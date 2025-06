Retour sur le 2ᵉ colloque « Croissance PME » à Nantes : un vrai succès pour booster les entreprises !

4.8/5 - (49 votes)

Un événement qui a rassemblé les acteurs clés de la croissance des PME

Tu t’intéresses à la croissance des PME ? Alors laisse-moi te raconter ce qui s’est passé le 16 juin 2025 à Nantes. La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) Ouest-Atlantique, en partenariat avec France Invest, a organisé la deuxième édition de son colloque « Croissance PME ». Et franchement, ça a cartonné !

Une quarantaine de participants – des commissaires aux comptes, des pros du financement et des chefs d’entreprise motivés – se sont retrouvés dans les locaux d’Ici Lundi, un chouette espace à Nantes, pour échanger sur un sujet super important : comment la transmission du capital peut devenir un vrai tremplin pour faire grandir et sécuriser une entreprise.

Pourquoi ce sujet est capital (sans mauvais jeu de mots)

Aujourd’hui, beaucoup de dirigeants approchent l’âge où il faut penser à passer le relais. Oui, la pyramide des âges, c’est une vraie question ! Et justement, anticiper la transmission, c’est LA clé pour éviter les galères et assurer la continuité de l’entreprise.

Pendant ce colloque, plusieurs experts et chefs d’entreprise ont partagé des conseils précieux sur comment s’y prendre sans se louper.

Ils ont tous insisté sur un point : ouvrir son capital, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, des partenaires fiables et surtout une vraie stratégie pour rester fidèle à l’esprit de son entreprise et respecter ses équipes.

Ah, et petite info qui peut faire réfléchir : les entreprises accompagnées par des fonds d’investissement connaissent, en moyenne, une croissance du chiffre d’affaires 1,7 fois plus élevée et créent 6,6 fois plus d’emplois que les autres. Pas mal, non ?

Qui étaient les intervenants de cette journée inspirante ?

Sur scène, il y avait du beau monde. Guillaume Ronco, président de la CRCC Ouest-Atlantique, était bien sûr là pour ouvrir le bal. Mais on a aussi pu écouter :

Corinne Besnard, vice-présidente du MEDEF Pays de la Loire et présidente du MEDEF Loire-Atlantique.

Christian Le Cornec, président du NAPF (un réseau de dirigeants très actif dans la région).

Vincent Guerlais, artisan chocolatier-pâtissier de renom et président des Relais Desserts.

Kévin Chaigneau d’Arkéa Capital.

Julien Huberson d’UI Investissement, délégués régionaux de France Invest.

Tous ont partagé leurs expériences, leurs conseils, et surtout leur passion pour accompagner la croissance des PME locales.

Ce qu’on retient de cette journée

Transmettre son entreprise, ça se prépare : plus tu t’y prends tôt, mieux c’est.

plus tu t’y prends tôt, mieux c’est. Choisir les bons partenaires, c’est essentiel : ils seront tes alliés pour protéger ton projet et ton équipe.

ils seront tes alliés pour protéger ton projet et ton équipe. Ouvrir son capital, ça peut tout changer : ça prend du temps, mais ça booste la croissance et l’emploi.

Guillaume Ronco l’a bien résumé : « On est super contents de cette deuxième édition ! Les échanges ont été vraiment riches grâce à la diversité des profils présents. On veut continuer à créer ces moments pour connecter les acteurs économiques locaux et surtout rappeler combien les commissaires aux comptes sont des partenaires précieux pour les entreprises. »

C’est qui la CRCC Ouest-Atlantique, au juste ?

La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes Ouest-Atlantique, c’est l’organisation qui regroupe les commissaires aux comptes en Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes (sauf la Charente). Ils sont plus de 930 dans la région à veiller chaque année sur les comptes de près de 24 000 entreprises. Oui, leur mission, c’est bien plus que contrôler des chiffres : ils sont là pour sécuriser, conseiller et accompagner les dirigeants au quotidien.

Pour découvrir leur podcast dynamique et sympa « DédiCACes », où ils parlent de leur métier sans prise de tête :

🎧 Écouter le podcast

👉 Plus d’infos sur leur site : crcc-ouestatlantique.fr

👉 Suis-les sur LinkedIn pour ne rien rater !

Et la CNCC dans tout ça ?

La CNCC, c’est la structure nationale qui représente tous les commissaires aux comptes de France. Ils sont près de 11 200 et ils certifient chaque année les comptes de 240 000 entreprises, dont 145 000 PME. Leur objectif ? Créer de la confiance et assurer la transparence économique, sociale et environnementale. En gros, ils sont un peu les gardiens de la bonne santé financière des boîtes françaises.

Pour en savoir plus, c’est par ici : cncc.fr