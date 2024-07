Les meilleurs routeurs pour une connexion internet stable

Avec la montée en puissance du télétravail et des loisirs en ligne, il est devenu indispensable d’avoir un routeur performant pour maintenir une connexion internet stable.

Choisir le bon routeur peut largement améliorer votre expérience de navigation, de streaming vidéo ou de jeu en ligne.

Dans cet article, nous allons explorer les différents types de routeurs disponibles sur le marché et identifier ceux qui offrent les meilleures performances pour une connexion internet stable.

Ce que vous devez retenir pour une connexion internet stable avec un routeur :

🌐 Un bon routeur améliore la connexion Internet, essentiel pour le télétravail et les loisirs en ligne.

⚡ Optez pour un routeur compatible Wi-Fi 6 pour des vitesses rapides et une gestion optimale des connexions multiples.

🏡 Pour les grandes maisons, un système mesh Wi-Fi assure une couverture homogène et élimine les zones mortes.

🔄 Mettez régulièrement à jour le firmware de votre routeur pour des performances optimales et une sécurité renforcée

Comprendre les bases des routeurs

Qu’est-ce qu’un routeur ?

Un routeur est un dispositif réseau crucial qui permet à plusieurs appareils de partager une seule connexion Internet. En plus de distribuer l’Internet, un routeur gère également le trafic entre les appareils connectés pour éviter les embouteillages de données et assure la sécurité grâce à ses capacités de pare-feu intégrées.

Le routeur se connecte à votre modem, qui lui-même est relié à votre fournisseur d’accès Internet (FAI). Votre FAI envoie des informations par l’intermédiaire du modem au routeur, qui à son tour les répartit vers divers appareils dans votre maison via Wi-Fi ou câbles Ethernet. Un bon routeur utilise diverses technologies telles que MIMO (Multiple Input Multiple Output) et QoS (Quality of Service) pour optimiser la distribution des données.

Lire : Mini routeur Starlink de SpaceX

Caractéristiques essentielles d’un bon routeur

Technologie sans fil

La norme Wi-Fi 6 (802.11ax) offre des vitesses plus rapides et une meilleure capacité de gestion des connexions multiples comparée à la norme précédente Wi-Fi 5 (802.11ac). Pour une connexion stable, optez pour un routeur compatible avec Wi-Fi 6, surtout si vous avez plusieurs appareils connectés simultanément.

Portée et couverture

La portée et la couverture d’un routeur sont déterminantes pour une connexion stable. Les routeurs équipés de plusieurs antennes externes ont généralement une meilleure couverture. Si vous vivez dans une grande maison ou un espace avec plusieurs étages, un système de maillage Wi-Fi (mesh) pourrait être la solution idéale, car il consiste en plusieurs unités qui travaillent ensemble pour couvrir toute la zone.

Les meilleurs routeurs pour une connexion stable

Voici une liste des meilleurs routeurs actuellement disponibles sur le marché selon divers critères tels que vitesse, portée et fonctionnalités additionnelles.

Asus RT-AX88U : Ce routeur offre une combinaison exceptionnelle de vitesse et de portée grâce à la technologie Wi-Fi 6. Il dispose de huit ports LAN Gigabit et de capacités MU-MIMO pour gérer de nombreux appareils à la fois.

Ce routeur offre une combinaison exceptionnelle de vitesse et de portée grâce à la technologie Wi-Fi 6. Il dispose de huit ports LAN Gigabit et de capacités MU-MIMO pour gérer de nombreux appareils à la fois. Netgear Nighthawk AX12 : Connu pour ses performances robustes, ce modèle propose une couverture excellente et une panoplie de fonctionnalités avancées telles que les contrôles parentaux et la protection antivirus.

Connu pour ses performances robustes, ce modèle propose une couverture excellente et une panoplie de fonctionnalités avancées telles que les contrôles parentaux et la protection antivirus. TP-Link Archer AX6000 : Idéal pour les grandes maisons, ce routeur offre une portée étendue et une performance rapide avec une configuration intuitive.

