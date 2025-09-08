Panique totale dans les aéroports français les 10 et 18 septembre : vols annulés, retards monstres et Roissy, Orly, Lyon, Nice totalement paralysés !

Grève aérienne 10 et 18 septembre 2025 : à quoi t’attendre dans les aéroports français ?
Quand Roissy, Orly, Lyon, Toulouse et Nice annoncent tous des perturbations simultanées, ce n’est pas un simple caprice du ciel. Les 10 et 18 septembre 2025, deux journées de grève intersyndicale majeure vont secouer le transport aérien français. Vols annulés, retards en cascade, files d’attente interminables… Si tu dois prendre l’avion ces jours-là, autant te préparer maintenant.
✈️ Grève aérienne en France : ce que les voyageurs doivent savoir
Contexte de la grève : pourquoi tout le secteur est sous pression
Un mouvement d’ampleur nationale
Ce n’est pas une grève isolée. Contrôleurs aériens, personnel navigant, agents au sol… Tous dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et une politique budgétaire jugée trop stricte. En ligne de mire :
- Manque d’investissements technologiques
- Réformes imposées sans concertation
- Pénurie de personnel chronique
- Retraite repoussée, conditions alourdies
La rentrée s’annonce donc tendue, surtout après un été déjà éprouvant pour les équipes et les voyageurs.
Quels syndicats sont mobilisés ?
Tu retrouves notamment :
- SNCTA et UNSA-ICNA chez les contrôleurs aériens
- UNAC, SNPNC, CGT pour les navigants
- Et une série de syndicats régionaux pour le personnel au sol
Le message est clair : la grève pourrait se prolonger si aucune réponse concrète n’est apportée rapidement par les autorités.
Quels impacts concrets pour toi, voyageur ?
Attends-toi à un niveau de perturbations élevé, notamment sur les axes domestiques et européens. La grève va toucher tous les maillons de la chaîne aéroportuaire.
|🛫 Aéroport
|📍 Type de perturbation
|📉 Vols impactés
|⚠️ Niveau d’alerte
|Roissy-CDG
|Annulations massives, retards sévères
|International, national
|🔴 Très élevé
|Paris-Orly
|Suppressions, longues files aux contrôles
|National
|🔴 Très élevé
|Lyon-Saint Exupéry
|Retards fréquents, quelques vols supprimés
|Moyen-courrier
|🟠 Élevé
|Nice Côte d’Azur
|Départs décalés, perturbations ponctuelles
|Europe, intérieur
|🟡 Modéré
|Toulouse-Blagnac
|Moins touché mais retards attendus
|National
|🟡 Modéré
Ce qui risque de te concerner directement
– Vol annulé ou reprogrammé
– Temps d’attente doublé ou triplé au contrôle de sécurité
– Correspondances impossibles à assurer
– Files interminables au comptoir d’enregistrement ou à l’embarquement
– Difficultés d’assistance (hôtels, bons repas, réacheminement)
Certaines compagnies comme Air France ont déjà anticipé avec des options de report ou d’annulation gratuites.
Quelles solutions envisager face à la grève ?
Même si tu ne peux pas éviter la grève, tu peux limiter l’impact sur ton voyage :
1. Change tes dates de vol si possible
La plupart des compagnies offrent des modifications sans frais pour les vols prévus les 10 ou 18 septembre. Ne tarde pas trop, les places partent vite.
2. Consulte en direct les infos officielles
Regarde :
- Le site de l’aéroport
- L’appli de ta compagnie
- Le compte Twitter de la DGAC
- Les panneaux à l’aéroport juste avant ton départ
3. Prévois un plan B terrestre
Pour les trajets France-France, envisage un train ou une voiture. Certains tronçons TGV permettent de doubler ton temps de trajet… mais d’éviter de rester bloqué en salle d’attente.
4. Voyage léger et arrive tôt
Moins tu transportes de bagages, plus tu seras réactif en cas de rebooking ou de changement de terminal. Et sois sur place au moins 3 heures avant le vol, grève ou pas.
Un secteur déjà fragilisé, une grève de plus ?
Le climat social dans le transport aérien reste extrêmement tendu. Après une année 2025 déjà marquée par des retards record dans les grands hubs français, cette grève n’est qu’un signal d’alarme de plus. Les enjeux dépassent largement une question de salaires : c’est la sécurité, la fluidité et l’équilibre du système aérien qui sont remis sur la table.
