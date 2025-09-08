Panique totale dans les aéroports français les 10 et 18 septembre : vols annulés, retards monstres et Roissy, Orly, Lyon, Nice totalement paralysés !

Grève aérienne 10 et 18 septembre 2025
Grève aérienne 10 et 18 septembre 2025
Grève aérienne 10 et 18 septembre 2025 : à quoi t’attendre dans les aéroports français ?

Quand Roissy, Orly, Lyon, Toulouse et Nice annoncent tous des perturbations simultanées, ce n’est pas un simple caprice du ciel. Les 10 et 18 septembre 2025, deux journées de grève intersyndicale majeure vont secouer le transport aérien français. Vols annulés, retards en cascade, files d’attente interminables… Si tu dois prendre l’avion ces jours-là, autant te préparer maintenant.

✈️ Grève aérienne en France : ce que les voyageurs doivent savoir

📅 Deux journées critiques pour les aéroports : Les 10 et 18 septembre 2025, une grève intersyndicale paralyse Roissy, Orly, Lyon, Nice et Toulouse, causant retards, annulations et files massives.
⚙️ Un secteur en crise structurelle : Les syndicats dénoncent la pénurie de personnel, le manque d’outils technologiques et une gestion budgétaire qui freine la modernisation du transport aérien.
🧳 Impacts sur les voyageurs : Vols annulés, sécurité saturée, correspondances ratées… chaque étape de la chaîne aéroportuaire est perturbée, surtout pour les vols domestiques et européens.
🔁 Des options flexibles proposées : Air France et d’autres compagnies permettent des modifications ou reports gratuits, incitant à reprogrammer ses déplacements pour limiter l’impact.
🚆 Anticiper grâce à un plan B : Pour éviter les blocages aériens, privilégiez les trajets en train, restez connecté aux infos officielles et voyagez léger pour une flexibilité maximale.

 

Contexte de la grève : pourquoi tout le secteur est sous pression

Si tu voyages en septembre, vérifie chaque jour l’état de ton vol, même la veille au soir. Les modifications tombent souvent à la dernière minute.

Un mouvement d’ampleur nationale

Ce n’est pas une grève isolée. Contrôleurs aériens, personnel navigant, agents au sol… Tous dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et une politique budgétaire jugée trop stricte. En ligne de mire :

  • Manque d’investissements technologiques
  • Réformes imposées sans concertation
  • Pénurie de personnel chronique
  • Retraite repoussée, conditions alourdies
La rentrée s’annonce donc tendue, surtout après un été déjà éprouvant pour les équipes et les voyageurs.

Quels syndicats sont mobilisés ?

Tu retrouves notamment :

  • SNCTA et UNSA-ICNA chez les contrôleurs aériens
  • UNAC, SNPNC, CGT pour les navigants
  • Et une série de syndicats régionaux pour le personnel au sol

Le message est clair : la grève pourrait se prolonger si aucune réponse concrète n’est apportée rapidement par les autorités.

Quels impacts concrets pour toi, voyageur ?

Attends-toi à un niveau de perturbations élevé, notamment sur les axes domestiques et européens. La grève va toucher tous les maillons de la chaîne aéroportuaire.

🛫 Aéroport 📍 Type de perturbation 📉 Vols impactés ⚠️ Niveau d’alerte
Roissy-CDG Annulations massives, retards sévères International, national 🔴 Très élevé
Paris-Orly Suppressions, longues files aux contrôles National 🔴 Très élevé
Lyon-Saint Exupéry Retards fréquents, quelques vols supprimés Moyen-courrier 🟠 Élevé
Nice Côte d’Azur Départs décalés, perturbations ponctuelles Europe, intérieur 🟡 Modéré
Toulouse-Blagnac Moins touché mais retards attendus National 🟡 Modéré

Ce qui risque de te concerner directement

Vol annulé ou reprogrammé
Temps d’attente doublé ou triplé au contrôle de sécurité
Correspondances impossibles à assurer
Files interminables au comptoir d’enregistrement ou à l’embarquement
Difficultés d’assistance (hôtels, bons repas, réacheminement)

Certaines compagnies comme Air France ont déjà anticipé avec des options de report ou d’annulation gratuites.

Quelles solutions envisager face à la grève ?

Même si tu ne peux pas éviter la grève, tu peux limiter l’impact sur ton voyage :

1. Change tes dates de vol si possible

La plupart des compagnies offrent des modifications sans frais pour les vols prévus les 10 ou 18 septembre. Ne tarde pas trop, les places partent vite.

2. Consulte en direct les infos officielles

Regarde :

  1. Le site de l’aéroport
  2. L’appli de ta compagnie
  3. Le compte Twitter de la DGAC
  4. Les panneaux à l’aéroport juste avant ton départ

3. Prévois un plan B terrestre

Pour les trajets France-France, envisage un train ou une voiture. Certains tronçons TGV permettent de doubler ton temps de trajet… mais d’éviter de rester bloqué en salle d’attente.

4. Voyage léger et arrive tôt

Moins tu transportes de bagages, plus tu seras réactif en cas de rebooking ou de changement de terminal. Et sois sur place au moins 3 heures avant le vol, grève ou pas.

Un secteur déjà fragilisé, une grève de plus ?

Les syndicats ne prévoient pas de s’arrêter là. Si aucun accord n’émerge, d’autres dates de mobilisation pourraient suivre en octobre. Reste en veille si tu voyages cet automne.

Le climat social dans le transport aérien reste extrêmement tendu. Après une année 2025 déjà marquée par des retards record dans les grands hubs français, cette grève n’est qu’un signal d’alarme de plus. Les enjeux dépassent largement une question de salaires : c’est la sécurité, la fluidité et l’équilibre du système aérien qui sont remis sur la table.

