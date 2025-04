Valéry Lorric : CEO de MagicPrice | l’intelligence artificielle pour vous aider comparer les prix

4.9/5 - (46 votes)

Ce que vous devez retenir Valéry Lorric : CEO de MagicPrice:

Je suis Valéry Lorric, avec plus de 20 ans d’expérience en marketing digital et événementiel, actuellement CEO de MagicPrices, spécialisée en comparaison de prix et tarification dynamique.

Motivé par ma passion pour les technologies disruptives, j’ai fondé MagicPrices pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés grâce à des algorithmes sophistiqués.

MagicPrices utilise l’intelligence artificielle pour comparer les prix et recommander les meilleurs moments pour acheter, offrant une plateforme conviviale et précise.

Nous innovons constamment, comme avec notre fonctionnalité de tarification dynamique, et restons compétitifs grâce à une veille technologique continue.

Pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours professionnel jusqu’à ton rôle actuel dans ton entreprise ?

Je m’appelle Valéry Lorric, et j’ai plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du marketing digital et de l’événementiel. J’ai débuté ma carrière en tant que Responsable de Développement Événementiel chez StarTeam, où j’ai travaillé pendant six ans.

Ensuite, j’ai rejoint l’Agence de presse Hersant Media en tant que Directeur de Clientèle Opérations Spéciales & Hors Média.

En 2009, j’ai intégré France Galop comme Responsable Événementiel & Commercial, puis j’ai rejoint EFFICIO GROUP en 2012 en tant que Directeur Commercial de la BU Distribution Internationale & Evénementiel.

En 2019, j’ai pris le poste de Directeur Marketing & Commercial chez GEO.3L Groupe, où j’ai également été nommé CEO en avril 2021.

Aujourd’hui, je suis fier de diriger MagicPrices, une entreprise spécialisée dans la comparaison de prix et les solutions de tarification dynamique.

Qu’est-ce qui t’a motivé à rejoindre ou à fonder cette entreprise ?

L’idée de fonder MagicPrices est née de ma passion pour les technologies disruptives et mon désir d’aider les consommateurs à faire des choix plus informés. J’ai constaté une lacune sur le marché en ce qui concerne les solutions de tarification transparentes et en temps réel. Avec MagicPrices, nous voulions créer une plateforme qui non seulement compare les prix, mais qui utilise également des algorithmes sophistiqués pour recommander les meilleurs moments pour acheter. Cette mission de rendre le marché plus équitable et accessible est ce qui m’a motivé à lancer l’entreprise.

Mon style de leadership est collaboratif et axé sur l’innovation. Je crois fermement en l’importance de donner à chaque membre de l’équipe la liberté de proposer des idées et d’expérimenter. J’encourage une culture de la transparence et de la communication ouverte, où chacun se sent valorisé et écouté. En tant que leader, mon rôle est de fournir une vision claire et de soutenir mon équipe dans la réalisation de nos objectifs communs. Je privilégie également le développement professionnel continu, en offrant des opportunités de formation et de croissance à tous les niveaux de l’organisation.

Présentation de l’entreprise

Peux-tu nous présenter ton entreprise et ses principaux domaines d’expertise ?

MagicPrices est une entreprise spécialisée dans la comparaison de prix et les solutions de tarification dynamique. Nous aidons les consommateurs à trouver les meilleures offres en ligne en comparant plus de 500 000 produits avec plus de deux millions d’offres provenant de milliers de marchands différents. Notre expertise principale réside dans l’utilisation de l’intelligence artificielle et des algorithmes de machine learning pour analyser les tendances du marché et prédire les fluctuations de prix. Grâce à notre technologie avancée, nous pouvons recommander les moments optimaux pour acheter un produit, permettant ainsi à nos utilisateurs de réaliser des économies significatives.

Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ton entreprise au quotidien ?

Les valeurs fondamentales de MagicPrices sont la transparence, l’innovation et l’engagement envers le client. Nous croyons que la transparence est essentielle pour gagner la confiance de nos utilisateurs, c’est pourquoi nous nous efforçons de fournir des informations claires et précises. L’innovation est au cœur de notre entreprise, nous cherchons constamment à améliorer nos technologies et nos services pour offrir une valeur ajoutée à nos clients. Enfin, l’engagement envers le client signifie que nous mettons leurs besoins au centre de toutes nos décisions, en nous assurant que notre plateforme est facile à utiliser et répond à leurs attentes.

Qu’est-ce qui distingue ton entreprise de tes concurrents ?

Ce qui distingue MagicPrices de nos concurrents, c’est notre approche technologique et notre engagement envers la précision des données. Nous utilisons des algorithmes sophistiqués et l’intelligence artificielle pour non seulement comparer les prix, mais aussi pour analyser les tendances du marché en temps réel. Cette capacité nous permet de fournir des recommandations personnalisées à nos utilisateurs, en leur indiquant les meilleurs moments pour acheter un produit. De plus, notre plateforme est conçue pour être conviviale et accessible, rendant le processus de comparaison de prix simple et efficace pour tous.

Succès et fiertés

Quel est le projet ou la campagne dont tu es le plus fier au sein de ton entreprise et pourquoi ?

Le projet dont je suis le plus fier est le lancement de notre fonctionnalité de tarification dynamique. Cette innovation a révolutionné la manière dont nos utilisateurs interagissent avec notre plateforme. En utilisant des données en temps réel et des algorithmes avancés, nous sommes capables de prédire les fluctuations de prix et de recommander les meilleurs moments pour effectuer des achats. Cette fonctionnalité a non seulement amélioré l’expérience utilisateur, mais elle a également permis à nos clients de réaliser des économies significatives. Voir l’impact positif de cette innovation sur nos utilisateurs est une source de grande fierté pour moi.

