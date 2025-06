Partenaire stratégique du Tour de France 2025 pour une logistique durable, axée sur l’innovation et la transition écologique

4.8/5 - (39 votes)

XPO Logistics : Un partenaire stratégique pour une logistique durable au Tour de France 2025

LYON, France – 30 juin 2025 – Depuis près de cinq décennies, XPO Logistics accompagne le Tour de France en assurant une logistique d’exception. Cette année encore, pour la 112ᵉ édition du 5 au 27 juillet 2025, l’entreprise déploie ses ressources humaines et matérielles sur 3 340 kilomètres, traversant 34 départements et 11 régions, de Lille à Paris.

Ce partenariat historique vient d’être prolongé, consolidant une alliance fondée sur l’innovation et la transition écologique.

Une mission logistique de haute précision

Chaque jour, 56 conducteurs et conductrices assurent le transport des infrastructures indispensables à la compétition : villages départ, podiums, arches, barrières, équipements techniques et zones sportives sont installés avec une rapidité et une exactitude remarquables, quelle que soit la complexité du terrain ou les conditions météorologiques.

XPO Logistics est également mobilisé pour le Tour de France Femmes avec Zwift, qui se déroulera du 26 juillet au 3 août 2025. Depuis sa création en 2022, l’entreprise en est le transporteur officiel, témoignant d’un engagement durable auprès des grandes compétitions cyclistes.

Un engagement fort pour une logistique responsable

Précurseur dans la réduction de l’empreinte carbone, XPO Logistics poursuit en 2025 le développement de sa solution LESS® HVO, une alternative écologique utilisant un biocarburant durable. Grâce à cette technologie, jusqu’à 90 % des émissions de CO₂ peuvent être évitées. En 2024, l’entreprise avait déjà économisé 223 370 kg de CO₂. Ses camions conformes à la norme Euro 6 permettent également une réduction significative des oxydes d’azote.

Ce dispositif innovant sera pleinement intégré aussi bien sur le Tour de France que sur le Tour de France Femmes avec Zwift, en étroite collaboration avec Amaury Sport Organisation (A.S.O.), dans une logique d’événements toujours plus responsables.

Un savoir-faire logistique rodé et performant

Chaque édition du Tour mobilise des équipes de XPO Logistics dès le mois d’octobre pour une préparation minutieuse. Les chauffeurs sont soigneusement sélectionnés et équipés de dispositifs de sécurité avancés.

Installation des villages départ et des lignes d’arrivée en 4 à 5 heures.

Mise en place des points de contrôle intermédiaires en 3 heures.

Démontage et transfert vers la prochaine étape en un temps record.

Les 58 conducteurs et conductrices engagés sur l’événement font preuve d’une expertise exceptionnelle, capables de manœuvrer leurs poids lourds avec précision, même sur des routes étroites et dans des cols de montagne particulièrement exigeants.

Grâce à son réseau d’agences réparties sur tout le territoire français, XPO Logistics peut intervenir rapidement, même dans les zones les plus difficiles d’accès.

Un partenaire privilégié des grandes compétitions cyclistes

En plus du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift, XPO Logistics est également le transporteur officiel de douze autres événements cyclistes majeurs organisés par A.S.O., parmi lesquels :

Paris-Nice

Paris-Roubaix et Paris-Roubaix Femmes avec Zwift

La Flèche Wallonne et La Flèche Wallonne Femmes

Liège-Bastogne-Liège et Liège-Bastogne-Liège Femmes

Critérium du Dauphiné

Paris-Tours

L’Étape du Tour de France

Paris-Nice Challenge et Paris-Roubaix Challenge

Un partenariat solide et engagé pour l’avenir

Thomas Cariou, Directeur RSE chez A.S.O., souligne l’importance de cette collaboration : « La capacité de XPO Logistics à conjuguer fiabilité logistique et performance environnementale est essentielle pour un événement aussi complexe que le Tour. Ensemble, nous continuons d’innover pour organiser des compétitions de plus en plus responsables. »

Pour Luis Gómez, Président Europe de XPO Logistics : « C’est une grande fierté de prolonger notre engagement jusqu’en 2030, en nous rapprochant d’un demi-siècle de partenariat. Ce lien durable illustre notre volonté commune de viser l’excellence et la durabilité. »

Bruno Kloeckner, Directeur Général France chez XPO Logistics, ajoute : « Pour nos équipes, le Tour de France représente bien plus qu’un projet logistique. C’est une aventure humaine et un symbole de confiance réciproque. »

À propos de Amaury Sport Organisation (A.S.O.)

Amaury Sport Organisation est un acteur majeur dans la création et l’organisation de compétitions sportives internationales. Spécialisée dans les événements en extérieur, A.S.O. gère l’ensemble des opérations liées à la logistique, à la médiatisation et à la commercialisation.

Chaque année, l’entreprise organise plus de 100 événements dans 36 pays, totalisant 250 jours de compétition. A.S.O. est à l’origine de rendez-vous sportifs emblématiques tels que le Tour de France, le Dakar, le Marathon de Paris, le Lacoste Ladies Open de France ou encore de nombreuses courses de voile. A.S.O. appartient au Groupe Amaury, également propriétaire du journal L’Équipe.

À propos de XPO Logistics

XPO Logistics est l’un des leaders européens des solutions logistiques globales et écoresponsables. L’entreprise dispose de 206 sites répartis dans 14 pays, avec une flotte de 20 000 véhicules et plus d’un million de mètres carrés d’entrepôts. Son siège européen se situe à Lyon, France.

Au niveau mondial, XPO, Inc. (NYSE : XPO) est un acteur clé du transport de lots partiels (LTL) en Amérique du Nord. Avec plus de 606 sites et 38 000 collaborateurs, l’entreprise transporte plus de 8 millions de tonnes de marchandises chaque année et met la technologie au cœur de ses opérations. Son siège social est basé à Greenwich, Connecticut, USA.

