Mobilité estivale 2025 : découvrez pourquoi la location de voiture séduit de plus en plus de Français

Modes de déplacement des Français cet été : les tendances 2025 selon Drivalia

Comment les Français vont-ils voyager cet été ? Quelles sont leurs priorités et leurs nouvelles habitudes de mobilité ? Alors que 54 % des Français prévoient de partir en vacances en 2025, une étude Drivalia – en partenariat avec OpinionWay – dresse un panorama détaillé des modes de transport privilégiés cet été. Une chose est sûre : la voiture reste incontournable, mais les comportements évoluent rapidement, portés par une prise de conscience écologique et une recherche de flexibilité.

Les chiffres clés de la mobilité estivale 2025

🚗 75 % des vacanciers utiliseront la voiture , dont près de 20 % via la location.

, dont près de 20 % via la location. 🌱 30 % des Français souhaitent adopter des transports plus écologiques , notamment les jeunes de 18-34 ans (80 %).

, notamment les jeunes de 18-34 ans (80 %). ⚡ 27 % des vacanciers envisagent de louer une voiture électrique , une tendance en hausse (+4 points par rapport à 2024).

, une tendance en hausse (+4 points par rapport à 2024). 💡 45 % des Français perçoivent la location comme la solution idéale pour des vacances adaptées.

pour des vacances adaptées. 🔑 La praticité devient le critère n°1 devant le prix pour la location de voiture.

Pourquoi la voiture reste le choix préféré des Français ?

Sans surprise, la voiture reste le moyen de transport favori des vacanciers. En 2025, 75 % des Français privilégieront ce mode de déplacement, dont 68 % avec leur propre véhicule.

La location de voiture gagne du terrain

Près d’un vacancier sur cinq optera pour la location cet été. Cette solution attire pour sa flexibilité, l’accès à des véhicules récents et mieux adaptés au séjour, et un budget plus abordable : en 2025, le tarif moyen de location passe de 52 € à 40 € par jour.

Les jeunes vacanciers impulsent une mobilité plus écologique

La préoccupation environnementale devient un critère décisif. 30 % des Français souhaitent opter pour des modes de transport plus durables, une tendance très marquée chez les 18-34 ans (80 %). Le recours à la voiture électrique progresse également : 27 % des vacanciers se disent prêts à en louer une.

Cependant, des freins persistent, notamment sur l’autonomie des véhicules et la disponibilité des bornes de recharge, en particulier dans les zones rurales et certaines stations balnéaires.

La location : une réponse pratique et économique

Selon l’étude Drivalia – OpinionWay, 45 % des Français voient la location comme la solution idéale pour disposer d’un véhicule adapté à leur destination estivale.

Pourquoi les vacanciers choisissent la location ?

✅ Faciliter les déplacements sur place

✅ Pallier l’absence de véhicule personnel

✅ Disposer d’un véhicule plus confortable ou spécifique

Les priorités évoluent : la praticité avant le prix

En 2025, les vacanciers privilégient des voitures pratiques et faciles à stationner, comme les petites citadines. Si le prix reste un frein pour 59 % des Français, ce chiffre diminue par rapport à 2024 (63 %).

Drivalia : des solutions de mobilité flexibles et durables

Pour accompagner ces nouvelles habitudes, Drivalia propose une large gamme de véhicules, y compris électriques et citadines, avec des tarifs compétitifs et des formules de location adaptées (à la journée, au mois ou à l’année).

Grâce à ses Drivalia Mobility Stores et sa plateforme de réservation en ligne intuitive, Drivalia facilite l’accès à la location et soutient la transition écologique avec plus de 1 600 bornes de recharge privées en Europe.

Conclusion : une mobilité estivale en pleine transformation

L’étude Drivalia – OpinionWay révèle une évolution durable des modes de déplacement : les Français restent attachés à la voiture, mais la manière de la choisir et de l’utiliser change. La flexibilité, la praticité et l’impact environnemental deviennent des priorités, particulièrement chez les jeunes générations.

Adoptez dès maintenant ces nouvelles habitudes de mobilité estivale et explorez les solutions proposées par Drivalia pour des vacances plus libres et plus écologiques !

Pour en savoir plus :

Source : Étude OpinionWay pour Drivalia réalisée les 11 et 12 juin 2025 auprès de 1 053 personnes.