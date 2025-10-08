« Hasbro et tonies® révolutionnent le jeu de société : Monopoly arrive sur Tonieplay, sans écran et 100 % interactif »

Monopoly débarque sur Tonieplay avec Hasbro

Monopoly en version audio, sans écran ? C’est officiel : dès 2026, le jeu culte de Hasbro intègre la plateforme Tonieplay, la toute nouvelle gamme de jeux interactifs lancée par tonies® pour la Toniebox 2.

Ce partenariat stratégique entre tonies® et Hasbro va bien au-delà du simple divertissement. Il redéfinit la façon dont les enfants s’approprient les jeux de société, en misant sur l’audio, l’autonomie et l’interactivité.

Tonieplay, c’est la promesse de jeux 100 % interactifs, sans écran, conçus pour stimuler la créativité des enfants… et leur donner envie de rejouer encore et encore.

🎧 Monopoly débarque sur Tonieplay : le jeu audio sans écran

🎲 Monopoly Audio arrive sur Tonieplay dès 2026, transformant le jeu de société classique en une expérience interactive sans écran pensée pour la créativité des enfants.

🤝 Le partenariat stratégique entre tonies® et Hasbro redéfinit le divertissement audio familial en misant sur l’autonomie, l’imagination et la narration immersive.

🌍 Tonieplay s’appuie sur la nouvelle Toniebox 2 pour proposer une plateforme ludique internationale alliant innovation audio et jeux collaboratifs adaptés à tous les âges.

🚀 Avec 12 titres exclusifs déjà disponibles, Tonieplay s’impose comme une solution éducative interactive favorisant la confiance et l’autonomie des jeunes joueurs.

💡 Ce modèle de jeu audio immersif illustre la tendance croissante du divertissement digital responsable, combinant innovation technologique et éducation sans écran.

Une alliance entre deux géants pour faire évoluer le jeu

Lancée en 2025, la Toniebox 2 est bien plus qu’une simple mise à jour technique. C’est le cœur d’une nouvelle expérience baptisée Tonieplay : une collection de jeux audio immersifs, à jouer en solo ou à plusieurs, à travers des quiz, des défis et des aventures inédites.

Avec ce nouveau format, tonies® s’associe à Hasbro pour adapter trois jeux de société emblématiques, dont le premier sera Monopoly dès 2026.

Le concept ? Garder l’esprit des jeux d’origine, mais leur ajouter des rebondissements narratifs, des choix interactifs et de nouvelles mécaniques pensées pour l’audio.

🎲 Jeu 🎧 Format Tonieplay 👥 Nombre de joueurs
Monopoly Aventure audio à choix multiples 1 à 4
Cluedo (à confirmer) Enquête interactive 1 à 3
Puissance 4 (à confirmer) Jeu de logique oral 1 à 2
Autre titre surprise À dévoiler prochainement Variable

Objectif : toucher une nouvelle génération de joueurs

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie claire de croissance pour tonies® : enrichir l’univers de la Toniebox avec des contenus ludo-éducatifs adaptés à tous les âges, notamment les enfants plus grands.

Selon Tobias Wann, CEO de tonies® : « Hasbro est un partenaire clé depuis nos débuts. Étendre notre collaboration avec leurs jeux iconiques était une suite logique. Grâce à Tonieplay, on va encore plus loin dans l’interaction. »

Et ce n’est que le début. Tous les titres Hasbro seront disponibles dans les principaux pays où tonies® est déjà implanté : Amérique du Nord, Allemagne, Autriche, Suisse, Royaume-Uni, France, Australie et Nouvelle-Zélande.

Une expérience pensée pour les familles

La CXO de tonies®, Ginny McCormick, résume parfaitement l’ambition du projet :

« Les familles font confiance à nos deux marques pour transformer le jeu en moments inoubliables. Tonieplay va encore plus loin : il offre aux enfants la liberté de jouer, apprendre et imaginer sans écran. »

Le tout repose sur un logiciel propriétaire développé par tonies®, garantissant une expérience fluide, sûre et évolutive. Déjà, 12 titres inédits sont proposés sur Tonieplay, tous conçus pour stimuler la créativité, la confiance et l’autonomie.

Le Monopoly version Tonieplay sera lancé en 2026, mais d’autres titres Hasbro sont déjà en cours d’adaptation. Reste à l’affût !

À propos de tonies®

Fondée en 2014, tonies® est la plateforme audio pour enfants leader dans le monde. Avec plus de 10 millions de Toniebox vendues et un catalogue de 1 300 figurines interactives, elle transforme l’apprentissage en jeu depuis plus d’une décennie.

Disponible dans plus de 28 pays sur 4 continents, la Toniebox est déjà présente dans 1 foyer sur 2 en Allemagne. En 2024, tonies® a généré un chiffre d’affaires de 481 millions d’euros (+33 % vs 2023).

À propos de Hasbro

Hasbro, c’est plus de 164 ans d’histoire dans le jeu et le divertissement. De NERF à Peppa Pig, en passant par Transformers et Play-Doh, la marque touche chaque année plus de 500 millions de familles à travers le monde.

Avec une présence aussi forte sur le jeu physique que digital, Hasbro ne cesse de réinventer ses franchises pour répondre aux nouvelles attentes des enfants et des parents.