Idéal pour les grandes maisons, ce routeur offre une portée étendue et une performance rapide avec une configuration intuitive. Google Nest Wifi : Un système mesh convivial avec une couverture homogène dans toute la maison. Parfait pour les utilisateurs recherchant simplicité et efficacité.

Lire : Starlink vs Kuiper : Amazon et SpaceX

Routeurs pour joueurs : maximiser la latence faible

Importance de la latence

Pour les gamers, la latence (ou ping) est tout aussi importante que la vitesse de téléchargement. Une basse latence permet une réactivité immédiate dans les jeux en ligne. Les routeurs conçus spécifiquement pour gaming combinent vitesse élevée, priorité aux paquets de données liés au jeu et réduction du lag.

Meilleurs routeurs de jeu

Certains des meilleurs routeurs de jeu incluent :

Asus ROG Rapture GT-AX11000 : Offrant trois bandes Wi-Fi dédiées et des fonctions comme Game Boost pour prioriser le trafic gaming.

Offrant trois bandes Wi-Fi dédiées et des fonctions comme Game Boost pour prioriser le trafic gaming. Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 : Équipé d’une interface utilisateur centrée sur le jeu pour réduire le lag au minimum.

Équipé d’une interface utilisateur centrée sur le jeu pour réduire le lag au minimum. Linksys WRT32X : Intégrant la technologie Killer Prioritization Engine conçue pour diminuer la latence pendant les sessions de jeu intenses.

Lire : Starlink mini : Quel incroyable secret se cache derrière le mystérieux « module sans fil » validé par la FCC ?

Systèmes Mesh : pour une couverture impeccable

Pourquoi choisir un système Mesh ?

Les systèmes mesh sont particulièrement utiles pour les maisons de grande taille ou avec beaucoup de murs. Contrairement aux simples prolongateurs de réseaux, un système mesh crée un réseau unique avec plusieurs points d’accès, éliminant les zones mortes et assurant une couverture complète.

Options populaires

Les options populaires comprennent :

Eero Pro 6 : Une solution facile à installer et parfaitement évolutive pour toute maison.

Une solution facile à installer et parfaitement évolutive pour toute maison. Orbi de Netgear : Connue pour sa stabilité exceptionnelle et ses options de personnalisation.

Connue pour sa stabilité exceptionnelle et ses options de personnalisation. TP-Link Deco X60 : Offre une bonne combinaison de performance et de coût, idéal pour la plupart des foyers.

Installation et configuration

Guides de démarrage

Une installation correcte est essentielle pour tirer le meilleur parti de votre routeur. La plupart des routeurs modernes viennent avec des applications mobiles faciles à utiliser pour guider l’utilisateur à travers le processus d’installation. Assurez-vous de suivre attentivement ces instructions pour éviter tout problème majeur.

Maintien de la performance

Mettre à jour régulièrement le firmware de votre routeur est une étape cruciale. Cela permet non seulement de bénéficier des dernières fonctionnalités mais aussi des correctifs de sécurité, assurant ainsi une performance optimale et sécurisée de votre réseau domestique.

Les erreurs courantes à éviter

Positionnement incorrect du routeur

Placer votre routeur dans un endroit central et dégagé aide à maximiser la couverture. Évitez de le cacher dans un coin ou sous un meuble, cela peut significativement nuire à la qualité du signal.

Ignorer les mises à jour logicielles

Ne pas mettre à jour le firmware régulièrement peut entraîner des vulnérabilités de sécurité et des baisses de performance. Vérifiez périodiquement s’il y a des mises à jour disponibles via l’application ou le site web du fabricant du routeur.

Résumé des meilleures pratiques

Choisissez le bon type de routeur

Considérez vos besoins spécifiques en termes de vitesse, portée et nombre de dispositifs connectés avant de choisir un routeur. Pour une connexion stable et performante, les modèles avec Wi-Fi 6 sont souvent recommandés.

Mise en pratique

Assurez-vous de bien configurer et positionner votre routeur, de mettre le firmware à jour régulièrement et d’utiliser les fonctionnalités de QoS pour prioriser les activités les plus importantes. Opter pour des solutions mesh offre une couverture uniforme dans toute la maison.