprise au fil des années, c’est que la qualité n’a pas de prix. Dans le domaine du transport et de la logistique, il est essentiel de privilégier des solutions fiables, performantes et adaptées aux besoins réels, plutôt que de céder à la tentation du « moins cher à tout prix ».

Que ce soit pour le choix d’un prestataire, d’un véhicule ou d’une solution logistique, il est primordial de s’assurer de la durabilité, de la sécurité et du niveau de service proposés. Investir dans la qualité, c’est faire un choix pérenne et rentable sur le long terme.

Enfin, l’écoute et le dialogue sont des éléments clés : bien comprendre les attentes et contraintes de ses clients permet de leur apporter des solutions sur-mesure, réellement adaptées à leurs enjeux

