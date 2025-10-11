Fredo, la start-up lyonnaise qui bouleverse le marché du vélo partagé

Par Camille Dupuis
Fredo vélo partagé
La mobilité urbaine en France connaît un renouveau ces dernières années grâce à des acteurs innovants. Parmi eux, Fredo s’impose comme une référence dans le secteur du vélo partagé. La jeune pousse lyonnaise se distingue non seulement par son dynamisme, mais aussi par une croissance exponentielle de son chiffre d’affaires, qui a doublé en 2025. De la rentabilité à la conquête du dernier kilomètre, retour sur l’ascension rapide d’une entreprise qui change la donne dans la mobilité citadine.

Une croissance fulgurante pour Fredo

Fredo affiche pour l’année 2025 une performance notable : son chiffre d’affaires a doublé par rapport à l’exercice précédent. Cette progression spectaculaire reflète à la fois la pertinence de son modèle économique et l’engouement croissant pour les modes de déplacement doux. La demande pour des solutions flexibles et écologiques de transport urbain ne cesse d’augmenter, offrant à Fredo un terrain propice à l’expansion.

Cette dynamique, portée par une équipe basée à Lyon, repose sur une compréhension fine des enjeux actuels de la mobilité moderne. La start-up a su trouver l’équilibre entre la qualité de son service et la rentabilité, deux critères souvent difficiles à concilier dans l’univers du vélo partagé. L’entreprise ne cesse de développer de nouveaux partenariats, plaçant la barre toujours plus haut pour ses concurrents.

Le vélo partagé, pilier du développement

Le vélo partagé représente aujourd’hui l’un des piliers essentiels de la mobilité urbaine durable. L’offre de Fredo s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, favorisant le déplacement de proximité. Les vélos sont accessibles partout en ville, grâce à une technologie de géolocalisation avancée et une application mobile intuitive.

En se concentrant sur la question du dernier kilomètre, Fredo répond à un besoin réel : permettre aux usagers de rejoindre rapidement leur destination finale depuis les points d’arrêt des transports en commun. Ce positionnement stratégique renforce l’attractivité du service et fidélise une clientèle de plus en plus nombreuse, sensible aux questions environnementales et à la praticité.

Des usages variés et adaptables

Les utilisateurs de Fredo trouvent dans ce service une solution polyvalente. Qu’il s’agisse de trajets quotidiens domicile-travail, de déplacements occasionnels ou encore d’une logistique d’entreprise optimisée, la flexibilité du modèle attire différents profils. La simplicité d’utilisation des vélos partagés favorise l’adoption rapide, y compris chez ceux qui n’avaient pas envisagé ce type de mobilité auparavant.

Au fil des mois, Fredo s’est aussi positionné comme une alternative concrète à la voiture individuelle pour les courts trajets. Ce constat se reflète dans l’augmentation du nombre d’inscriptions et dans la fidélisation d’une communauté urbaine engagée autour des questions de mobilité douce.

Un réseau en expansion continue

Le maillage du réseau Fredo s’étend dans plusieurs métropoles françaises, permettant à l’entreprise d’augmenter son taux d’utilisation des vélos et d’améliorer sa présence sur le territoire. Cette stratégie favorise l’accès à la mobilité partagée pour des publics plus larges, tout en maintenant la qualité du service.

Des partenariats avec des collectivités locales et des entreprises se multiplient, renforçant la visibilité de Fredo et stimulant la demande à l’échelle régionale et nationale. L’objectif affiché est de rendre la mobilité vélo accessible au plus grand nombre, sans compromis sur le confort ou la sécurité.

Rentabilité et modèles économiques innovants

L’un des défis du secteur réside dans la durabilité économique des offres de mobilité partagée. Fredo a choisi de miser sur l’optimisation des coûts d’exploitation et une tarification flexible, adaptée aux attentes des usagers urbains. Cette politique commerciale lui permet de conserver ses parts de marché tout en générant un flux constant de revenus.

La diversification des sources de financement, notamment à travers des abonnements d’entreprises ou des contrats avec les collectivités, contribue à sécuriser la croissance et à anticiper d’éventuelles fluctuations dans l’usage du service. Fredo s’appuie aussi sur des analyses précises des habitudes de déplacement pour adapter ses offres et renforcer son attractivité.

Chiffres clés de la progression de Fredo

Pour mieux visualiser la croissance de Fredo, voici quelques données marquantes présentées sous forme de tableau afin d’offrir une perspective claire sur les évolutions récentes de la start-up.

Année Chiffre d’affaires (en M€) Nombre de vélos en circulation Villes couvertes
2024 5 2 500 8
2025 10 5 000 15
  • Doublement du chiffre d’affaires entre 2024 et 2025.
  • Multiplication par deux du nombre de vélos disponibles.
  • Extension rapide à sept nouvelles agglomérations.

Perspectives et défis à venir

Fredo mise sur l’élargissement de son offre pour soutenir sa dynamique. L’introduction de vélos électriques, associée à des innovations technologiques telles que la maintenance prédictive, fait partie des orientations envisagées pour renforcer la fiabilité du parc.

Le recrutement de nouveaux collaborateurs et le développement de fonctionnalités inédites au sein de l’application complètent cette ambition. Si la concurrence reste forte, le rythme soutenu de la croissance place Fredo comme un acteur incontournable sur le segment du vélo partagé français.

Sources

  • https://www.mobilicites.com/fredo-double-son-chiffre-daffaires-en-2025-la-start-up-lyonnaise-qui-revolutionne-le-velo-partage-en-france.html
Focus sur

