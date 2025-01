Sébastien Loeb et le Dacia Sandrider au Dakar 2025 : un duo explosif pour viser la victoire ! Vidéos à découvrir

Dacia, le constructeur automobile réputé pour ses véhicules abordables et robustes, se lance un défi de taille en participant au Rallye Dakar 2025 avec son nouveau prototype, le Sandrider.

Pour marquer le coup, la marque a fait appel à une légende du sport automobile, Sébastien Loeb, pour piloter cette machine innovante.

🚗 Ce que vous devez retenir sur le Dacia Sandrider au Dakar 2025 :

🔹 Dacia se lance dans l’aventure du Dakar 2025 avec le Sandrider, un prototype conçu pour affronter les conditions extrêmes du rallye-raid, alliant robustesse et innovation. 🏜️

🔹 Sébastien Loeb, un atout de taille, rejoint l’écurie Dacia pour piloter le Sandrider, apportant son expertise et une visibilité accrue à la marque sur la scène internationale. 🏆

🔹 Une préparation rigoureuse et une technologie de pointe : moteur V6 biturbo de 3L, transmission intégrale, suspensions adaptées et une conception en fibre de carbone inspirée du concept Manifesto. ⚙️

🔹 Un équipage d’élite pour un défi de haut niveau : aux côtés de Loeb, les pilotes Nasser Al-Attiyah et Cristina Gutiérrez porteront les ambitions de Dacia face aux géants du rallye-raid. 🏁

Le Dacia Sandrider : un prototype taillé pour le désert

Le Sandrider est spécialement conçu pour affronter les conditions extrêmes du Dakar. Son design audacieux et ses technologies de pointe visent à rivaliser avec les plus grands noms du rallye-raid. Chaque détail a été pensé pour garantir robustesse et performance sur les terrains les plus difficiles.

Sébastien Loeb aux commandes : un atout majeur pour Dacia

En confiant le volant du Sandrider à Sébastien Loeb, Dacia s’assure une crédibilité et une visibilité accrues dans le monde du rallye-raid. Avec son expérience et son talent, Loeb pourrait bien créer la surprise lors du Dakar 2025.

Une préparation intensive pour un défi de taille

Depuis plusieurs mois, Loeb et le Sandrider sont soumis à des tests rigoureux pour s’assurer de leur performance et de leur fiabilité. Cette préparation minutieuse vise à créer une parfaite harmonie entre le pilote et la machine, essentielle pour affronter les défis du Dakar.

Avec le Sandrider et Sébastien Loeb, Dacia ambitionne de prouver qu’une marque accessible peut rivaliser avec les géants du rallye-raid. Le Dakar 2025 s’annonce passionnant, avec une compétition qui promet d’être plus ouverte que jamais.

conforme à la réglementation FIA Ultimate T1+

Ce véhicule, conforme à la réglementation FIA Ultimate T1+, est propulsé par un moteur V6 biturbo de 3 litres, délivrant environ 360 chevaux et un couple maximal de 700 Nm.

Il est équipé d’une boîte séquentielle à six rapports et d’une transmission intégrale permanente. Le châssis tubulaire en acier est recouvert d’une carrosserie en fibre de carbone, inspirée du concept Manifesto, offrant robustesse et légèreté. Les suspensions à double triangulation permettent un débattement de 350 mm, adapté aux terrains accidentés du rallye-raid. Le Sandrider roule sur des pneus BF Goodrich de 37 pouces montés sur des jantes de 17 pouces.

Pour le confort de l’équipage, les sièges baquets sont recouverts d’un tissu antibactérien régulant l’humidité, et la peinture anti-reflet de la carrosserie améliore la visibilité à bord. Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiyah et Cristina Gutiérrez seront les pilotes de ce véhicule lors du Dakar 2025.