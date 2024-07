Des écoliers, collégiens et lycéens, véritables graines de reporters, couvriront les Jeux Olympiques de Paris du 28 juillet au 11 août 2024

Voilà une nouvelle qui va faire des vagues : des jeunes reporters en herbe vont couvrir les Jeux Olympiques de Paris du 28 juillet au 11 août 2024. Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI), la Mission laïque française (Mlf), l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP), l’Union nationale du sport scolaire (UNSS), et la Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique (UGSEL) s’unissent pour offrir cette aventure unique à une quinzaine d’élèves. Ces chanceux vont se glisser dans la peau de vrais journalistes durant cet événement mondial.

Ce que vous devez retenir :

📸 Des jeunes reporters couvriront les Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce à des initiatives de plusieurs organisations éducatives et sportives.

📰 Les reporters, venant de divers pays, suivront les épreuves et rencontreront des athlètes, réalisant des interviews et reportages en direct.

🎥 Le réseau mlfmonde et ses élèves ont produit un film intitulé « Un monde, une flamme », célébrant les disciplines sportives des pays participants.

📞 Pour plus d’informations, contactez la Mission laïque française via presse@mlfmonde.org ou au 06 99 46 20 52.

Les Jeunes Reporters en Action

Depuis le Club France, ces petits reporters suivront les épreuves en direct sur des écrans géants et seront au cœur des festivités, des activités culturelles et sportives à la Villette. Ils auront même l’opportunité de rencontrer et d’interviewer des athlètes et organisateurs des Jeux.

Les Pros de l’Info en Action

Du 5 au 7 août, les « Pros de l’info » entreront en scène. Trois jeunes filles super talentueuses venues du Maroc et de la Côte d’Ivoire couvriront l’événement. On a Noha, une rédactrice du journal de son école à Casablanca, Inès, une membre active de la webradio scolaire à Rabat, et Margaux, une passionnée de webradio depuis le collège à Abidjan.

Engagement du Réseau mlfmonde

Les établissements du réseau mlfmonde célèbrent les Jeux Olympiques avec des projets et activités variés toute l’année : événements sportifs, rencontres avec des champions, spectacles, émissions de webradio, expositions, etc. Toutes ces initiatives sont guidées par les valeurs olympiques et renforcent l’esprit de compétition et de camaraderie.

Les Jeunes Reporters de l’UGSEL et USEP

Les 28 et 29 juillet, Chloé, Amandine et Hugo, des collégiens de 3e, couvriront l’événement sous le nom des « Reporters de l’UGSEL ». Ensuite, les 30 et 31 juillet, Amy et Saanvi de l’école St Ouen à Paris, ainsi que Layan et Lyna de Tremblay-en-France, prendront le relais en tant que « P’tits Reporters » de l’USEP.

Les Jeunes Reporters de l’UNSS

Du 1er au 4 août, les Jeunes Reporters de l’UNSS, venant des académies de Créteil et Versailles, montreront leur professionnalisme en couvrant les Jeux avec passion. Ils ont déjà fait leurs preuves lors de grands événements sportifs nationaux et internationaux.

Les Jeunes Reporters Internationaux de l’AEFE

Enfin, du 8 au 11 août, Nour et Lucille de Londres, ainsi qu’Alice de Bruxelles, représenteront les « Jeunes Reporters Internationaux » de l’AEFE. Ces jeunes reporters suivent de près tous les événements phares de l’AEFE durant l’année et relatent les visites de personnalités dans leurs établissements.

Film « Un monde, une flamme »

Pour couronner le tout, les élèves des écoles d’entreprise du réseau mlfmonde ont réalisé un film intitulé « Un monde, une flamme ». Ce film présente les disciplines sportives des pays où ils se trouvent, offrant un tour du monde sportif et culturel impressionnant.

Pour plus d’infos, contactez la Mission laïque française (réseau mlfmonde) :

Email : presse@mlfmonde.org

presse@mlfmonde.org Téléphone : Natia Dhal – 06 99 46 20 52

Pour découvrir plus d’actions et suivre les aventures de nos jeunes reporters, rendez-vous sur MLFmonde.

Avec tout ça, on est prêts à vivre des Jeux Olympiques mémorables. Alors, restez connectés et profitez de ce show incroyable !

En savoir Plus sur la Mission Laïque Française

La Mission laïque française est une association à but non lucratif créée en 1902. Elle gère 108 établissements dans 33 pays et mène 24 actions de coopération dans 12 pays. Elle collabore avec des entités comme l’Association franco-libanaise d’éducation et de culture (AFLEC) et est conventionnée avec les ministères français. Engagée pour l’excellence éducative, elle prône l’apprentissage de trois langues et la rencontre entre deux cultures.

Découvrez les Profils des Autres Reporters Participants

Les autres jeunes reporters des différentes fédérations et associations seront aussi de la partie, chacun apportant sa touche unique à cette couverture exceptionnelle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Restez à l’écoute pour leurs aventures passionnantes !

Allez les jeunes, montrez-nous de quoi vous êtes capables et faites-nous vivre ces Jeux comme jamais !