🚨 Grève massive du 18 septembre 2025 : métro, RER, bus paralysés à Paris et en Île-de-France — voici ce qui vous attend

Une journée noire s’annonce pour les usagers des transports parisiens et franciliens. La grève prévue le 18 septembre 2025, initiée par plusieurs syndicats majeurs, promet de fortes perturbations dans le métro, le RER ainsi que sur l’ensemble du réseau de transports en commun d’Île-de-France. Cette mobilisation massive intervient dans un contexte de rentrée tendue, marqué par d’autres mouvements sociaux récents et diverses interruptions programmées sur les réseaux ferrés.

🚧 Mobilisation massive intersectorielle : Le 18 septembre 2025, une grève nationale perturbera fortement le métro, le RER et les services publics à cause de revendications sur le pouvoir d’achat et les conditions de travail.
🚦 Circulation fortement réduite : Les lignes de métro et RER fonctionneront à minima, avec certaines fermetures totales prévues sur des axes structurants du réseau Île-de-France.
🛴 Solutions alternatives à envisager : Télétravail, vélo, trottinette ou covoiturage deviennent essentiels pour limiter les impacts de cette grève des transports urbains massivement perturbés.
🏫 Grève élargie à d’autres secteurs : Écoles, pharmacies et services publics pourraient être touchés par effet domino, étendant les perturbations bien au-delà du seul réseau ferroviaire.
📲 Rester informé en temps réel : Applications RATP/SNCF, panneaux d’affichage et alertes info-trafic sont indispensables pour adapter ses trajets lors de cette journée noire.

Pourquoi une grève ce 18 septembre ?

L’appel à la grève du jeudi 18 septembre provient des principales organisations syndicales de la RATP et de la SNCF, rejointes cette fois par différents secteurs publics. Ce mouvement fait suite à une série de blocages précédents, notamment relayés sur les réseaux sociaux plus tôt en septembre, qui avaient déjà provoqué des ralentissements notables sur certaines lignes.

La contestation porte ici sur des revendications transversales liées au pouvoir d’achat, aux conditions de travail et à des inquiétudes concernant les prochaines réformes prévues dans le secteur public. Pour de nombreux voyageurs quotidiens, la perspective d’une nouvelle mobilisation massive suscite un sentiment d’incertitude face à la répétition des grèves des transports depuis la rentrée.

Quels impacts sur les réseaux métro et RER ?

Le 18 septembre devrait marquer une journée particulièrement difficile pour la circulation sur les lignes du métro parisien comme sur celles du RER. Selon les estimations transmises par les opérateurs, de nombreuses lignes verront leurs fréquences réduites ou seront partiellement, voire totalement interrompues durant toute la journée.

Plusieurs axes structurants, empruntés chaque jour par des milliers de Franciliens, se préparent à une affluence très dégradée. D’après les premières projections, certains services pourraient ne fonctionner qu’à hauteur de 10 % ou rester fermés à des horaires clés, accentuant les difficultés de déplacement pour tous.

Réseau métro : fermeture et trafics limités

Dès les premiers échanges entre syndicats et direction de la RATP, il est apparu que la majorité des lignes de métro seraient affectées. Les lignes automatiques risquent aussi d’enregistrer des ralentissements en raison du report massif des voyageurs, même si elles devraient mieux résister au mouvement social.

Les dessertes périphériques et les correspondances majeures, telles que celles réalisées sur les grands pôles comme Châtelet-Les Halles ou Gare de Lyon, connaîtront probablement des saturations importantes. Il est donc fortement conseillé de planifier ses déplacements ou, si possible, d’opter pour d’autres modes de transport lors de cette date critique.

Situation sur les RER A, B, C et D

Les usagers des RER, essentiels pour relier Paris à la banlieue, seront eux aussi fortement touchés par la mobilisation. Le trafic des RER A et B, souvent sous tension lors des grèves nationales, sera très réduit sur leurs tronçons principaux, avec parfois seulement un train sur cinq annoncé.

Des perturbations similaires sont attendues sur les branches du RER C et D, où des interruptions totales entre certaines gares ou à certains horaires sont d’ores et déjà prévues. L’afflux habituel du matin laisse alors craindre des retards conséquents pour nombre de travailleurs et d’étudiants concernés par ces perturbations majeures.

Quelles alternatives pour les voyageurs pendant la grève ?

Face à la paralysie annoncée, plusieurs solutions de substitution existent afin de limiter l’impact sur les déplacements quotidiens. Les associations d’usagers, tout comme la RATP, recommandent aux voyageurs d’anticiper autant que possible leur itinéraire pour éviter les désagréments liés à la grève des transports.

  • Recours au télétravail pour ceux dont l’activité le permet
  • Déplacement en vélo ou utilisation de trottinettes électriques, surtout pour les courtes distances intra-muros
  • Covoiturage entre particuliers via différentes applications dédiées
  • Détournement vers les bus, bien que ces derniers soient également menacés de perturbations significatives
  • Organisation du déplacement en dehors des heures dites “de pointe” pour espérer voyager dans de meilleures conditions

Même en optant pour ces alternatives, rien ne garantit une circulation fluide. En effet, le report massif vers les chemins de substitution entraîne généralement des embouteillages routiers et une saturation accrue des infrastructures disponibles, accentuant encore les difficultés de cette journée noire.

Écoles, pharmacies, autres secteurs : la grève dépassera-t-elle les transports ?

La mobilisation du 18 septembre ne se limite pas au domaine ferroviaire ou aux transports urbains. Plusieurs syndicats de la fonction publique appellent également à la mobilisation dans d’autres domaines, notamment celui des établissements scolaires et des pharmacies de garde.

Certaines écoles annoncent déjà maintenir uniquement un service minimum. Des praticiens de santé pourraient aussi participer ponctuellement au mouvement, même si l’ampleur exacte dépendra de la mobilisation locale. Cet élargissement de la protestation distingue ce 18 septembre des journées de grève antérieures, souvent plus ciblées ou limitées à des secteurs distincts.

Quels conseils pratiques pour faire face aux perturbations du 18 septembre ?

Pour traverser cette période compliquée, quelques recommandations peuvent aider à rendre la situation moins pénible pour les habitants de la région. Rester informé via les canaux officiels (applications mobiles type RATP, info-trafic SNCF, affichages dynamiques en gare) constitue la première précaution à prendre face à cette mobilisation massive.

Il devient essentiel de vérifier régulièrement la disponibilité des services alternatifs, car les informations évoluent rapidement lors de mouvements d’ampleur. Pour celles et ceux devant absolument se déplacer, anticiper son départ ou privilégier les trajets combinant plusieurs modes de transport peut contribuer à réduire les désagréments liés à l’affluence attendue lors de cette grève des transports.

Résumé des niveaux de service annoncés pour le 18 septembre
Ligne/Réseau Niveau du service prévu
Métro lignes classiques Service très perturbé, certaines lignes fermées
Métro lignes automatiques Service assuré mais ralenti
RER A & B Environ 1 train sur 5, allègements possibles
Bus/Tramways Réseau fortement touché, fréquence minimale

 

