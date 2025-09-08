Chaos ferroviaire en France : la double grève SNCF des 10 et 18 septembre va paralyser le pays

4.9/5 - (37 votes)

Grève SNCF 10 et 18 septembre : perturbations massives et conseils pour survivre à deux journées noires

Deux dates, une galère nationale. Les 10 et 18 septembre 2025, prépare-toi à un véritable coup de frein sur les rails français. Entre suppressions de trains, trafic au ralenti et mobilisations interprofessionnelles, la rentrée s’annonce explosive. Tu prends souvent le train ? Tu risques de rester sur le quai. Voici tout ce que tu dois savoir pour éviter le chaos et adapter ta routine sans (trop) subir.

Origines de la grève SNCF et tensions sociales

Anticipe dès maintenant : si tu dois absolument voyager, vise le 9 ou le 11 septembre, et surtout pas en heure de pointe !

Pourquoi la grève est-elle lancée ?

C’est une riposte contre l’austérité. Les syndicats – CGT en tête – dénoncent la réduction des budgets publics et la fragilisation du service ferroviaire. Moins de moyens, moins de personnel, et surtout, moins de trains. Une équation explosive pour les usagers comme toi.

Qui est mobilisé ?

Pas seulement la SNCF. La grève dépasse les rails. Hôpitaux, éducation, secteur aérien, fonction publique… la grogne est générale. C’est donc un mouvement interprofessionnel, avec un effet domino sur tout le pays.

Prévisions de trafic et perturbations à prévoir

Deux journées critiques : le 10 et le 18 septembre

La SNCF a déjà annoncé la couleur : gros ralentissement sur tous les axes.

🚆 Type de train Prévision de service Zone impactée Info utile TGV 30 à 50 % des trains Grandes lignes nationales Réserve tôt ou reporte Intercités 1 train sur 2 annulé Axes province-province Prépare un plan B TER Service très réduit Réseaux régionaux Vérifie ligne par ligne Transilien Circulation alternée Île-de-France Horaires à revoir totalement

Quelles régions seront les plus touchées ?

Partout. Mais les zones les plus sensibles restent :

Île-de-France (Transilien, RER saturés ou absents),

(Transilien, RER saturés ou absents), Les grands axes Paris – Lyon / Marseille / Bordeaux ,

, Les liaisons province-province mal desservies même en temps normal.

Conseils pratiques pour limiter la casse

Ce que tu peux faire (vraiment)

Télétravaille si c’est possible. Beaucoup moins de stress et plus de confort. Covoiture, surtout sur les trajets domicile-travail. Teste les cars longue distance (Blablabus, Flixbus). Consulte l’app SNCF Connect plusieurs fois par jour. Évite les heures de pointe comme la peste.

Et si tu dois absolument te déplacer ?

Prévois large. Très large. Ton temps de trajet pourrait doubler, voire plus. Et prends une batterie externe. Les attentes, ça pompe.

Une mobilisation qui dépasse la SNCF

Grève étendue à d’autres secteurs clés

Les 10 et 18 septembre, plusieurs branches de la fonction publique seront aussi en grève :

Hôpitaux,

Éducation nationale,

Aérien (contrôleurs, personnels au sol),

Collectivités territoriales.

Ça veut dire que même si tu ne prends pas le train, tu risques de ressentir les effets de la mobilisation : moins de vols, services ralentis, écoles fermées.

Rassemblements et blocages prévus

Des piquets de grève sont annoncés devant plusieurs grandes gares (Paris Gare de Lyon, Marseille Saint-Charles, Lille Flandres…). Si tu passes par là, prévois des accès plus longs et des contrôles renforcés.

L’État entre dialogue et gestion de crise

La position du gouvernement

Le gouvernement joue la carte du dialogue, sans résultat concret jusqu’ici. Des réunions avec les syndicats n’ont pas débouché sur un accord. En coulisses, l’objectif est simple : assurer un minimum de service public malgré tout.

Sécurité et informations en temps réel

Les préfets sont mobilisés, la communication sera renforcée sur tous les canaux (radio, TV, applis). En parallèle, un dispositif de sécurité est déployé autour des grands nœuds de transport pour éviter les débordements.

Ces grèves ne seront pas des incidents isolés. Elles pourraient poser les bases d’un mouvement reconductible. Reste en veille si tu voyages régulièrement.

Le bon réflexe ? Prévoir maintenant

Ne parie pas sur une annulation de dernière minute. Si tu sais que tu dois voyager autour du 10 ou du 18, agis :

Modifie tes réservations (si possible),

Renseigne-toi sur les trains garantis ,

, Envisage une solution alternative dès maintenant.

En résumé

Les grèves SNCF des 10 et 18 septembre 2025 vont impacter fortement la mobilité partout en France. En te préparant un minimum, tu peux éviter le stress et les mauvaises surprises. Le mot d’ordre : souplesse, info et anticipation.

