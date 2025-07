Leclerc Carburant à prix coûtant : l’offre immanquable les 4 et 5 juillet 2025 dans 711 stations pour économiser avant les vacances

4.8/5 - (79 votes)

Une promotion exceptionnelle sur le carburant pour alléger le budget vacances

Vous partez bientôt en vacances ? Bonne nouvelle : Leclerc renouvelle son opération carburant à prix coûtant les 4 et 5 juillet 2025 dans 711 stations-service participantes (hors E85 et hors autoroutes).

Une occasion parfaite pour faire des économies sur le plein juste avant les grands départs estivaux !

👉 Astuce maligne : repérez les stations les plus proches grâce à la carte interactive disponible sur le site officiel. Plus de 1 100 stations Leclerc et partenaires y sont référencées, avec des prix mis à jour en temps réel.

ce qu’il faut retenir de : Carburant à prix coûtant chez Leclerc les 4 et 5 juillet 2025

⛽ Leclerc propose une opération carburant à prix coûtant les 4 et 5 juillet 2025 dans 711 stations, une opportunité d’économiser sur le budget vacances.

🗺️ Une carte interactive en ligne permet de localiser facilement les stations Leclerc participantes et de comparer les prix en temps réel pour optimiser ses trajets.

📱 L’application Leclerc Carburant aide à trouver les stations les moins chères, consulter les prix à jour et planifier son itinéraire pour faire encore plus d’économies.

💡 Faire le plein tôt le matin, éviter les heures de pointe et comparer les prix autour de soi sont des astuces clés pour maximiser ses économies carburant cet été.

Pourquoi profiter de cette offre carburant à prix coûtant ?

Un vrai bon plan pour réduire la facture

Pendant ces deux jours, Leclerc vend le carburant sans marge bénéficiaire, ce qui signifie que vous ne payez que le prix d’achat. Résultat : une économie immédiate de plusieurs centimes par litre, et parfois des dizaines d’euros sur un plein complet !

💡 Exemple : pour un réservoir de 50 litres, une différence de 10 centimes par litre représente déjà 5 € d’économisés. Multiplié par les trajets aller-retour, c’est autant d’argent à garder pour se faire plaisir en vacances.

📍 Localisez les stations participantes

Le site officiel de Leclerc met à disposition une carte interactive qui permet de trouver facilement les stations concernées et de comparer les prix en temps réel :

👉 Carte des stations Leclerc

⏰ Privilégiez les horaires creux

Faites votre plein tôt le matin ou en soirée.

Évitez les grandes stations proches des axes routiers majeurs, souvent prises d’assaut.

📱 Utilisez les applications de comparaison

L’application Leclerc Carburant (disponible sur Android et iOS) vous aide à :

Visualiser les stations les moins chères autour de vous.

Consulter les prix actualisés.

Planifier votre itinéraire via GPS.

Sauvegarder vos stations favorites pour gagner du temps.

👉 Télécharger l’application Leclerc Carburant :

Astuces pour maximiser vos économies cet été

✅ Faites le plein quand votre réservoir est bien bas.

✅ Comparez les prix des stations alentour avant de vous engager.

✅ Évitez les heures d’affluence pour gagner du temps et de la sérénité.

✅ Partagez l’info avec vos proches pour qu’ils en profitent aussi !

Pourquoi ces opérations sont organisées ?

Leclerc multiplie ces ventes de carburant à prix coûtant à des moments stratégiques, notamment lors des grands départs en vacances, pour attirer les automobilistes en station et les fidéliser. Ce type d’offre est ponctuel et limité dans le temps, alors il ne faut pas la manquer.

🗓️ À retenir :

📅 Dates : 4 et 5 juillet 2025

📍 711 stations Leclerc participantes (hors autoroutes et hors E85)

💰 Prix coûtant : zéro marge pour le distributeur

Conclusion : ne ratez pas ce bon plan carburant chez Leclerc

L’été est souvent synonyme de grosses dépenses, mais grâce à cette opération carburant à prix coûtant chez Leclerc, vous pouvez partir l’esprit plus léger et le portefeuille moins vidé. C’est une astuce simple et efficace pour commencer vos vacances en faisant de vraies économies.

🚗 Faites le plein malin et roulez l’esprit tranquille !

👉 Localisez dès maintenant la station Leclerc la plus proche : cartecarburant.leclerc/stations-service