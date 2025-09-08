Chaos ferroviaire en France : la double grève SNCF des 10 et 18 septembre va paralyser le pays

Par Lucas Durand
Société
grève SNCF des 10 et 18 septembre
grève SNCF des 10 et 18 septembre
Grève SNCF 10 et 18 septembre : perturbations massives et conseils pour survivre à deux journées noires

Deux dates, une galère nationale. Les 10 et 18 septembre 2025, prépare-toi à un véritable coup de frein sur les rails français. Entre suppressions de trains, trafic au ralenti et mobilisations interprofessionnelles, la rentrée s’annonce explosive. Tu prends souvent le train ? Tu risques de rester sur le quai. Voici tout ce que tu dois savoir pour éviter le chaos et adapter ta routine sans (trop) subir.

🚆 Grève SNCF septembre 2025 : Anticipez pour mieux circuler

💥 Double mobilisation les 10 et 18 septembre : Des perturbations ferroviaires majeures attendues sur tous les axes à cause d’une grève interprofessionnelle contre l’austérité budgétaire.
🧭 Prévisions de trafic alarmantes : Seuls 30 à 50 % des TGV circuleront, TER et Intercités lourdement touchés, avec un service quasi inexistant en région.
🛠️ Adoptez une mobilité alternative : Privilégiez le télétravail, le covoiturage ou les bus longue distance pour contourner la paralysie du réseau ferroviaire.
🏥 Un mouvement national étendu : Au-delà de la SNCF, hôpitaux, écoles et secteur aérien seront aussi en grève, impactant la vie quotidienne au niveau national.
🧠 Anticipez intelligemment vos trajets : Modifiez vos réservations, évitez les heures de pointe et consultez SNCF Connect en continu pour limiter les imprévus.

Origines de la grève SNCF et tensions sociales

Anticipe dès maintenant : si tu dois absolument voyager, vise le 9 ou le 11 septembre, et surtout pas en heure de pointe !

Pourquoi la grève est-elle lancée ?

C’est une riposte contre l’austérité. Les syndicats – CGT en tête – dénoncent la réduction des budgets publics et la fragilisation du service ferroviaire. Moins de moyens, moins de personnel, et surtout, moins de trains. Une équation explosive pour les usagers comme toi.

Lire :  X (anciennement Twitter) et l'utilisation des données personnelles des Européens : Un nouvel horizon

Qui est mobilisé ?

Pas seulement la SNCF. La grève dépasse les rails. Hôpitaux, éducation, secteur aérien, fonction publique… la grogne est générale. C’est donc un mouvement interprofessionnel, avec un effet domino sur tout le pays.

Prévisions de trafic et perturbations à prévoir

Deux journées critiques : le 10 et le 18 septembre

La SNCF a déjà annoncé la couleur : gros ralentissement sur tous les axes.

🚆 Type de train Prévision de service Zone impactée Info utile
TGV 30 à 50 % des trains Grandes lignes nationales Réserve tôt ou reporte
Intercités 1 train sur 2 annulé Axes province-province Prépare un plan B
TER Service très réduit Réseaux régionaux Vérifie ligne par ligne
Transilien Circulation alternée Île-de-France Horaires à revoir totalement

Quelles régions seront les plus touchées ?

Partout. Mais les zones les plus sensibles restent :

  • Île-de-France (Transilien, RER saturés ou absents),
  • Les grands axes Paris – Lyon / Marseille / Bordeaux,
  • Les liaisons province-province mal desservies même en temps normal.

Conseils pratiques pour limiter la casse

Ce que tu peux faire (vraiment)

  1. Télétravaille si c’est possible. Beaucoup moins de stress et plus de confort.
  2. Covoiture, surtout sur les trajets domicile-travail.
  3. Teste les cars longue distance (Blablabus, Flixbus).
  4. Consulte l’app SNCF Connect plusieurs fois par jour.
  5. Évite les heures de pointe comme la peste.

Et si tu dois absolument te déplacer ?

Prévois large. Très large. Ton temps de trajet pourrait doubler, voire plus. Et prends une batterie externe. Les attentes, ça pompe.

Une mobilisation qui dépasse la SNCF

Grève étendue à d’autres secteurs clés

Les 10 et 18 septembre, plusieurs branches de la fonction publique seront aussi en grève :

  • Hôpitaux,
  • Éducation nationale,
  • Aérien (contrôleurs, personnels au sol),
  • Collectivités territoriales.
Lire :  Quelle est la différence entre un chauffeur de taxi et un chauffeur VTC ?

Ça veut dire que même si tu ne prends pas le train, tu risques de ressentir les effets de la mobilisation : moins de vols, services ralentis, écoles fermées.

Rassemblements et blocages prévus

Des piquets de grève sont annoncés devant plusieurs grandes gares (Paris Gare de Lyon, Marseille Saint-Charles, Lille Flandres…). Si tu passes par là, prévois des accès plus longs et des contrôles renforcés.

L’État entre dialogue et gestion de crise

La position du gouvernement

Le gouvernement joue la carte du dialogue, sans résultat concret jusqu’ici. Des réunions avec les syndicats n’ont pas débouché sur un accord. En coulisses, l’objectif est simple : assurer un minimum de service public malgré tout.

Sécurité et informations en temps réel

Les préfets sont mobilisés, la communication sera renforcée sur tous les canaux (radio, TV, applis). En parallèle, un dispositif de sécurité est déployé autour des grands nœuds de transport pour éviter les débordements.

Comment t’adapter et t’organiser efficacement

Ces grèves ne seront pas des incidents isolés. Elles pourraient poser les bases d’un mouvement reconductible. Reste en veille si tu voyages régulièrement.

Le bon réflexe ? Prévoir maintenant

Ne parie pas sur une annulation de dernière minute. Si tu sais que tu dois voyager autour du 10 ou du 18, agis :

  • Modifie tes réservations (si possible),
  • Renseigne-toi sur les trains garantis,
  • Envisage une solution alternative dès maintenant.

En résumé

Les grèves SNCF des 10 et 18 septembre 2025 vont impacter fortement la mobilité partout en France. En te préparant un minimum, tu peux éviter le stress et les mauvaises surprises. Le mot d’ordre : souplesse, info et anticipation.

Lire :  Dissolution de l'Assemblée nationale : les résultats des élections européennes présagent-ils ceux des législatives à venir ?

Liens utiles pour suivre la situation en direct :

 

Focus sur