Peux-tu partager une réussite récente qui a été particulièrement significative pour ta société ?

Récemment, nous avons conclu un partenariat stratégique avec plusieurs grandes plateformes de vente en ligne, ce qui a considérablement élargi notre base de données de produits et amélioré notre capacité à fournir des comparaisons de prix précises et complètes. Ce partenariat a été un tournant pour MagicPrices, nous permettant d’atteindre un public plus large et d’offrir une valeur encore plus grande à nos utilisateurs. Cette réussite est particulièrement significative car elle représente un pas important vers notre objectif de devenir le leader mondial de la comparaison de prix en ligne.

Défis et apprentissages

Parle-nous d’une période difficile ou d’un échec que ton entreprise a dû surmonter.

En mars 2019, j’ai rejoint le groupe GEO.3L en tant que Directeur Marketing & Commercial, avec pour mission de revitaliser l’entreprise. Rapidement confronté à la perte de vitesse de cette ancienne startup, j’ai décidé de mettre à profit mes 20 ans d’expérience en marketing et développement commercial dans l’événementiel.

À l’époque, l’entreprise, basée à Nantes, se concentrait sur la conciergerie au déménagement pour le compte d’agences immobilières. Malgré son caractère novateur, elle n’était toujours pas rentable après 10 ans d’existence. La situation s’était encore aggravée avec la perte de son leadership face à un concurrent plus digitalisé, et l’entreprise ne survivait que grâce à des augmentations de capital successives.

Conscient des défis, j’ai initié dès ma première année un projet de diversification, capitalisant sur les forces existantes de l’entreprise, notamment un solide réseau de partenaires fournisseurs et un centre de relation client en pleine croissance. J’ai adopté une stratégie innovante de génération de leads, en nous affranchissant des agences immobilières grâce au SEA, SEO, et aux réseaux sociaux.

C’est ainsi que Jeconomise.fr a vu le jour, un comparateur en ligne permettant aux particuliers de comparer les offres d’énergie, de box internet, de mobiles, et d’assurances. En quelques minutes, nos conseillers trouvent la meilleure offre pour les clients et les accompagnent gratuitement dans la souscription de leur contrat.

Cette nouvelle activité, rapidement rentable, a séduit les actionnaires malgré

une société encore endettée par les pertes antérieures. Cependant, un désaccord stratégique avec le président fondateur a conduit à son départ en avril 2021, et j’ai été naturellement choisi pour redresser l’entreprise. J’ai alors organisé une dernière augmentation de capital, accueilli un nouvel actionnaire, et restructuré la dette via une conciliation avec le pool bancaire pour redonner du souffle à l’entreprise.

Malgré un exercice 2022 difficile dû à la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, l’année 2023 a marqué le premier exercice profitable de l’entreprise depuis sa création en 2010.

En 2024, le Groupe GEO.3L poursuit sa croissance avec la marque J’économise et diversifie ses activités en lançant Magic Prices, un comparateur en ligne spécialisé dans les produits de grande consommation.

Aujourd’hui, l’un des principaux défis que nous rencontrons est de maintenir notre avantage technologique dans un marché en rapide évolution. Pour aborder ce défi, nous investissons massivement dans la recherche et le développement. Nous innovons constamment en matière de data-mining pour garantir des prix toujours à jour. Nous avons développé un outil magique qui permet de détecter le prix le plus bas à partir d’une URL, facilitant ainsi la recherche pour nos utilisateurs. De plus, nous avons intégré une sorte d’IA/chatbot qui fait office de personal shopper, aidant nos clients à prendre des décisions d’achat éclairées.

MagicPrices s’adapte aux évolutions technologiques en maintenant une veille constante sur les dernières tendances et innovations dans notre secteur. Nous participons régulièrement à des conférences et à des séminaires pour rester informés des nouvelles avancées. De plus, nous avons une équipe dédiée à la recherche et au développement qui explore constamment de nouvelles technologies et solutions pour améliorer notre plateforme. Cette approche proactive nous permet de rester compétitifs et de continuer à offrir des services de pointe à nos utilisateurs.

Quelles tendances ou innovations dans ton industrie penses-tu être les plus prometteuses pour les années à venir ?

Les tendances les plus prometteuses dans notre industrie incluent l’intégration de l’intelligence artificielle et du machine learning pour personnaliser l’expérience utilisateur et améliorer la précision des recommandations. L’essor du commerce vocal et des assistants intelligents représente également une opportunité majeure, car ils changent la manière dont les consommateurs interagissent avec les plateformes de comparaison de prix. Enfin, les technologies de blockchain et de sécurité des données deviendront de plus en plus importantes pour garantir la transparence et la confiance des utilisateurs.

Quel conseil donnerais-tu aux entreprises ou aux particuliers qui cherchent à acquérir les produits ou services que tu proposes ?

Mon conseil aux entreprises et aux particuliers serait de toujours comparer les options disponibles avant de prendre une décision d’achat. Utilisez des plateformes comme MagicPrices pour obtenir une vue d’ensemble des prix et des offres disponibles. Soyez également attentifs aux recommandations basées sur les données, car elles peuvent vous aider à réaliser des économies significatives. Enfin, restez informés des tendances

